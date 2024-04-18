Рахимов дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за предложение подраться тренеру «Крыльев»

Теги Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Сергей Булатов Артур Григорьянц ТАСС Футбол

КДК РФС вынес наказание Рашиду Рахимову за оскорбительное поведение.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на два матча (один – условно) за оскорбительное поведение по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

Рахимов был удален в перерыве матча за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову, который, со слов тренера «Рубина», послал его «на ###».

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно.

Также штраф в 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Рахимов о предложении подраться тренеру «Крыльев»: «Когда посылают на три буквы – чисто мужская реакция. Говорю: отвечай за свои слова. А он поднял ручки»

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21 комментарий
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За предложение выйти раз на раз Рахимов дисквалифицирован на раз
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вообще смешно - провокатора никак не наказали. Вот поэтому провокаторов в спорте всё больше и больше - безнаказанность.
Именно провокатор и наказан. Почитайте объяснения самого Рахимова, который рассказывал, как начал Булатова затыкать и "его место" указывать, хотя тот вообще не к нему обращался и не с ним разговаривал. Нечего прыгать на чужой тренерский штаб со своими указивками, без него бы разобрались
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50 кусков отжали у пахана волки позорные
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Вообще смешно - провокатора никак не наказали.
Вот поэтому провокаторов в спорте всё больше и больше - безнаказанность.
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Если бы Булатов сказал: "А давай!", что бы Рахимов делал тогда? Зарядил бы или съехал? Могу ошибаться, но, скорее, второе.
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рахит рашитов
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В тексте про объяснения Рахимова ни слова. Только ваш минус.
Во-первых, минус не мой) Во-вторых, вот рассказ самого невинно пострадавшего:
"Был эпизод: стоит Игорь Осинькин, вышел я – естественно, было нарушение. Началась эта заварушка, и выбегает помощник Осинькина, начинает орать: «Вторую желтую, давай ему вторую желтую!» – кричит. Я ему говорю: «Ты-то что выбежал, чего кричишь? Вот, есть главный тренер, ты чего орешь? Вернись на свое место, садись». Все.
Он не вернулся на свое место – пошел и встал возле делегата матча и стоял возле него. Уже после того, как ко мне подошел Галимов и показал желтую, я начинаю уходить и говорю: «Ты-то не вмешивайся, стой на своем месте, чего кричишь? Это не твое дело, что ты указываешь?»
И в этот момент тебя посылают на три буквы. "
Но провокатор Булатов, да. Который к Рахимову вообще не обращался, пока тот на него со своими указивками прыгать не начал
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Детский сад
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Когда перепутал NHL и РПЛ, и предложил чисто по спортивному порешать на кулачках, но не подфартило, не проканало.
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Ответ Dyman
Детский сад
в медиалиге еще хуже, там даже ясельной группой не пахнет, но многие кайфуют че-то...
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Ответ Провизор
Если бы Булатов сказал: "А давай!", что бы Рахимов делал тогда? Зарядил бы или съехал? Могу ошибаться, но, скорее, второе.
За помощью к диаспоре побежал бы.
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Ответ Евгениий
А тренеру Крыльев ничего? КДК в своём репертуаре - клоуны
А ему за что? Есть только глупая попытка отмазки Рахимова, посыл нигде не зафиксирован. Но КДК воистину клоуны, за такое Рахимову нужно было матчей 10 влепить как минимум, а лучше сезон, чтобы не повадно было вести, как у себя в ауле.
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Похоже Рахимов готовится возглавить шапито, которому в апреле исполнилось полных 27 годиков. Тренируется смешить народ!
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Когда уже в студию Матч ТВ?
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Странно, а почему Булатова не наказали, хотя бы штраф выписали?
Человек в грубой форме оскорбляет, а наказывают человека, который вызвал его на дуэль? По мне, и Булатова надо хотя бы оштрафовать на 50 тысяч.
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