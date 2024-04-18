Рахимов дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за предложение подраться тренеру «Крыльев»

КДК РФС вынес наказание Рашиду Рахимову за оскорбительное поведение.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Рубина» на два матча (один – условно) за оскорбительное поведение по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ против « » (0:2).

Рахимов был удален в перерыве матча за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову, который, со слов тренера « », послал его «на ###».

«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча , один из которых условно.

Также штраф в 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», – сказал глава комитета .

Рахимов о предложении подраться тренеру «Крыльев»: «Когда посылают на три буквы – чисто мужская реакция. Говорю: отвечай за свои слова. А он поднял ручки»