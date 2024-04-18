Рахимов дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за предложение подраться тренеру «Крыльев»
КДК РФС вынес наказание Рашиду Рахимову за оскорбительное поведение.
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на два матча (один – условно) за оскорбительное поведение по итогам матча 24-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
Рахимов был удален в перерыве матча за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову, который, со слов тренера «Рубина», послал его «на ###».
«КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча РПЛ, один из которых условно.
Также штраф в 50 тысяч рублей. Установлен испытательный срок в один год с момента принятия решения», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Рахимов о предложении подраться тренеру «Крыльев»: «Когда посылают на три буквы – чисто мужская реакция. Говорю: отвечай за свои слова. А он поднял ручки»
Вот поэтому провокаторов в спорте всё больше и больше - безнаказанность.
"Был эпизод: стоит Игорь Осинькин, вышел я – естественно, было нарушение. Началась эта заварушка, и выбегает помощник Осинькина, начинает орать: «Вторую желтую, давай ему вторую желтую!» – кричит. Я ему говорю: «Ты-то что выбежал, чего кричишь? Вот, есть главный тренер, ты чего орешь? Вернись на свое место, садись». Все.
Он не вернулся на свое место – пошел и встал возле делегата матча и стоял возле него. Уже после того, как ко мне подошел Галимов и показал желтую, я начинаю уходить и говорю: «Ты-то не вмешивайся, стой на своем месте, чего кричишь? Это не твое дело, что ты указываешь?»
И в этот момент тебя посылают на три буквы. "
Но провокатор Булатов, да. Который к Рахимову вообще не обращался, пока тот на него со своими указивками прыгать не начал
Человек в грубой форме оскорбляет, а наказывают человека, который вызвал его на дуэль? По мне, и Булатова надо хотя бы оштрафовать на 50 тысяч.