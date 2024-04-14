Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» Булатову. Тренера «Рубина» удалили в перерыве
Главный тренер «Рубина» предложил подраться тренеру «Крыльев Советов».
Казанская команда проиграла со счетом 0:2 в матче 24-го тура Мир РПЛ.
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был удален в перерыве матча игры за предложение подраться тренеру соперника Сергею Булатову, сообщает «Матч ТВ».
В ходе первого тайма Рахимов получил желтую карточку.
В перерыве матча Рахимов предложил помощнику главного тренера «Крыльев Советов» вступить в драку из‑за недопонимания после окончания первого тайма.
Также в перерыве тренер «Рубина» высказал свое недовольство судьям. На матче работала бригада под руководством Романа Галимова.
А Рахимов, когда после жесточайшего фола на Салтыкове, ещё и верещит на судей и кивает в сторону скамейки Крыльев - позорище. Отвратительное поведение.
он бы ещё вступить в половую связь предложил...
Булатов, надеюсь, покрутил пальцем у виска и не повёлся
Рахимов начал устранять конкурентов )
Но все же у Рубина слабоватый состав и тренер с четко-ориентированным потолком. Свою задачу Рахимов выполнил. Он вывел Рубин в РФПЛ(чего не смог сделать Пончелло) и даже смог уверенно закрепиться в середине таблицы(не бог весть какое достижение на самом деле, но хотя бы стыки или прямой вылет не грозит). Но на большее от него рассчитывать не стоит.
Поражение от Пари НН, поражение от Оренбурга, поражение от КС. Все 3 игры с плюс-минус равными командами = все 3 игры проиграны, при этом если Пари НН отскочило на 1 моменте за игру = 1 гол, то есть там можно что-то "проблеять" про "ну нам не повезло", то вот Оренбург и КС, будучи отнюдь невеликими командами, Рубин просто размазали по делу и по игре в одну калитку. Рахимов явно не годится для решения "мало-мальски" серьезных задач, если они конечно ставятся нынешнем Рубином. Но если не ставятся, смысл просто торчать в середине таблице?
P.s. Вообще нынешний Рубин напоминает версию "Амкар для бедных". Тот Амкар тоже торчал на 8-12 местах с Кушевым, Сираковым, Пеевым и так далее(по-моему лишь один раз удалось забраться повыше на 4 место, но это было при Божовиче, а не Рахимове)... Но в те годы РФПЛ был многократно сильнее по уровню и Амкар был весьма крепко-сбитой командой. Сейчас же Рубин, это тот же самый Амкар, который тоже ошивается на 8-10 местах, но в более слабом РФПЛ. Игра тоже похожая, побегать, побороться, где-то погрубить и ломать... Амкар что-то похожее вытворял при Рахимове. Это конечно лучше, чем позорный Рубин Пончеллы и прямой вылет в ФНЛ, но в целом все это смотрится посредственно.
Маршрут хороший. А можно, всё-таки, по этому маршруту не только тренера, но и сам Спартак? Особенно, слово "Китай" мне понравилось.