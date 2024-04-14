Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» Булатову. Тренера «Рубина» удалили в перерыве

Теги Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия судьи Сергей Булатов Роман Галимов Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Рубина» предложил подраться тренеру «Крыльев Советов».

Казанская команда проиграла со счетом 0:2 в матче 24-го тура Мир РПЛ.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов был удален в перерыве матча игры за предложение подраться тренеру соперника Сергею Булатову, сообщает «Матч ТВ».

В ходе первого тайма Рахимов получил желтую карточку.

В перерыве матча Рахимов предложил помощнику главного тренера «Крыльев Советов» вступить в драку из‑за недопонимания после окончания первого тайма.

Также в перерыве тренер «Рубина» высказал свое недовольство судьям. На матче работала бригада под руководством Романа Галимова.

50 комментариев
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Ответ Forte Live
Фляга свистит у Рахимова знатно.
Соскучился по любимой телестудии на Матче
+131
-1
+130
Фляга свистит у Рахимова знатно.
+108
-3
+105
То, что вытворял Рубин в 1 тайме нельзя назвать футболом. Грязные костоломы.
А Рахимов, когда после жесточайшего фола на Салтыкове, ещё и верещит на судей и кивает в сторону скамейки Крыльев - позорище. Отвратительное поведение.
+60
-1
+59
Поплыл Рахимов. Чуть не так что идёт - всё, башня даёт течь.
+24
0
+24
Ответ Pucheslav
Соскучился по любимой телестудии на Матче
Ну логично, деньги не те, конечно... Но тепло и кофе ☕ дают 🤣
+23
0
+23
Эчпочмаков с озверином навернул с утреца, похоже
+20
-1
+19
Позорник
+16
0
+16
Ответ Forte Live
Фляга свистит у Рахимова знатно.
Всегда был неадекватным и многие игроки которые играли у него скажут тоже самое
+16
0
+16
Рахимов и сам знатный костолом был
+14
0
+14
Когда больше ничего не умеешь. Да и это не факт.
+13
0
+13
Да, тренеры Рубина сегодня произвели впечатление. Рахимов отчудил не один. Кузьмин, оставшийся за главного, в послематчевом интервью обещал "поработать над ошибками и в следующем матче порадовать своих соперников"))
+12
-1
+11
Лучше бы сказал спасибо арбитру, что красную только он получил!
+10
0
+10
Ответ igls54
Осинькина побоялся
Осинькин супертяжёлый вес
+9
0
+9
Забанить на 5 игр Рашида
+8
0
+8
Осинькина побоялся
+8
-1
+7
Рахимов предложил помощнику главного тренера «Крыльев Советов» вступить в драку...
он бы ещё вступить в половую связь предложил...
+7
0
+7
Возможно, когда-нибудь мы увидим, как тренер РПЛ забивает стрелку тренерскому штабу из другой команды РПЛ. А если УЕФА снимет бан с российских команд, то и тренерскому штабу солидного европейского клуба ;)
+9
-3
+6
Эй, давай, адын на адын! 😁
+5
0
+5
костоломы
+5
0
+5
Ответ .ru
Рахимов предложил помощнику главного тренера «Крыльев Советов» вступить в драку... он бы ещё вступить в половую связь предложил...
Вот станет на днях тренером Спартака и .....
+7
-3
+4
Ответ Reggi
Совсем уже что ли ку-ку? И команду привёз не в футбол играть, а убивать на поле. Что в прошлой игре в Казани ломали наших технарей, что здесь. На ровном месте провокации, тычки, пинки. Даже Кабутова озверином накормили, хотя в Крыльях у него намного более славная история, чем в Рубине. Булатов, надеюсь, покрутил пальцем у виска и не повёлся
Так Рахимов сам, в бытность игроком, был тем ещё костоломом. И команды его тоже всегда представляли собой сборище дуболомов для "биццабороцца", а вся "футбольная философия" его, несмотря на рассуждения о комбинационном футболе с прессингом в студии матчтв, это встать, прижавшись задницей к штанге, ломать соперников, а впереди авось что-нибудь случайно заковыряют.
+5
-1
+4
Совсем уже что ли ку-ку? И команду привёз не в футбол играть, а убивать на поле. Что в прошлой игре в Казани ломали наших технарей, что здесь. На ровном месте провокации, тычки, пинки. Даже Кабутова озверином накормили, хотя в Крыльях у него намного более славная история, чем в Рубине.
Булатов, надеюсь, покрутил пальцем у виска и не повёлся
+5
-1
+4
Это как с Горцем - в битве физруков-экспертов Матч-ТВ должен остаться только один, который потом возглавит Спартак.
Рахимов начал устранять конкурентов )
+4
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Дерзкий таджик какой…
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Рахимов - исторически тренер 8-10 мест. В редких случаях, раз в 10 лет, он может стрельнуть "повыше", но это разовый и случайный всплеск. Казалось бы, в нынешнем слабом РФПЛ, Рахимов может быть сможет забраться повыше, ведь сейчас забраться повыше легче, чем в "сильнейшие годы РФПЛ", где даже середняки были очень крепкими и сильными.

Но все же у Рубина слабоватый состав и тренер с четко-ориентированным потолком. Свою задачу Рахимов выполнил. Он вывел Рубин в РФПЛ(чего не смог сделать Пончелло) и даже смог уверенно закрепиться в середине таблицы(не бог весть какое достижение на самом деле, но хотя бы стыки или прямой вылет не грозит). Но на большее от него рассчитывать не стоит.

Поражение от Пари НН, поражение от Оренбурга, поражение от КС. Все 3 игры с плюс-минус равными командами = все 3 игры проиграны, при этом если Пари НН отскочило на 1 моменте за игру = 1 гол, то есть там можно что-то "проблеять" про "ну нам не повезло", то вот Оренбург и КС, будучи отнюдь невеликими командами, Рубин просто размазали по делу и по игре в одну калитку. Рахимов явно не годится для решения "мало-мальски" серьезных задач, если они конечно ставятся нынешнем Рубином. Но если не ставятся, смысл просто торчать в середине таблице?

P.s. Вообще нынешний Рубин напоминает версию "Амкар для бедных". Тот Амкар тоже торчал на 8-12 местах с Кушевым, Сираковым, Пеевым и так далее(по-моему лишь один раз удалось забраться повыше на 4 место, но это было при Божовиче, а не Рахимове)... Но в те годы РФПЛ был многократно сильнее по уровню и Амкар был весьма крепко-сбитой командой. Сейчас же Рубин, это тот же самый Амкар, который тоже ошивается на 8-10 местах, но в более слабом РФПЛ. Игра тоже похожая, побегать, побороться, где-то погрубить и ломать... Амкар что-то похожее вытворял при Рахимове. Это конечно лучше, чем позорный Рубин Пончеллы и прямой вылет в ФНЛ, но в целом все это смотрится посредственно.
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Рахимов:"все нормально все хорошо сейчас будем драться"
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Что за дичь?
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Ответ .ru
мне как патриоту нашей страны больше нравится первое... утечка пищевых продуктов России ни к чему и кстати, на месте боссов Спартака я бы вообще по поводу нового тренера не парился... ну какая разница кому потом платить неустойку
Когда-нибудь они до этого додумаются. Наверное. В любом случае, где Спартак - там веселье. Не понимаю, почему они сами постоянно страдают ....
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Ответ mean machine/
Вот станет на днях тренером Спартака и .....
и если вспомнить другого бывшего тренера Рубина то после твоего много-многоточия напрашиваются пердив и Китай... привет, Андрей
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Ответ .ru
и если вспомнить другого бывшего тренера Рубина то после твоего много-многоточия напрашиваются пердив и Китай... привет, Андрей
Привет, Жень.
Маршрут хороший. А можно, всё-таки, по этому маршруту не только тренера, но и сам Спартак? Особенно, слово "Китай" мне понравилось.
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