Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» Булатову. Тренера «Рубина» удалили в перерыве

Главный тренер «Рубина» предложил подраться тренеру «Крыльев Советов».

Казанская команда проиграла со счетом 0:2 в матче 24-го тура Мир .

Главный тренер «Рубина» был удален в перерыве матча игры за предложение подраться тренеру соперника Сергею Булатову, сообщает «Матч ТВ».

В ходе первого тайма Рахимов получил желтую карточку.

В перерыве матча Рахимов предложил помощнику главного тренера « » вступить в драку из‑за недопонимания после окончания первого тайма.

Также в перерыве тренер « » высказал свое недовольство судьям. На матче работала бригада под руководством Романа Галимова.