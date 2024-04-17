Рахимов предложил Булатову подраться после того, как тренер «Крыльев» послал его «на ###». Осинькин извинился перед Рашидом после матча (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия дисквалификации Игорь Осинькин Сергей Булатов брань Футбол

Игорь Осинькин связался с Рашидом Рахимовым после матча «Крыльев» и «Рубина».

Главный тренер «Рубина» был удален в перерыве матча 24-го тура Мир РПЛ (0:2) за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, после матча Осинькин позвонил Рахимову, чтобы выяснить причину инцидента.

Главный тренер «Рубина» объяснил свое поведение тем, что Булатов послал его «на ###» (на фиг), после чего Осинькин принес извинения за поведение ассистента.

Отмечается, что судьи и делегат матча, ставшие свидетелями конфликта, не слышали нецензурной реплики Булатова в адрес Рахимова.

Эмоции Рахимова: предлагал драться тренеру «Крыльев», удалился и рулил командой по телефону

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37 комментариев
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Напомнило анекдот. Кабинет директора завода. Завскладом рассказывает директору, что главный инженер послал его на###.
Директор:
- И Вы решили, что это здесь?...
+85
0
+85
Осинькин всегда вызывал уважение своим поведением, вот и теперь поступил достойно - не виноват, но извинился.
+59
0
+59
Ответ razoblachitel
Таких людей довольно много в нашем обществе
Тут стоит задуматься, нормально ли посылать, наверное, в первую очередь
+56
-5
+51
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Осинькин всегда вызывал уважение своим поведением, вот и теперь поступил достойно - не виноват, но извинился.
Согласен. Осинькин - один из самых адекватных российских тренеров. И в высказываниях, как правило, аккуратен и Крылья под его руководством выжимают максимум возможного из имеющихся ресурсов.
+43
-2
+41
Ответ Roman
Рахимов с каждым, кто его **** посылает, лезет драться?
Таких людей довольно много в нашем обществе
+25
-4
+21
Рахимов с каждым, кто его **** посылает, лезет драться?
+19
-8
+11
Ответ Циник Петербургский
Согласен. Осинькин - один из самых адекватных российских тренеров. И в высказываниях, как правило, аккуратен и Крылья под его руководством выжимают максимум возможного из имеющихся ресурсов.
С твоего разрешения добавлю - из небольших ресурсов. Бюджет средний, в основном живут за счёт продаж игроков. Вот неполный список -
Соболев
Голенков
Сергеев
Иванов
Пруцев
Кабутов
Пиняев.
+10
-1
+9
Ответ counsel
Тут стоит задуматься, нормально ли посылать, наверное, в первую очередь
Люди много чего говорят, не подумав, сгоряча и на эмоциях. Если обращать на каждое слово внимание, все силы свои будешь тратить на это
+11
-5
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С твоего разрешения добавлю - из небольших ресурсов. Бюджет средний, в основном живут за счёт продаж игроков. Вот неполный список - Соболев Голенков Сергеев Иванов Пруцев Кабутов Пиняев.
Зиньковский
Коваленко
Сарвели
Глушенков
Чернов
Салтыков
Кто такой Иванов?
Кабутов и Голенков ушли, конечно, но не так, как перечисленные выше.
+6
0
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С твоего разрешения добавлю - из небольших ресурсов. Бюджет средний, в основном живут за счёт продаж игроков. Вот неполный список - Соболев Голенков Сергеев Иванов Пруцев Кабутов Пиняев.
Коваленко , Зиньковский , Глущенков , а Иванов ? Кто это
+5
0
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С твоего разрешения добавлю - из небольших ресурсов. Бюджет средний, в основном живут за счёт продаж игроков. Вот неполный список - Соболев Голенков Сергеев Иванов Пруцев Кабутов Пиняев.
Это опять же к слову о квалификации Осинькина. Тренер дает результат даже при том, что не под него покупают игроков, а "из под него" их распродают и растаскивают ;)
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Рахимов в концовке тайма так активно прыгал и на Галимова, и в сторону нашей скамейки, и на Горшкова даже, что ооочень сомневаюсь, будто бы Булатов просто так его послал.
Да и забавный момент - Рахимов говорит, что Булатов его послал, но отмечается, что ни делегаты матча, ни инспектор матча, никто из судейской бригады этого не слышали. Удивительно просто
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Погорячились бывает, но просто так не посылают и в протоколе записано, что Рахимов был удален в матче РПЛ за нецензурное оскорбление тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова. Карпов ещё этот вездесущий.
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Неполная информация все равно, что сказал Рахимов, что ему ответили. Сидели, сидели и вдруг послали?)))
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-Рашид Маматкулович, как он Вас оскорбил?
-Как...как.., сказал: сам пошёл на ###!!!
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+2
Ответ Алексей Иванов
Тут надо вызвать подраться
71 летнего деда? Там автоматически уголовка)
+3
-1
+2
Ответ Только Крылья
Следи за языком
Тут надо вызвать подраться
+4
-2
+2
Ответ suwor
Зиньковский Коваленко Сарвели Глушенков Чернов Салтыков Кто такой Иванов? Кабутов и Голенков ушли, конечно, но не так, как перечисленные выше.
Был такой в Крылышках в 2020 году, пришел из Зенита - 2, но карьера не сложилась, теперь где-то в Армении.
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Напомнило анекдот. Кабинет директора завода. Завскладом рассказывает директору, что главный инженер послал его на###. Директор: - И Вы решили, что это здесь?...
)))))
+3
-1
+2
Взрослые полуседые дядьки, а ведут себя как дети :)
+2
0
+2
ПРавдоподобно
+1
0
+1
Как подростки.
+1
0
+1
Ответ Петрович
При чём тут возраст? Его послали, он предложил ответить за слова, а Булатов сразу слился. Рахимов не полез же на него с кулаками. Просто проверка была на наличие яиц. Это у вас у девочек нормально, послать на 3 буквы, а потом плакаться, если за это спрашивают.
Следи за языком
+6
-5
+1
Ответ Только Крылья
Следи за языком
https://youtu.be/MYqaLuG5b80?feature=shared
+1
0
+1
Ответ Igor Shalamov
То есть можешь человека шерстью назвать, а когда тебе в ответ сказали про девочку, то ты пишешь "следи за языком?"
Да. Потому что он ведет себя как дикарь, как типичная шерсть. Поэтому это констатация факта. А тут пенсионер ума не нажил и сидит в интернете девочками называет за просто так
+3
-2
+1
куду куда послал??? в библиотеку?
0
0
0
Ответ Только Крылья
Следи за языком
То есть можешь человека шерстью назвать, а когда тебе в ответ сказали про девочку, то ты пишешь "следи за языком?"
+2
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