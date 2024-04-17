Рахимов предложил Булатову подраться после того, как тренер «Крыльев» послал его «на ###». Осинькин извинился перед Рашидом после матча (Иван Карпов)
Игорь Осинькин связался с Рашидом Рахимовым после матча «Крыльев» и «Рубина».
Главный тренер «Рубина» был удален в перерыве матча 24-го тура Мир РПЛ (0:2) за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, после матча Осинькин позвонил Рахимову, чтобы выяснить причину инцидента.
Главный тренер «Рубина» объяснил свое поведение тем, что Булатов послал его «на ###» (на фиг), после чего Осинькин принес извинения за поведение ассистента.
Отмечается, что судьи и делегат матча, ставшие свидетелями конфликта, не слышали нецензурной реплики Булатова в адрес Рахимова.
Эмоции Рахимова: предлагал драться тренеру «Крыльев», удалился и рулил командой по телефону
Директор:
- И Вы решили, что это здесь?...
Соболев
Голенков
Сергеев
Иванов
Пруцев
Кабутов
Пиняев.
Коваленко
Сарвели
Глушенков
Чернов
Салтыков
Кто такой Иванов?
Кабутов и Голенков ушли, конечно, но не так, как перечисленные выше.
Да и забавный момент - Рахимов говорит, что Булатов его послал, но отмечается, что ни делегаты матча, ни инспектор матча, никто из судейской бригады этого не слышали. Удивительно просто
-Как...как.., сказал: сам пошёл на ###!!!