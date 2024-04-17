Рахимов предложил Булатову подраться после того, как тренер «Крыльев» послал его «на ###». Осинькин извинился перед Рашидом после матча (Иван Карпов)

Игорь Осинькин связался с Рашидом Рахимовым после матча «Крыльев» и «Рубина».

Главный тренер «Рубина» был удален в перерыве матча 24-го тура Мир (0:2) за предложение подраться тренеру « » Сергею Булатову.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, после матча Осинькин позвонил Рахимову, чтобы выяснить причину инцидента.

Главный тренер « » объяснил свое поведение тем, что Булатов послал его «на ###» (на фиг), после чего принес извинения за поведение ассистента.

Отмечается, что судьи и делегат матча, ставшие свидетелями конфликта, не слышали нецензурной реплики Булатова в адрес Рахимова.

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