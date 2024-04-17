Рахимов о предложении подраться тренеру «Крыльев»: «Когда посылают на три буквы – чисто мужская реакция. Говорю: отвечай за свои слова. А он поднял ручки»

Рашид Рахимов рассказал о причине конфликта с помощником Игоря Осинькина.

Главный тренер « » был удален в перерыве матча 24-го тура Мир (0:2) за предложение подраться тренеру « » Сергею Булатову.

– Был эпизод: стоит , вышел я – естественно, было нарушение. Началась эта заварушка, и выбегает помощник Осинькина, начинает орать: «Вторую желтую, давай ему вторую желтую!» – кричит. Я ему говорю: «Ты-то что выбежал, чего кричишь? Вот, есть главный тренер, ты чего орешь? Вернись на свое место, садись». Все.

Он не вернулся на свое место – пошел и встал возле делегата матча и стоял возле него. Уже после того, как ко мне подошел Галимов и показал желтую, я начинаю уходить и говорю: «Ты-то не вмешивайся, стой на своем месте, чего кричишь? Это не твое дело, что ты указываешь?»

И в этот момент тебя посылают на три буквы. Естественно, начинаешь реагировать по-другому. Ты в своем уме? У меня ни один помощник не позволит себе главному тренеру соперника сказать какие-нибудь такие грубые вещи или послать его. Этого делать нельзя.

Вы думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так? Ну не бывает у меня такой реакции, вы меня много лет знаете – я давно уже отошел от этих моментов и реагирую правильно. Но когда тебе такое говорят – естественно, будет реакция.

Продолжение было, естественно, когда мы уходили после первого тайма в подтрибунку, и я ему сказал: «Ты что себе позволяешь? Как ты можешь меня посылать? Если ты такой герой и такой сильный – ну, вызови меня, пойдем, выйдем с тобой, если хочешь. Отвечай за свои слова тогда». Вот и весь разговор. А он поднял ручки.

– Вам дали желтую в первом тайме. Когда успели дать вторую? О том, что вы удалены стало известно во время [эфира из] студии.

– В перерыве они записали, что я выражался нецензурной бранью. Я об этом ничего не знал, естественно. Пошел в раздевалку, естественно, дал указания команде, все поправили, сказали выходить.

И тут ко мне заходят и говорят: «А что, вас удалили?» Я говорю: «Не слышал этого, не знаю, а за что удалять?» – «Не знаем, но только что сказали, что вам красная карточка.

Я подошел к помощнику арбитра и спросил, за что: «Ну вот, нецензурная брань, все слышали». Хорошо, нецензурная брань – можно удалять всех.

Русский язык богатый, если мы услышим, на поле выражаются все – значит, и за это можно удалять. Почему вы не хотите понять, что, когда тебя посылают на три буквы, это тоже не нежно. Понимаете, богатый русский язык позволил послать меня жестко – давайте реагировать правильно.

Это не оправдывает моих действий в эмоциональном плане, я уже вышел из этого возраста. Я должен был проконтролировать себя – это, естественно, моя ошибка, я понимаю. Но реакция, как человека эмоционального, была такой, чисто мужской, – сказал Рахимов.

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