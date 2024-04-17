Рахимов о предложении подраться тренеру «Крыльев»: «Когда посылают на три буквы – чисто мужская реакция. Говорю: отвечай за свои слова. А он поднял ручки»

Теги Крылья Советов Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Игорь Осинькин Сергей Булатов Роман Галимов Коммент.Шоу Футбол

Рашид Рахимов рассказал о причине конфликта с помощником Игоря Осинькина.

Главный тренер «Рубина» был удален в перерыве матча 24-го тура Мир РПЛ (0:2) за предложение подраться тренеру «Крыльев Советов» Сергею Булатову.

– Был эпизод: стоит Игорь Осинькин, вышел я – естественно, было нарушение. Началась эта заварушка, и выбегает помощник Осинькина, начинает орать: «Вторую желтую, давай ему вторую желтую!» – кричит. Я ему говорю: «Ты-то что выбежал, чего кричишь? Вот, есть главный тренер, ты чего орешь? Вернись на свое место, садись». Все.

Он не вернулся на свое место – пошел и встал возле делегата матча и стоял возле него. Уже после того, как ко мне подошел Галимов и показал желтую, я начинаю уходить и говорю: «Ты-то не вмешивайся, стой на своем месте, чего кричишь? Это не твое дело, что ты указываешь?»

И в этот момент тебя посылают на три буквы. Естественно, начинаешь реагировать по-другому. Ты в своем уме? У меня ни один помощник не позволит себе главному тренеру соперника сказать какие-нибудь такие грубые вещи или послать его. Этого делать нельзя.

Вы думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так? Ну не бывает у меня такой реакции, вы меня много лет знаете – я давно уже отошел от этих моментов и реагирую правильно. Но когда тебе такое говорят – естественно, будет реакция.

Продолжение было, естественно, когда мы уходили после первого тайма в подтрибунку, и я ему сказал: «Ты что себе позволяешь? Как ты можешь меня посылать? Если ты такой герой и такой сильный – ну, вызови меня, пойдем, выйдем с тобой, если хочешь. Отвечай за свои слова тогда». Вот и весь разговор. А он поднял ручки.

– Вам дали желтую в первом тайме. Когда успели дать вторую? О том, что вы удалены стало известно во время [эфира из] студии.

– В перерыве они записали, что я выражался нецензурной бранью. Я об этом ничего не знал, естественно. Пошел в раздевалку, естественно, дал указания команде, все поправили, сказали выходить.

И тут ко мне заходят и говорят: «А что, вас удалили?» Я говорю: «Не слышал этого, не знаю, а за что удалять?» – «Не знаем, но только что сказали, что вам красная карточка.

Я подошел к помощнику арбитра и спросил, за что: «Ну вот, нецензурная брань, все слышали». Хорошо, нецензурная брань – можно удалять всех.

Русский язык богатый, если мы услышим, на поле выражаются все – значит, и за это можно удалять. Почему вы не хотите понять, что, когда тебя посылают на три буквы, это тоже не нежно. Понимаете, богатый русский язык позволил послать меня жестко – давайте реагировать правильно.

Это не оправдывает моих действий в эмоциональном плане, я уже вышел из этого возраста. Я должен был проконтролировать себя – это, естественно, моя ошибка, я понимаю. Но реакция, как человека эмоционального, была такой, чисто мужской, – сказал Рахимов.

Эмоции Рахимова: предлагал драться тренеру «Крыльев», удалился и рулил командой по телефону

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рахимов разложил как профессор по русскому языку и литературе. На самом деле конечно же было все не так
+40
-7
+33
святой человек. Но я никогда не слышал гласного или негласного правила, что у бровки выражать эмоции словами или жестами может только главный тренер. Думаю, тренеры вратарей со мной согласятся
+28
-4
+24
"Вы думаете, я неадекватный человек и реагирую просто так?"
Да.
+19
-2
+17
Уверен, свою речь Рахимов передал не точно. Наверняка там были выражения, типа "многоуважаемый тренер, присядьте, пожалуйста, на место", "не соблаговолите ли покинуть техническую зону?", "при всем к Вам уважении, но я с Вами не согласен".
+13
-1
+12
Если бы мне какой-то посторонний человек постоянно свысока пытался указать "моё место" и заткнуть, то я бы тоже его как минимум послал бы на три буквы. В этой ситуации от её начала и до её конца Рахимов вёл себя как какой-то гопник, а не специалист со стажем.
+12
-3
+9
Ответ Groznyi2024
Рахимов разложил как профессор по русскому языку и литературе. На самом деле конечно же было все не так
естественно.
+7
0
+7
Бедная овечка))) 😄😄😄
+11
-5
+6
Ответ Dr. Heisenberg
Уверен, свою речь Рахимов передал не точно. Наверняка там были выражения, типа "многоуважаемый тренер, присядьте, пожалуйста, на место", "не соблаговолите ли покинуть техническую зону?", "при всем к Вам уважении, но я с Вами не согласен".
"Многоуважаемый ВТОРОЙ тренер", это важно!)
+5
-1
+4
Ответ Melnikov1968
Когда играют как поленья, остаётся только посылать друг друга на три буквы. Наш футбол полное днище,игры нет, одни скандалы.
Хави когда вчера подпрыгивал, наверное, стихи читал. Федерико Гарсии Лорки.
+6
-2
+4
Горячий, горячий, совсем белый (с)
+7
-3
+4
на 4 ре пошли в ответ
+5
-2
+3
Всё именно так и было. Таджики не врут.
+3
-1
+2
Ответ Groznyi2024
Рахимов разложил как профессор по русскому языку и литературе. На самом деле конечно же было все не так
А я повернулся и говорю: "Вася, зачем ты мне льешь за шиворот расплавленный свинец")
+2
0
+2
Ответ Quya Piu
на 4 ре пошли в ответ
Или на пять
+2
0
+2
Ответ gribovodoved
Так вопросов нет)) послал бы, а за слова бы ответил?
Отвечают за слова только школьники
+2
0
+2
Ответ i-volk
Хави когда вчера подпрыгивал, наверное, стихи читал. Федерико Гарсии Лорки.
Вполне себе может быть:)
+2
-1
+1
ну это ж не какой-то там абаскаль, который скачет, руками машет на бровке. это наш специалист, серьезный, основательный. да и чеканить умеет.
+1
-1
0
Уважаемый , уходите на своё место помощника тренера, вам нельзя здесь находиться! Сказал Рахимов. )))
+1
-1
0
Интересно, предложил бы он в такой же ситуации помощнику Гончаренко - Грише Иванову, выйти помахаться?
0
0
0
Помню, как Рашид чуть не набросился с кулаками на помощника Якина, который его по немецки куда то послал.....)))
+1
-1
0
Русский язык настолько богатый что порой может сделать из потерпевшего обвиняемого... и наоборот
+2
-2
0
Ответ Quya Piu
на 4 ре пошли в ответ
Лучше на пять Бука женского рода
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий