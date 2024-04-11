Бартон об экс-футболистке Уорд на матче «ПСЖ» – «Барса»: «Как плохое караоке, чушь льется потоком. Молчание – ее лучшая работа»
Джоуи Бартон снова раскритиковал работу женщины-комментатора.
Бывшая футболистка «Лидса» Люси Уорд комментировала первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (2:3) вместе с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дарреном Флетчер на TNT Sports.
«Застал только второй тайм матча «ПСЖ» – «Барса». Фантастический второй тайм. Единственный недостаток очевиден. Опять Люси Уорд.
Она подпортила работу Флетчера. Это не «Париж», Люси, это «ПСЖ». Молчание – ее лучшая работа. Я не шучу. У нее отлично получается ничего не говорить и давать Флетчу комментировать.
Но стоит ей открыть рот, как чушь просто льется потоком. С разной частотой. TNT Sports, пожалуйста, уберите ее с хороших матчей.
Это несправедливо по отношению к съемочной группе, зрителям и комментаторам, работающим с ней. Как плохое караоке. Рейтинги матчей...
Флетч – 7 из 10, слишком старался компенсировать партнера, временами был слишком резок. Уорд – 2 из 10, лучшие моменты – когда молчала», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в твиттере.
Наши комментаторы недалеко ушли от Люси, тоже постоянно ПСЖ зовут Парижем.
Футбольный клуб "Париж" играет в Лиге 2.
ПСЖ - результат слияния в прошлом веке клубов Париж и Стад Сен-Жермен.