Бартон об экс-футболистке Уорд на матче «ПСЖ» – «Барса»: «Как плохое караоке, чушь льется потоком. Молчание – ее лучшая работа»

Джоуи Бартон снова раскритиковал работу женщины-комментатора.

Бывшая футболистка «Лидса» Люси Уорд комментировала первый матч 1/4 финала «ПСЖ» – « » (2:3) вместе с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» на TNT Sports.

«Застал только второй тайм матча « » – «Барса». Фантастический второй тайм. Единственный недостаток очевиден. Опять Люси Уорд.

Она подпортила работу Флетчера. Это не «Париж», Люси, это « ». Молчание – ее лучшая работа. Я не шучу. У нее отлично получается ничего не говорить и давать Флетчу комментировать.

Но стоит ей открыть рот, как чушь просто льется потоком. С разной частотой. TNT Sports, пожалуйста, уберите ее с хороших матчей.

Это несправедливо по отношению к съемочной группе, зрителям и комментаторам, работающим с ней. Как плохое караоке. Рейтинги матчей...

Флетч – 7 из 10, слишком старался компенсировать партнера, временами был слишком резок. Уорд – 2 из 10, лучшие моменты – когда молчала», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в твиттере.