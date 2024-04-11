Бартон об экс-футболистке Уорд на матче «ПСЖ» – «Барса»: «Как плохое караоке, чушь льется потоком. Молчание – ее лучшая работа»

Теги ПСЖ Даррен Флетчер Джоуи Бартон премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА телевидение Футбол

Джоуи Бартон снова раскритиковал работу женщины-комментатора.

Бывшая футболистка «Лидса» Люси Уорд комментировала первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (2:3) вместе с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Дарреном Флетчер на TNT Sports.

«Застал только второй тайм матча «ПСЖ» – «Барса». Фантастический второй тайм. Единственный недостаток очевиден. Опять Люси Уорд.

Она подпортила работу Флетчера. Это не «Париж», Люси, это «ПСЖ». Молчание – ее лучшая работа. Я не шучу. У нее отлично получается ничего не говорить и давать Флетчу комментировать.

Но стоит ей открыть рот, как чушь просто льется потоком. С разной частотой. TNT Sports, пожалуйста, уберите ее с хороших матчей.

Это несправедливо по отношению к съемочной группе, зрителям и комментаторам, работающим с ней. Как плохое караоке. Рейтинги матчей...

Флетч – 7 из 10, слишком старался компенсировать партнера, временами был слишком резок. Уорд – 2 из 10, лучшие моменты – когда молчала», – написал бывший игрок «Манчестер Сити» в твиттере.

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10 комментариев
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уже повторяется как мостовой
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Вот куда они постоянно лезут, мне нравится как они комментируют фигурку, гимнастику, но зачем лезть в мужской футбол.... Вы че ещё все не в шахте, если хотите быть как мужики
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Ответ Streetbor
уже повторяется как мостовой
У них по сути тот же диагноз, только объекты фиксации разные.
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Вокруг одни Уорды)
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жестко, конечно.
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Жёстко, но честно.
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Странно, что Бартона до сих пор не посадили с таким отношением к женщинам. Вроде в европе живёт. Неужели он никого не целовал без разрешения никогда?
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"Это не «Париж», Люси, это «ПСЖ»"

Наши комментаторы недалеко ушли от Люси, тоже постоянно ПСЖ зовут Парижем.
Футбольный клуб "Париж" играет в Лиге 2.
ПСЖ - результат слияния в прошлом веке клубов Париж и Стад Сен-Жермен.
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