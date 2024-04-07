Бартон о работе экс-футболистки Уорд на ТВ: «Испортила кучу игр в АПЛ и перешла к словесному саботажу ЛЧ. Держитесь подальше от мужских матчей»

Теги Лилль ПСЖ Астон Вилла Джоуи Бартон премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов УЕФА телевидение женский футбол соцсети Лига конференций УЕФА Футбол

Джоуи Бартон раскритиковал работу экс-футболистки Люси Уорд в качестве эксперта.

В своем твиттере Уорд анонсировала, что будет освещать на телевидении матчи «ПСЖ» – «Барселона» в Лиге чемпионов и «Астон Вилла» – «Лилль» в Лиге конференций.

«Другими словами, только что испортила кучу матчей в Премьер-лиге и перешла к словесному саботажу Лиги чемпионов. Затем этот бред перенесется на север Франции, чтобы засорить уши еще большему количеству футбольных болельщиков в Лиге Европы.

Пожалуйста, держитесь подальше от мужских матчей. Вы ужасны и в буквальном смысле слова портите игру большинству футбольных фанатов. Занимайтесь тем, в чем преуспели – пустой болтовней», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».

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5 комментариев
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Надоел уже. Однотипный бред
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Пушной зверек ему в стране победившего абсурда
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