Бартон о работе экс-футболистки Уорд на ТВ: «Испортила кучу игр в АПЛ и перешла к словесному саботажу ЛЧ. Держитесь подальше от мужских матчей»

Джоуи Бартон раскритиковал работу экс-футболистки Люси Уорд в качестве эксперта.

В своем твиттере Уорд анонсировала, что будет освещать на телевидении матчи « » – « » в Лиге чемпионов и « » – « » в Лиге конференций.

«Другими словами, только что испортила кучу матчей в Премьер-лиге и перешла к словесному саботажу Лиги чемпионов. Затем этот бред перенесется на север Франции, чтобы засорить уши еще большему количеству футбольных болельщиков в Лиге Европы.

Пожалуйста, держитесь подальше от мужских матчей. Вы ужасны и в буквальном смысле слова портите игру большинству футбольных фанатов. Занимайтесь тем, в чем преуспели – пустой болтовней», – написал бывший игрок «Манчестер Сити».