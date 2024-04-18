Де Росси перед «Миланом»: «В первом матче «Рома» показала, что между нами не так уж много разницы» 

Даниэле де Росси высказался перед ответным матчем с «Миланом».

В первой игре 1/4 финала « » победила «россонери» в гостях (1:0).

«Мы будем готовиться к матчу, чтобы выиграть его. Попытаемся забить гол, который стал бы для них ударом, пусть даже он не будет решающим. В последние годы «Милан» был сильнее нас, но в первом матче мы показали, что между нами не так уж много разницы.

«Милан» будет бороться изо всех сил. Им больше ничего не остается, они хотят победить и достичь одной из целей на сезон. Нам будет сложно. Первый матч получился достаточно сбалансированным. Возможно, для нас он сложился немного лучше. « » не будет сильно менять свою тактику, но и мы не должны слишком мудрить с планом на игру», – сказал главный тренер «Ромы».