Де Росси перед «Миланом»: «В первом матче «Рома» показала, что между нами не так уж много разницы» 

Теги Рома Милан Даниэле де Росси серия А Италия Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси высказался перед ответным матчем с «Миланом».

В первой игре 1/4 финала Лиги Европы «Рома» победила «россонери» в гостях (1:0).

«Мы будем готовиться к матчу, чтобы выиграть его. Попытаемся забить гол, который стал бы для них ударом, пусть даже он не будет решающим. В последние годы «Милан» был сильнее нас, но в первом матче мы показали, что между нами не так уж много разницы.

«Милан» будет бороться изо всех сил. Им больше ничего не остается, они хотят победить и достичь одной из целей на сезон. Нам будет сложно. Первый матч получился достаточно сбалансированным. Возможно, для нас он сложился немного лучше. «Милан» не будет сильно менять свою тактику, но и мы не должны слишком мудрить с планом на игру», – сказал главный тренер «Ромы».

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5 комментариев
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Мои уважение Де Росси. Думал, это просто обычная реакция футболистов после увольнения тренера, а нет, вот уже 15 матчей Де Росси очень хорошо настравиает команду, и приносит результаты. Вот и Полуфинал ЛЕ и 4ая место в Серии не за горами
+12
-3
+9
Forza Roma ❤️💛
+8
-2
+6
Кстати, с Де Росси уже владельцы Ромы продлили контракт на следующий сезон:-)
+3
-1
+2
Ответ RealJon
Мои уважение Де Росси. Думал, это просто обычная реакция футболистов после увольнения тренера, а нет, вот уже 15 матчей Де Росси очень хорошо настравиает команду, и приносит результаты. Вот и Полуфинал ЛЕ и 4ая место в Серии не за горами
На багаже Моура докатывает сезон.
+7
-5
+2
Французская бригада арбитров сделала разницу совсем маленькой)

Надеюсь сегодня пшеки отсудят без грубых ошибок
+2
-2
0
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