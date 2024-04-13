Массимилиано Аллегри: «Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», «Интер» и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. Мы должны быть оптимистами»
Массимилиано Аллегри высказался о выступлении клубов Серии А в еврокубках.
«Матч «Реала» с «Ман Сити» был потрясающим, мы увидели высокое техническое мастерство и невероятную работу с мячом. Было приятно смотреть эту игру. Но мне также понравились матчи «ПСЖ» – «Барселона», «Ливерпуль» – «Аталанта» и «Милан» – «Рома».
Мы должны быть оптимистами. Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», «Интер» и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. В этом сезоне у нас уже, можно сказать, полторы команды в полуфиналах Лиги Европы плюс «Фиорентина» в Лиге конференций. И это хорошо», – сказал главный тренер «Ювентуса».