Массимилиано Аллегри: «Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», «Интер» и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. Мы должны быть оптимистами»

Массимилиано Аллегри высказался о выступлении клубов Серии А в еврокубках.

«Матч «Реала» с «Ман Сити» был потрясающим, мы увидели высокое техническое мастерство и невероятную работу с мячом. Было приятно смотреть эту игру. Но мне также понравились матчи «ПСЖ» – «Барселона», «Ливерпуль» – « » и « » – « ».

Мы должны быть оптимистами. Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», « » и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. В этом сезоне у нас уже, можно сказать, полторы команды в полуфиналах плюс «Фиорентина» в Лиге конференций. И это хорошо», – сказал главный тренер «Ювентуса».