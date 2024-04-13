Массимилиано Аллегри: «Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», «Интер» и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. Мы должны быть оптимистами»

Теги Интер Рома Милан Аталанта Фиорентина серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Лига конференций УЕФА Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о выступлении клубов Серии А в еврокубках.

«Матч «Реала» с «Ман Сити» был потрясающим, мы увидели высокое техническое мастерство и невероятную работу с мячом. Было приятно смотреть эту игру. Но мне также понравились матчи «ПСЖ» – «Барселона», «Ливерпуль» – «Аталанта» и «Милан» – «Рома».

Мы должны быть оптимистами. Серия А может уступать другим лигам, но в прошлом сезоне «Рома», «Интер» и «Фиорентина» вышли в финалы еврокубков. В этом сезоне у нас уже, можно сказать, полторы команды в полуфиналах Лиги Европы плюс «Фиорентина» в Лиге конференций. И это хорошо», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сложно не выйти когда в ЛЧ в одной ветке 3 из 4х команд из Италии :)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий