Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук, вероятно, возглавит «Челябинск»

может возглавить «Челябинск».

Кандидатура 56-летнего специалиста согласована, вероятность его назначения в уральский клуб большая, сообщает Metaratings.ru.

На днях « » уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в LEON Второй лиге А и занимает 6-е место из 10.

Последним местом работы Пилипчука был «Шериф», который он покинул в марте. Ранее тренер был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял словенский «Целе», «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».