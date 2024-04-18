Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук, вероятно, возглавит «Челябинск»
Роман Пилипчук может возглавить «Челябинск».
Кандидатура 56-летнего специалиста согласована, вероятность его назначения в уральский клуб большая, сообщает Metaratings.ru.
На днях «Челябинск» уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в LEON Второй лиге А и занимает 6-е место из 10.
Последним местом работы Пилипчука был «Шериф», который он покинул в марте. Ранее тренер был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял словенский «Целе», «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».