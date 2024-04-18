Экс-ассистент Карреры в «Спартаке» Пилипчук, вероятно, возглавит «Челябинск»

Теги отставки Роман Пилипчук ФК Челябинск Вторая лига А Футбол

Роман Пилипчук может возглавить «Челябинск».

Кандидатура 56-летнего специалиста согласована, вероятность его назначения в уральский клуб большая, сообщает Metaratings.ru.

На днях «Челябинск» уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в LEON Второй лиге А и занимает 6-е место из 10.

Последним местом работы Пилипчука был «Шериф», который он покинул в марте. Ранее тренер был ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а также возглавлял словенский «Целе», «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный» и минское «Динамо».

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9 комментариев
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А сколько расписывли, что он гений, без которого Каррера ничего не смог бы🤷🏿‍♂️и где он.
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Ответ Красная стрела
А сколько расписывли, что он гений, без которого Каррера ничего не смог бы🤷🏿‍♂️и где он.
В Челябинске вроде.
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Вторая лига и есть его уровень
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Мэром станет?
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Ответ Михаил Лубянский
Вторая лига и есть его уровень
он и тут ничего не покажет
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А помнится говорили что этот гениальный тренер выиграл чемпионат а не Каррера! Ну и где теперь этот гений и те эксперты?
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Крыса
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Эхо от увольнения Карерры до сих пор слышно.
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Ответ гилберт
Мэром станет?
И это было бы лучше и для Челябинска, и для "Челябинска"!
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