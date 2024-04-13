LEON Вторая лига А. «Текстильщик» против «Спартака» из Костромы, «Ротор» и «Чайка» сыграют в воскресенье

Команды LEON Второй лиги сыграют 8-й тур.

В группе «Золото» 14 апреля «Ротор» встретится с «Чайкой», «Уфа» – с липецким «Металлургом».

В группе «Серебро» 13 апреля «Спартак» Кострома сыграет с «Текстильщиком».

LEON



Дивизион А

8-й тур

Группа «Золото»

14 апреля

«Челябинск» – «Велес» – 13:00

«Родина-2» – «Муром» – 14:00

«Металлург» Липецк – «Уфа» – 15:00

«Краснодар-2» – «Новосибирск» – 16:00

«Ротор» – «Чайка» –– 17:00

Группа «Серебро»

13 апреля

«Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 12:00

«Текстильщик» – «Спартак» Кострома – 14:00

«Калуга»– «Динамо» Брянск - 14:00

«Химик» – «Иртыш» – 14:30

«Машук-КМВ» – «Авангард» Курск – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Второй лиги А