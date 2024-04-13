LEON Вторая лига А. «Текстильщик» против «Спартака» из Костромы, «Ротор» и «Чайка» сыграют в воскресенье
Команды LEON Второй лиги сыграют 8-й тур.
В группе «Золото» 14 апреля «Ротор» встретится с «Чайкой», «Уфа» – с липецким «Металлургом».
В группе «Серебро» 13 апреля «Спартак» Кострома сыграет с «Текстильщиком».
LEON Вторая лига
Дивизион А
8-й тур
Группа «Золото»
14 апреля
«Челябинск» – «Велес» – 13:00
«Родина-2» – «Муром» – 14:00
«Металлург» Липецк – «Уфа» – 15:00
«Краснодар-2» – «Новосибирск» – 16:00
«Ротор» – «Чайка» –– 17:00
Группа «Серебро»
13 апреля
«Торпедо» Миасс – «Волга» Ульяновск – 12:00
«Текстильщик» – «Спартак» Кострома – 14:00
«Калуга»– «Динамо» Брянск - 14:00
«Химик» – «Иртыш» – 14:30
«Машук-КМВ» – «Авангард» Курск – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.