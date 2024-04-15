«Челябинск» уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в LEON Второй лиге А

Теги Валентин Окорочков отставки Александр Кренделев ФК Челябинск Виталий Панов Вторая лига А Футбол

Виталий Панов покинул пост главного тренера «Челябинска».

«Виталий Николаевич принял команду за неделю до старта сезона-2023/24 и проделал огромную работу по решению задачи выхода ФК «Челябинск» в группу «Золото».

Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере!

Вместе с Виталием Николаевичем клуб покидает Александр Романович Кренделев.

К ближайшему туру команду будет готовить Валентин Сергеевич Окорочков», – говорится в сообщении клуба.

«Челябинск» занимает шестое место в группе «Золото» LEON Второй лиги А, набрав 8 очков в 6 матчах. В четырех последних турах у команды ни одной победы: 2 поражения и 2 ничьих.

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