«Челябинск» уволил Виталия Панова. Клуб 4 матча не побеждает в LEON Второй лиге А
Виталий Панов покинул пост главного тренера «Челябинска».
«Виталий Николаевич принял команду за неделю до старта сезона-2023/24 и проделал огромную работу по решению задачи выхода ФК «Челябинск» в группу «Золото».
Мы благодарим Виталия Николаевича за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере!
Вместе с Виталием Николаевичем клуб покидает Александр Романович Кренделев.
К ближайшему туру команду будет готовить Валентин Сергеевич Окорочков», – говорится в сообщении клуба.
«Челябинск» занимает шестое место в группе «Золото» LEON Второй лиги А, набрав 8 очков в 6 матчах. В четырех последних турах у команды ни одной победы: 2 поражения и 2 ничьих.