Вторая лига А. «Новосибирск» сыграет с «Металлургом», «Ротор» примет «Родину-2», «Спартак» Кострома против «Торпедо» Миасс
«Новосибирск» примет «Металлург» Липецк в 7-м туре LEON Второй лиги А.
В группе «Золото» «Ротор» сыграет с «Родиной-2», «Уфа» встретится с «Челябинском». В группе «Серебро» «Спартак» Кострома примет «Торпедо» Миасс.
LEON Вторая лига
Дивизион А
7-й тур
Группа «Золото»
«Новосибирск» – «Металлург» Липецк – 13:00
«Уфа» – «Челябинск» – 13:00
«Велес» – «Муром» – 14:00
«Ротор» – «Родина-2» – 17:00
«Чайка» – «Краснодар-2» – 17:00
Группа «Серебро»
«Волга» – «Динамо» Брянск – 14:00
«Иртыш» – «Машук-КМВ» – 14:00
«Спартак» Кострома – «Торпедо» Миасс – 14:30
«Химик» – «Калуга» – 15:00
«Авангард» – «Текстильщик» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.