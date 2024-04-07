Вторая лига А. «Новосибирск» сыграет с «Металлургом», «Ротор» примет «Родину-2», «Спартак» Кострома против «Торпедо» Миасс

«Новосибирск» примет «Металлург» Липецк в 7-м туре LEON Второй лиги А.

В группе «Золото» «Ротор» сыграет с «Родиной-2», «Уфа» встретится с «Челябинском». В группе «Серебро» «Спартак» Кострома примет «Торпедо» Миасс.

LEON



Дивизион А

7-й тур

Группа «Золото»

«Новосибирск» – «Металлург» Липецк – 13:00

«Уфа» – «Челябинск» – 13:00

«Велес» – «Муром» – 14:00

«Ротор» – «Родина-2» – 17:00

«Чайка» – «Краснодар-2» – 17:00

Группа «Серебро»

«Волга» – «Динамо» Брянск – 14:00

«Иртыш» – «Машук-КМВ» – 14:00

«Спартак» Кострома – «Торпедо» Миасс – 14:30

«Химик» – «Калуга» – 15:00

«Авангард» – «Текстильщик» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Второй лиги А