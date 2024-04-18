Пиоли перед «Ромой»: «Настал решающий момент для европейских амбиций «Милана». Мы должны показать свои лучшие качества» 

Теги Рома Милан Стефано Пиоли Лига Европы УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высказался перед ответным матчем с «Ромой».

В первой игре 1/4 финала Лиги Европы «Милан» уступил дома римлянам со счетом 0:1.

«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои игроки. Уверен, они знают, что нужно делать в столь ответственных матчах. Мы должны улучшить кое-какие мелочи по сравнению с первой игрой.

Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота», – сказал главный тренер «Милана».

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7 комментариев
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Forza Milan ❤️🖤
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Ты для начала не начуди с составом и схемой мыслитель
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Будет сложно. Сбитого жо больше нет в Роме, и помочь вам будет некому
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Очень хочется что бы Милан взял ЛЕ! но будем честны даже удастся пройти Рому с аспирином будет сверхтяжело
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сегодня все силы, матч сезона
Милан ❤️🖤
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Главный матч сезона по сути. Если тут не выиграть, то сезон завершен. Удачи команде, шансы есть
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Пёля,как всегда,важнейшие матчи сезона сольет,скриньте. Менталитет неудачника и середняка никуда не девается.
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