Пиоли перед «Ромой»: «Настал решающий момент для европейских амбиций «Милана». Мы должны показать свои лучшие качества»
Стефано Пиоли высказался перед ответным матчем с «Ромой».
В первой игре 1/4 финала Лиги Европы «Милан» уступил дома римлянам со счетом 0:1.
«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои игроки. Уверен, они знают, что нужно делать в столь ответственных матчах. Мы должны улучшить кое-какие мелочи по сравнению с первой игрой.
Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота», – сказал главный тренер «Милана».
Милан ❤️🖤