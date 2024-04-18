Пиоли перед «Ромой»: «Настал решающий момент для европейских амбиций «Милана». Мы должны показать свои лучшие качества» 

Стефано Пиоли высказался перед ответным матчем с «Ромой».

В первой игре 1/4 финала « » уступил дома римлянам со счетом 0:1.

«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои игроки. Уверен, они знают, что нужно делать в столь ответственных матчах. Мы должны улучшить кое-какие мелочи по сравнению с первой игрой.

Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота», – сказал главный тренер «Милана».