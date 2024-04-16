Пиоли могут уволить из «Милана» в случае вылета из ЛЕ от «Ромы»

Стефано Пиоли может покинуть «Милан» в случае вылета от «Ромы» из Лиги Европы.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы « » победила со счетом 1:0.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, от исхода ответной игры и результата матча с « » в Серии А зависит будущее Пиоли в «Милане». Отмечается, что игра с «Ромой» будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения.

Если «Милан» выйдет в полуфинал , будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение .

Пиоли работает с « » с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.