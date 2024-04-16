Пиоли могут уволить из «Милана» в случае вылета из ЛЕ от «Ромы»
Стефано Пиоли может покинуть «Милан» в случае вылета от «Ромы» из Лиги Европы.
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» победила со счетом 1:0.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, от исхода ответной игры и результата матча с «Интером» в Серии А зависит будущее Пиоли в «Милане». Отмечается, что игра с «Ромой» будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения.
Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.
В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.
Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.