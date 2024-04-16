Пиоли могут уволить из «Милана» в случае вылета из ЛЕ от «Ромы»

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Стефано Пиоли может покинуть «Милан» в случае вылета от «Ромы» из Лиги Европы.

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Рома» победила со счетом 1:0.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, от исхода ответной игры и результата матча с «Интером» в Серии А зависит будущее Пиоли в «Милане». Отмечается, что игра с «Ромой» будет иметь более серьезное влияние на кадровые решения.

Если «Милан» выйдет в полуфинал Лиги Европы, будущему Пиоли в клубе ничто угрожать не будет.

В случае отставки важную роль при выборе нового тренера сыграет мнение Златана Ибрагимовича.

Пиоли работает с «Миланом» с 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Италии в сезоне-2021/22.

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42 комментария
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Полный бред. Пиоли из этой команды выжал максимум и продолжает выжимать многое сейчас. Путёвка в ЛЧ никуда не денется, почему не рассмотреть вопрос об увольнении хотя бы после сезона? Зачем нагнетать?
+77
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+75
Пиоли - легенда Милана
+39
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+38
ну ломать не строить. Уволить легко при наличии разумной и просчитанной кандидатуры на его место, есть она у владельцев?
+29
-1
+28
Идиотизм, даже если вылет случится это вылететь от набравшей ход Ромы а не от условного Ренна, плюс команда железно серебро возьмет в серии А. Я уже молчу что центр обороны весь сезон переломан. Летом нужно брать качественного ЦФ и ЦЗ и можно бороться за скудетто вместе с Лениным !
+19
0
+19
Ответ RM
ну ломать не строить. Уволить легко при наличии разумной и просчитанной кандидатуры на его место, есть она у владельцев?
гаттузо
+21
-3
+18
Пиоли красава, кто бы что не говорил, другой любой тренер не смог бы на такой дистанции с таким составом держать стабильный результат, руки прочь!
+15
0
+15
Ну если честно выжимает из Милана максимум
+14
-2
+12
Какой уже сезон гоняют эти новости. Смысл увольнения Пиоли по-прежнему неясен
+6
0
+6
Ответ RM
ну ломать не строить. Уволить легко при наличии разумной и просчитанной кандидатуры на его место, есть она у владельцев?
сарри. писали же что в спартак не пошёл из-за милана
+5
0
+5
Пиоли - лучший тренер Милана за последние лет пятнадцать, если его уволят и возьмут прости господи Сарри, то все с этим проектом ясно…
+3
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+3
Достали уже эти горе-руководители. Пиоли вернул Милан на вершину, а они при каждом буксовании его уволить хотят... По 7му месту соскучились?
+3
0
+3
Я, как болельщик Ромы, вообще не понимаю хейта в адрес Пиоли. В чемпионате идут вторыми при бешеном Интере. И ладно бы в Милане были суперзвезды, но их нет. По мне, Пиоли выжимает максимум из этого состава.
+2
0
+2
Так он хороший тренер. нет?
+3
-1
+2
Вот и тренер для Спартака 🙃
+2
0
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
Вот реально раздумываю не по поглорить ли за собак римских? хоть так может избавимся от лысого маразматика. Один хрен Байер всех вынесет в этой ЛЕ
Полуфиналист прошлой ЛЧ - лысый маразматик?
+2
0
+2
О...опять началось)
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Пиоли молодец. Но про то, что любой другой не смог бы - большие сомнения.
Ну а какие варианты? Парик год максимум результат выдаёт, ещё и покупать под него игроков, а на дистанции кто? Я таких не вижу вариантов, если есть, хотелось бы увидеть
+2
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+2
Мужик и так максимум выжимает, при том, что особо не ноет и не выпрашивает каких-то топовых игроков, играя теми, кто есть.
+1
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Полная глупость, даже если он 0-5 отлетит, нет никакого смысла его трогать пока нет альтернативы уровня Конте условного
+1
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Ответ ягодицы ямаля
гаттузо
Пусть возвращается в ФК Пиза
0
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Ответ ягодицы ямаля
гаттузо
боже упаси !
0
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Ответ Локуся
Ну а какие варианты? Парик год максимум результат выдаёт, ещё и покупать под него игроков, а на дистанции кто? Я таких не вижу вариантов, если есть, хотелось бы увидеть
Мне на Тиаго Мотту интересно было бы посмотреть.
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Ну нет, давайте до понедельника подождём
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Если на его место придёт Клопп или другой топовый тренер двумя руками за. Увольнять тренера без альтернативы когда Милан крепко стоит на двух ногах это идиотизм. И звать какого-нибудь рандома Моту, который кроме как с Болоньей нигде не работал
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бред какой то, он один из лучших тренеров в истории Милана, если брать статистику, результаты
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К нему очень несправедливы и требуют прыгать выше головы каждый сезон. Из этого состава он выжимает максимум. В этом сезоне много новичков, которых надо было встраивать в состав. Уверен, если его оставят, то в следующем сезоне результаты будут ещё лучше (хотя и сейчас они неплохие)
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Бред какой))
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Купите Ленину хорошего форварда на замену Жиру усильте центр поля и центр обороны и команда возьмет скудетто в следующем сезоне ! Меньян, Калабрия, Томори, Новый ЦЗ, Тео, Рейндерс, Бенасер, Лофтус, Пулишич, Рафа, Гаррасси (Дэвид)
0
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Да может это утра какая то, бред какой то.
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Бред. Он хорошо справляется
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