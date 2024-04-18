«Реал» – единственный клуб, защищавший титул победителя ЛЧ после реформы КЕЧ
«Манчестер Сити» не смог защитить титул победителя Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы вылетела из розыгрыша турнира, уступив «Реалу» в четвертьфинале (3:3, 1:1, по пенальти – 3:4).
«Реал» остается единственным клубом, которому удавалось защитить титул победителя ЛЧ после реформы Кубка европейских чемпионов в 1992 году. Мадридцы выиграли турнир три раза подряд в период с 2016 по 2018 год.
Не зря гегемонят в сильнейшем турнире мира)
Короли и хозяева турнира!👑
Но сейчас они громко плачут, вместе с Пепкой! Hala Madrid!
Никакие треблы им. Негрейры и рядом не стояли :)
Как в 2022 когда Реал играл с ПСЖ
Они ПСЖ называли Братским клубом😂