«Реал» – единственный клуб, защищавший титул победителя ЛЧ после реформы КЕЧ

«Манчестер Сити» не смог защитить титул победителя Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы вылетела из розыгрыша турнира, уступив « » в четвертьфинале (3:3, 1:1, по пенальти – 3:4).

«Реал» остается единственным клубом, которому удавалось защитить титул победителя ЛЧ после реформы Кубка европейских чемпионов в 1992 году. Мадридцы выиграли турнир три раза подряд в период с 2016 по 2018 год.