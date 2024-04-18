«Реал» – единственный клуб, защищавший титул победителя ЛЧ после реформы КЕЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Манчестер Сити» не смог защитить титул победителя Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы вылетела из розыгрыша турнира, уступив «Реалу» в четвертьфинале (3:3, 1:1, по пенальти – 3:4). 

«Реал» остается единственным клубом, которому удавалось защитить титул победителя ЛЧ после реформы Кубка европейских чемпионов в 1992 году. Мадридцы выиграли турнир три раза подряд в период с 2016 по 2018 год.

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75 комментариев
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Лучший клуб в истории футбола
Не зря гегемонят в сильнейшем турнире мира)
+173
-15
+158
Тяжёлые деньки для ригоберки вылет бчк и сити.
+101
-3
+98
Ответ войд
Лучший клуб в истории футбола Не зря гегемонят в сильнейшем турнире мира)
лучший клуб в истории футбола
+80
-5
+75
Причём, 2 раза подряд)
Короли и хозяева турнира!👑
+60
-5
+55
Ответ JENNINGS
Причём, 2 раза подряд) Короли и хозяева турнира!👑
Удивительно. Некоторые даже защитить титул не могут, а Реал сделал это дважды
+56
-2
+54
Ответ Старик Стариканов
Тяжёлые деньки для ригоберки вылет бчк и сити.
Пускай не унывает, ПСЖ все еще в игре, это был его любимый клуб с 2021 по 2023 год, ни одной новости не пропускал, всем сердцем болел. Надеюсь, его не до конца раздраконило. Родственников все-таки жаль, они ведь скорее всего нормальные
+50
0
+50
Лысый явно мечтал выиграть хотя бы 2 раза подряд, но не суждено. Великий Зизу - в стратосфере.
+46
-2
+44
Ответ войд
Лучший клуб в истории футбола Не зря гегемонят в сильнейшем турнире мира)
Без сомнения
+43
-1
+42
Особенно смешно с вечновторых, которые ведь так верили в Пепку, мол он свой, каталонец, а потому должен обыграть Реал за нас, за бчк.
Но сейчас они громко плачут, вместе с Пепкой! Hala Madrid!
+31
-4
+27
Анчелотти - колосс тренерского цеха. Столько лет в профессии и все равно продолжает оставаться актуальным. Уже не одно поколение игроков прошло через него и к каждому у него находится подход. Вдумайтесь, Анчелотти тренировал Мальдини и сейчас работает с Винисиусосм. Насколько разные по темпераменту игроки, но к обоим он нашел подход. Смешно, когда говорят, что Анчелотти это не про тактику, но как так вышло, что из 3 последних встреч с таким гением тренерский мысли как Гвардиола 2 раза выходил победителем итальянец ? Для такого точно нужно обладать серьезной эрудицией в этом деле. Анчелотти - величайших тренер в истории футбола
+28
-2
+26
Историческое достижение
Никакие треблы им. Негрейры и рядом не стояли :)
+17
-2
+15
Кому, как не Мадриду защищать свои же достижения! Великий клуб!
+14
-1
+13
Ответ Qarasik
Особенно смешно с вечновторых, которые ведь так верили в Пепку, мол он свой, каталонец, а потому должен обыграть Реал за нас, за бчк. Но сейчас они громко плачут, вместе с Пепкой! Hala Madrid!
... я больше переживаю за бравых каталонских пожарных, которые щас тушат Пике! Надеюсь никто из них не пострадает! ))
+13
-1
+12
Ответ Влад Аронофски
лучший клуб в истории футбола
Лучший клуб в истории футбола выиграл 3 лч подряд вместе с лучшим игроком в истории футбола Криштиану Роналду , не удивительно почему месси фаны и барса фаны так не любят Роналду и сам Реал 😂 и да я не фан реала , а болельщик Ман юнайтед )
+11
-1
+10
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Лысый явно мечтал выиграть хотя бы 2 раза подряд, но не суждено. Великий Зизу - в стратосфере.
Причем с минимумом трат, чисто с тем, что есть)
+9
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+8
Ответ Arthurino
Пускай не унывает, ПСЖ все еще в игре, это был его любимый клуб с 2021 по 2023 год, ни одной новости не пропускал, всем сердцем болел. Надеюсь, его не до конца раздраконило. Родственников все-таки жаль, они ведь скорее всего нормальные
Так он же теперь за Майами болеет, правда они тоже из ЛЧ вылетели😒
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0
+8
Самое забавное, раньше говорили «судья куплен» и т.д. А теперь докопались до стиля игры в конкретном матче😂. Видите ли не так они вышли в полуфинал!
+9
-1
+8
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Анчелотти - колосс тренерского цеха. Столько лет в профессии и все равно продолжает оставаться актуальным. Уже не одно поколение игроков прошло через него и к каждому у него находится подход. Вдумайтесь, Анчелотти тренировал Мальдини и сейчас работает с Винисиусосм. Насколько разные по темпераменту игроки, но к обоим он нашел подход. Смешно, когда говорят, что Анчелотти это не про тактику, но как так вышло, что из 3 последних встреч с таким гением тренерский мысли как Гвардиола 2 раза выходил победителем итальянец ? Для такого точно нужно обладать серьезной эрудицией в этом деле. Анчелотти - величайших тренер в истории футбола
Несмотря на свой возраст и колоссальный авторитет, он постоянно учится и не старается гнуть упрямо, когда что то не получается. Очень вариативен, отлично работает с молодёжью. Как по мне, идеальный тренер для Реала.
+7
0
+7
У Реала какой-то монструозный дух. Отбивались как могли. Сити их просто вжал в штрафную, но мадридцы выстояли. Очень мало шансов дали сопернику. Хоть это было немного похоже на автобус, но силу воли Реала невозможно не уважать.
+6
0
+6
Такая оборонительная, сдерженная игра и только контратаки это план на игру от Анчелотти. Браво 👏 по другому сейчас не прошли бы этот МанСити. План не сработал на 100% конечно, потому что пропустили. Защищаться тоже нужно уметь ! Результат есть, остальное не важно! С победой болельщики РеалМадрид 💪🏽Hala Madrid 💥💥
+6
0
+6
ЛЧ стал чище без негрейры и мешка 115
+10
-4
+6
Ответ Arthurino
Пускай не унывает, ПСЖ все еще в игре, это был его любимый клуб с 2021 по 2023 год, ни одной новости не пропускал, всем сердцем болел. Надеюсь, его не до конца раздраконило. Родственников все-таки жаль, они ведь скорее всего нормальные
Как вспомню
Как в 2022 когда Реал играл с ПСЖ
Они ПСЖ называли Братским клубом😂
+6
0
+6
Ответ Anya Belova
И трижды))
Выиграли три раза подряд, защитили два раза
+5
0
+5
Короли ЛЧ
+7
-2
+5
У БЧК фанатов дилемма . Болеть за Баварию после 8:2 ? Или Или за ПСЖ / Дортмунд ?)
+4
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+4
Поддерживаю Реал уже 33 года. У меня улыбка на лице. Спасибо Анчи, парни...
+4
0
+4
Ответ Владимир Плотников
Причем с минимумом трат, чисто с тем, что есть)
Нууу надо что-то да было у него в наличии мягко говоря.
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Удивительно. Некоторые даже защитить титул не могут, а Реал сделал это дважды
И трижды))
+6
-3
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Анчелотти - колосс тренерского цеха. Столько лет в профессии и все равно продолжает оставаться актуальным. Уже не одно поколение игроков прошло через него и к каждому у него находится подход. Вдумайтесь, Анчелотти тренировал Мальдини и сейчас работает с Винисиусосм. Насколько разные по темпераменту игроки, но к обоим он нашел подход. Смешно, когда говорят, что Анчелотти это не про тактику, но как так вышло, что из 3 последних встреч с таким гением тренерский мысли как Гвардиола 2 раза выходил победителем итальянец ? Для такого точно нужно обладать серьезной эрудицией в этом деле. Анчелотти - величайших тренер в истории футбола
Да главное качество для тренера Реала -не мешать игрокам играть, это еще со времен Дель Боске понятно.
+2
0
+2
Капец, а ведь это уже не изменить. Мадрид так и останется единственным клубом в праймовой ЛЧ.
+2
0
+2
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