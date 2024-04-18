Анчелотти сравнялся с Пепом по числу выходов в полуфинал ЛЧ в качестве тренера – у обоих по 10

Теги Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Карло Анчелотти в 10-й раз выводит свою команду в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал» победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Тренер мадридцев Карло Анчелотти сравнялся с Пепом Гвардиолой по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Оба тренера 10 раз доводили свои команды до этой стадии и делят первое место по этому показателю.

Также 8 раз свою команду в полуфинал ЛЧ выводил Жозе Моуринью и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон.

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92 комментария
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Обожаю стратегов, которые говорят, что Реал - автобус. Ну давайте, сыграйте по другому с этими психами. И кто где по итогу
+109
-12
+97
Никто кроме Анчи не выбрасывал монструозного Пепа из ЛЧ больше двух раз..

По-моему это и есть величие..
+83
-9
+74
Папа Карло 😎 Нервы у него как стальные канаты. Ну само собой разумеется несколько раз бровь он приподнял
+41
-3
+38
Ответ Ибрагимкович
Обожаю стратегов, которые говорят, что Реал - автобус. Ну давайте, сыграйте по другому с этими психами. И кто где по итогу
Да не слушай ты этих Барса (псевдо фанов) они вчера были за барсу сегодня за сити а завтра будут за баварию🤣
+39
-14
+25
Ответ dr. cage
Никто кроме Анчи не выбрасывал монструозного Пепа из ЛЧ больше двух раз.. По-моему это и есть величие..
В 2014 5:0 по сумме с Баварией
В 2022 6:5 по сумме с МС
В 2023 1:5 по сумме с МС
В 2024 4:4 (4:3) по сумме с МС

С Сити конечно максимально результативные матчи
+18
-1
+17
Ответ dr. cage
Никто кроме Анчи не выбрасывал монструозного Пепа из ЛЧ больше двух раз.. По-моему это и есть величие..
и при этом если не ошибаюсь у Анчи кубков больше
+18
-2
+16
Ответ Ибрагимкович
Обожаю стратегов, которые говорят, что Реал - автобус. Ну давайте, сыграйте по другому с этими психами. И кто где по итогу
Да это просто те, у кого горит)
+9
-3
+6
Завидую Реалу.В очередной раз играют в полуфинале.Фанат Барсы.
+9
-3
+6
Дон Карло за характер этой команды безмерное уважение, в каком ещё клубе, все звезды будут выполнять столько черновой. 100 миллионный Джуд на пару с Вини стоят и отрабатывают на своей трети… я видел всё…
+7
-1
+6
Сбитый лётчик, говорили они)
+9
-5
+4
Реал поздравляю с проходом в полуфинал!!!
Полуразбитый состав, прошел Мансити на Этихаде.
+6
-2
+4
У бчк траур. Вчера барселона, сегодня сити. Эххх
+9
-5
+4
Даже странно Анчелотти выходитл в полуфинал, когда Гвардиола в Брешии с Баджо бегали.
+3
0
+3
Ответ dr. cage
Никто кроме Анчи не выбрасывал монструозного Пепа из ЛЧ больше двух раз.. По-моему это и есть величие..
Папа Карло прошёл ЛЧ на всех уровнях, а теперь с каждым сезоном придумывает всё более новый хардкорный уровень
+4
-1
+3
2 великих гения футбола
+3
0
+3
Ответ john.log
Реал поздравляю с проходом в полуфинал!!! Полуразбитый состав, прошел Мансити на Этихаде.
Сити оф манчестер
+2
0
+2
Ответ Ибрагимкович
Обожаю стратегов, которые говорят, что Реал - автобус. Ну давайте, сыграйте по другому с этими психами. И кто где по итогу
Ливерпуль
+2
0
+2
все тренеры с днк Барселоны вылетают один за другим
+2
0
+2
Ответ MVL
Даже странно Анчелотти выходитл в полуфинал, когда Гвардиола в Брешии с Баджо бегали.
А Беллингем еще даже не родился
+2
0
+2
Ответ Влад Аронофски
и при этом если не ошибаюсь у Анчи кубков больше
Анчелотти - самый титулованный тренер в истории ЛЧ
+5
-3
+2
Ответ Oleg Kostin
Ну слушай, согласен, против Сити по другому никак, но если не на результат смотреть, а на игру, то победитель матча Сити. Реал за 120 минут 2 раза в атаку вышли нормально, это катастрофа Карл, я вспомнил матч Испания - Россия, вот Реал играл в роли России.
Пора присуждать отдельный приз за победу по игре.
+3
-1
+2
Спасибо Папа Карло!
А сколько команд из «лучшей лиги» в полуфинале ?)))
+4
-2
+2
Гвардиолка-1 ЛЧ за 11 лет
Как же распиарен
+10
-8
+2
Если Карло берёт пятый кубок - он величайший тренер в истории?
+2
-1
+1
Крутые перцы.
+2
-1
+1
Ответ ВладиславМартынов
Если Карло берёт пятый кубок - он величайший тренер в истории?
что то мне кажется там бавария -псж опять в финале будут
+1
0
+1
Ответ Oleg Kostin
Ты я смотрю везде за плюсиками бегаешь
Не переживай так, кубок бампера ещё у вас впереди
+2
-1
+1
Ответ Влад Аронофски
и при этом если не ошибаюсь у Анчи кубков больше
у Анчелотти 4 за 29 лет
у Гвардиолы 3 за 15 лет
+1
0
+1
Ответ Ибрагимкович
Обожаю стратегов, которые говорят, что Реал - автобус. Ну давайте, сыграйте по другому с этими психами. И кто где по итогу
😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
и при этом пеп потратил близкое к анчи, а то и больше
И при этом Пеп везде давал результат, приносил кучу трофеев. В то время как нашего Анчелотти неоднократно выгоняли метлой из клубов
+3
-2
+1
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