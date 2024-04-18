Анчелотти сравнялся с Пепом по числу выходов в полуфинал ЛЧ в качестве тренера – у обоих по 10

Карло Анчелотти в 10-й раз выводит свою команду в 1/2 финала Лиги чемпионов.

« » победил « » (1:1, 4:3 по пенальти) и вышел в 1/2 финала чемпионов.

Тренер мадридцев сравнялся с по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Оба тренера 10 раз доводили свои команды до этой стадии и делят первое место по этому показателю.

Также 8 раз свою команду в полуфинал ЛЧ выводил и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон.