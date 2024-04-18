Анчелотти сравнялся с Пепом по числу выходов в полуфинал ЛЧ в качестве тренера – у обоих по 10
Карло Анчелотти в 10-й раз выводит свою команду в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Реал» победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Тренер мадридцев Карло Анчелотти сравнялся с Пепом Гвардиолой по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов. Оба тренера 10 раз доводили свои команды до этой стадии и делят первое место по этому показателю.
Также 8 раз свою команду в полуфинал ЛЧ выводил Жозе Моуринью и 7 раз – сэр Алекс Фергюсон.
По-моему это и есть величие..
В 2022 6:5 по сумме с МС
В 2023 1:5 по сумме с МС
В 2024 4:4 (4:3) по сумме с МС
С Сити конечно максимально результативные матчи
Полуразбитый состав, прошел Мансити на Этихаде.
А сколько команд из «лучшей лиги» в полуфинале ?)))
Как же распиарен
у Гвардиолы 3 за 15 лет