Фанаты «Реала» в Англии скандировали кричалки с призывами присоединить Гибралтар к Испании и кричали «Сити» принадлежит маврам!»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Политика дискриминация Футбол

Фанаты «Реала» скандировали расистские кричалки о владельцах «Манчестер Сити».

Команды проводят ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, дополнительное время). 

Перед началом встречи болельщики мадридцев скандировали расистские кричалки о владельцах манчестерского клуба: «Сити» принадлежит маврам, «Сити» принадлежит маврам!»

Кроме того, звучали оскорбительные кричалки в адрес председателя правительства Испании Педро Санчеса и выкрики с призывами присоединить Гибралтар к Испании. 

Выездной матч посетили около 3000 болельщиков «Реала». Еще несколько сотен фанатов приехали в Манчестер без билетов. 

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45 комментариев
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А с лабрадором что делать?
+49
-2
+47
В ответ Пеп начал кричать сепаратистские каталонские лозунги.
+41
-2
+39
Ответ ZarvuR2020
А с лабрадором что делать?
За окном крадётся вор
+37
0
+37
сколько времени прошло, а реконкиста не забыта)
+24
0
+24
Имперские амбиции!
+19
0
+19
Ответ ZarvuR2020
А с лабрадором что делать?
он просто "хороший мальчик"
+16
-2
+14
Чей Гибралтар?
+13
0
+13
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален пользователем
Ну да, Косово же никто не отбирал у Сербии, а Мюнхенской речи Путина вообще не было. В 2014 году ящик открыли, да-да.
+12
-4
+8
Deus volt!
+6
0
+6
"Сити принадлежит маврам"))
Вот троллины постимперские)
+5
0
+5
Ответ BZB
А что обидного в маврах. У нас Пушкин из них.
Он эфиоп
+5
0
+5
Мавриня: риспект, риспект
+7
-2
+5
Ответ Dark.Babysitter
Мадрид упоминается в 939 году под названием «Магерит», от арабского «ма́дара» (مدرة) — «город» Т.е. Мадрид тоже принадлежит маврам.
Так-то вся Испания была под маврами.
+4
0
+4
Ответ Латерали Васс и Меле
В ответ Пеп начал кричать сепаратистские каталонские лозунги.
Присоединить Каталонию к Англии.
+4
0
+4
Сити и Барса будут в финале! Коля, 5 лет, сдетствазабарсу
+4
0
+4
Ответ Максим Черкашин
А в Испании есть клубы с вменяемыми болельщиками?
Сказал болельщик Лацио.
+3
0
+3
Местные слоны
+2
0
+2
Мадрид упоминается в 939 году под названием «Магерит», от арабского «ма́дара» (مدرة) — «город»
Т.е. Мадрид тоже принадлежит маврам.
+3
-1
+2
В ответ фанаты сити назвали винисиуса негром и тот начал плакать
+2
0
+2
Ответ сигизмундыч
Так-то вся Испания была под маврами.
в те времена мавры вообще были серьёзные ребята.
+1
0
+1
Моуринью? 🤔
+1
0
+1
По-взрослому
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Сказал болельщик Лацио.
и зиганул
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
А с лабрадором что делать?
В качестве поводыря использовать, например
+1
0
+1
А что обидного в маврах. У нас Пушкин из них.
+4
-3
+1
Ответ Президент зоопарка
Он эфиоп
эфиоп, поэт и матерщинник
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Чей Гибралтар?
Наш.
0
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0
Ответ Висита Эльмурзаев
Видели мы что бывает, когда кто-то слабый пытается присоединить часть кого то сильного, достаточно спросить у Зелебобы.
А Зелебоба це хто?
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Ответ Президент зоопарка
Он эфиоп
Нет он русский , как и тот из "Жмурки"
0
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Ответ Президент зоопарка
Он эфиоп
Ну нам-то не гони
0
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