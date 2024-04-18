Фанаты «Реала» в Англии скандировали кричалки с призывами присоединить Гибралтар к Испании и кричали «Сити» принадлежит маврам!»
Фанаты «Реала» скандировали расистские кричалки о владельцах «Манчестер Сити».
Команды проводят ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1, дополнительное время).
Перед началом встречи болельщики мадридцев скандировали расистские кричалки о владельцах манчестерского клуба: «Сити» принадлежит маврам, «Сити» принадлежит маврам!»
Кроме того, звучали оскорбительные кричалки в адрес председателя правительства Испании Педро Санчеса и выкрики с призывами присоединить Гибралтар к Испании.
Выездной матч посетили около 3000 болельщиков «Реала». Еще несколько сотен фанатов приехали в Манчестер без билетов.
Вот троллины постимперские)
Т.е. Мадрид тоже принадлежит маврам.