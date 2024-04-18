Фанаты «Реала» в Англии скандировали кричалки с призывами присоединить Гибралтар к Испании и кричали «Сити» принадлежит маврам!»

Фанаты «Реала» скандировали расистские кричалки о владельцах «Манчестер Сити».

Команды проводят ответный матч в рамках 1/4 финала чемпионов (1:1, дополнительное время).

Перед началом встречи болельщики мадридцев скандировали расистские кричалки о владельцах манчестерского клуба: « » принадлежит маврам, «Сити» принадлежит маврам!»

Кроме того, звучали оскорбительные кричалки в адрес председателя правительства Педро Санчеса и выкрики с призывами присоединить Гибралтар к Испании.

Выездной матч посетили около 3000 болельщиков « ». Еще несколько сотен фанатов приехали в Манчестер без билетов.