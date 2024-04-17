Беллингем о том, что мог перейти в «Сити»: «Общался с многими клубами, но когда позвонили из «Реала», я не думал долго»

Джуд Беллингем высказался об интересе «Манчестер Сити» прошлым летом.

«Я общался со многими клубами, когда играл в « », советовался с семьей, потому что было сложно обрабатывать столько информации в середине сезона.

Но как только мне позвонили из «Реала», я не стал долго думать. Вот почему я здесь», – сказал полузащитник «Реала».

Сегодня « » сыграет в гостях с « » в ответном матче 1/4 финала . Первая встреча команд завершилась вничью (3:3).