Беллингем о том, что мог перейти в «Сити»: «Общался с многими клубами, но когда позвонили из «Реала», я не думал долго»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался об интересе «Манчестер Сити» прошлым летом.

«Я общался со многими клубами, когда играл в «Боруссии», советовался с семьей, потому что было сложно обрабатывать столько информации в середине сезона.

Но как только мне позвонили из «Реала», я не стал долго думать. Вот почему я здесь», – сказал полузащитник «Реала».

Сегодня «Реал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась вничью (3:3).

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Выбрал легенду, а не проект
+48
-23
+25
Ответ Английский_пациент
Выбрал легенду, а не проект
Легендами не рождаются, все легенды это удачные проекты. Джуд выбрал более сильный вариант с маркетинговой точки зрения( адидас помог выбрать) и более слабый с точки зрения конкуренции в составе.
+34
-14
+20
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Уже уроки кончились что ли?
+23
-6
+17
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Я понимаю ты болеешь за Сити.Но чем тебя не угодили игроки Реала?В Реале всегда играли игроки мирового класса.А у тебя когда то были в составе игроки калибра Роналду Зидан Роналдо Фигу Макелеле Марсело Хаби Алонсо Серхио Рамос Модрич Кроос Бензема Бэйл их очень много.Так что не тебе говорить про уровень игроков Реала.
+15
-6
+9
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
К вечеру его должны заштопать. Ближе к первому голу Ман Сити объявится, не переживайте.
+7
-3
+4
правильный выбор, Джуд!
+8
-5
+3
Ответ Moonshiner
Легендами не рождаются, все легенды это удачные проекты. Джуд выбрал более сильный вариант с маркетинговой точки зрения( адидас помог выбрать) и более слабый с точки зрения конкуренции в составе.
Интересно, если бы он выбирал более слабую конкуренцию,то что не перешел в ту же Баварию,Ливерпуль или МЮ ?
Может все таки выбрал Реал потому что это Реал тут даже складывать плюсы и минусы не нужно
+3
0
+3
Ответ Moonshiner
Легендами не рождаются, все легенды это удачные проекты. Джуд выбрал более сильный вариант с маркетинговой точки зрения( адидас помог выбрать) и более слабый с точки зрения конкуренции в составе.
Модрич, Кроос, Вальверде, Камавинга и Тчуамени - это слабая конкуренция в составе? серьезно?
+3
-1
+2
Ответ belikovda.90
У Давида Силвы ЧМ и 2 ЧЕ. Кто из твоих приведённых "звёзд" выиграл что-то подобное?
НА СЧЕТ ТРЕБЛА ПОКА ЧТО ТЫ ПРАВ У РЕАЛА ЕГО НЕТУ.НО НА СЧЕТ АПЛ И ЛЧ ЭТО СМЕШНО.
+1
0
+1
Ответ belikovda.90
У Давида Силвы ЧМ и 2 ЧЕ. Кто из твоих приведённых "звёзд" выиграл что-то подобное?
А сколько ЗМ у великого Давида Сильвы можешь отвечать?Ты просто не можешь и не хочешь признать тот факт что Реал выше МС по статусу.Но это не отнимает тот факт что МС Монструозен.Но ты тупо говоришь что МС круче а Реал дно.Я если что образно пишу тебе.Повторяю надо уметь признать величия другой команды а не то что высрать что то в комментах.Это не красит тебя.
+1
0
+1
Ответ belikovda.90
Легко можно. Твои имена не такие и великие. Ты преувеличиваешь их значение
КР7?ЗИДАН?ФИГУ?ЭТО ИГРОКИ ВСЕМИ ПРИЗНАННЫЕ ТЫ О ЧЕМ?Не спорю КДБ этот игрок и мне нравится но он не на одном уровне.Надо уметь признать.
+1
0
+1
Ответ belikovda.90
КДБ, Агуэро, Компани, Бернардо Силва, Тевес, ЯЯ Туре, Давид Силва. Дальше продолжать?
Кто из них могут сравнитсья с именами который я перечислил?И сколько у них ушастых и сколько зм у них?Когда пытаешсья унизить кого то то будь готов получить ответ.
+1
0
+1
Ответ Ротор-Волгоград
Началось. Да мне весь мир звонил, я знаете какой... А выбрал реал.
Барсукин сын
+2
-1
+1
Сити будет в топе, пока есть Пеп, а там уже может неизвестно что начаться
+1
0
+1
Ответ belikovda.90
Поэтому я и привёл аргументы
Я их не отрицал,но на счет игроков ты не прав.Они не на одном уровне.
0
0
0
Ответ Юра Барзиков
Интересно, если бы он выбирал более слабую конкуренцию,то что не перешел в ту же Баварию,Ливерпуль или МЮ ? Может все таки выбрал Реал потому что это Реал тут даже складывать плюсы и минусы не нужно
А мог ведь и с братом в Сандерленде)) Конечно когда конкретный вопрос был только между Реалом и Сити, нужно вплести БАвариюЮ Ливерпуль и МЮ (Эти то тут откуда?)
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Я их не отрицал,но на счет игроков ты не прав.Они не на одном уровне.
Нет, ты не прав Как можно сравнивать КДБ и Модрича КДБ выше классом
0
0
0
Ответ belikovda.90
Нет, ты не прав Как можно сравнивать КДБ и Модрича КДБ выше классом
😃
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Но они не такие как Зизу Кр7 Фигу Карлос Рауль Ди Стефано.Повторяю у МС тоже топ игроки но не такие как выше перечисленные.На этом все я уже устал повторять тебе.👎🤫
Где в этом списке великие игроки? Я так и не понял
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
😃
😂😂😂
0
0
0
Ответ belikovda.90
😂😂😂
Это твои проблемы,если ты их не видишь это не значит что они не великие.И ты прекрасно знаешь что я прав.Но пытаешься доказывать мне обратное.Лучше ты за свое и я за свое.И удачи тебе в твоих мечтах🤫
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Это твои проблемы,если ты их не видишь это не значит что они не великие.И ты прекрасно знаешь что я прав.Но пытаешься доказывать мне обратное.Лучше ты за свое и я за свое.И удачи тебе в твоих мечтах🤫
Это твои проблемы, что ты считаешь Зидана, Фиго и Модрича великими😂😂😂 В обратном ты меня не убедишь, в на твоё мнение мне пофигу
0
0
0
Ответ belikovda.90
Это твои проблемы, что ты считаешь Зидана, Фиго и Модрича великими😂😂😂 В обратном ты меня не убедишь, в на твоё мнение мне пофигу
Комментарий удален модератором
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Комментарий удален модератором
Как у меня может подгорать от фактов, если Давид Силва титуловенне Фиго и Зидана. А КДБ титуловенне Модрича. У КДБ за 7 лет 6 АПЛ и 1 требл В этом году может быть 8 АПЛ. Модрич столько Ла Лиги не брал и не разу не защитил титул чемпиона Испании)))
Обычные факты
0
0
0
Ответ belikovda.90
Как у меня может подгорать от фактов, если Давид Силва титуловенне Фиго и Зидана. А КДБ титуловенне Модрича. У КДБ за 7 лет 6 АПЛ и 1 требл В этом году может быть 8 АПЛ. Модрич столько Ла Лиги не брал и не разу не защитил титул чемпиона Испании))) Обычные факты
Хорошо разбуди меня когда КДБ получит ЗМ и будем сравнить их когда КДБ будет 38 будет ли он играть как Модрич в топ клубе.А пока что успокойся и отдыхай.
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Хорошо разбуди меня когда КДБ получит ЗМ и будем сравнить их когда КДБ будет 38 будет ли он играть как Модрич в топ клубе.А пока что успокойся и отдыхай.
Разбуди меня, когда Реал Модрича сыграет в футбол, а не поставит автобус. Последний сильный Реал - Реал Моуриньо. Остальное не смотрибельная хрень. А пока живи в своих фантазиях с величием, которого нет и никогда не было))))
0
0
0
Ответ belikovda.90
Разбуди меня, когда Реал Модрича сыграет в футбол, а не поставит автобус. Последний сильный Реал - Реал Моуриньо. Остальное не смотрибельная хрень. А пока живи в своих фантазиях с величием, которого нет и никогда не было))))
Хорошо Мастер Шифу.Можешь идти на покой.Тебе пора.
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Хорошо Мастер Шифу.Можешь идти на покой.Тебе пора.
Твой слив засчитан
0
0
0
Ответ belikovda.90
Твой слив засчитан
Ага время покажет у кого что засчитано.
0
0
0
Ответ Канатов ФАЗИЛ
Ага время покажет у кого что засчитано.
Время уже всё показало
4 подряд защиты национального титула при Клопе, Анчелотти, Тухеле и других У Модрича 0 защит чемпиона страны Никакой стабильности и класса
Его Реал только команда плей-офф ЛЧ - 7 игра за сезон

Тут спорить не очем
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий