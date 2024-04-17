Беллингем о том, что мог перейти в «Сити»: «Общался с многими клубами, но когда позвонили из «Реала», я не думал долго»
Джуд Беллингем высказался об интересе «Манчестер Сити» прошлым летом.
«Я общался со многими клубами, когда играл в «Боруссии», советовался с семьей, потому что было сложно обрабатывать столько информации в середине сезона.
Но как только мне позвонили из «Реала», я не стал долго думать. Вот почему я здесь», – сказал полузащитник «Реала».
Сегодня «Реал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась вничью (3:3).
Может все таки выбрал Реал потому что это Реал тут даже складывать плюсы и минусы не нужно
Обычные факты
4 подряд защиты национального титула при Клопе, Анчелотти, Тухеле и других У Модрича 0 защит чемпиона страны Никакой стабильности и класса
Его Реал только команда плей-офф ЛЧ - 7 игра за сезон
Тут спорить не очем