Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»

Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» против «Зенита».

В ответном матче 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграл вничью с « » (0:0, первый матч 1:2).

«Ничего хорошего, к сожалению, про игру «Спартака» сказать невозможно. Это все та же беззубая игра в атаке. Команде нужно ставить игру по новой. Деятельность Абаскаля привела к полному разладу.

Комбинационной и атакующей игры нет. Если бы не , то в наши ворота залетело бы пару мячей», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков.

« » сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов против «Динамо».