Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Максименко Александр Жуков Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» против «Зенита».

В ответном матче 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0, первый матч 1:2).

«Ничего хорошего, к сожалению, про игру «Спартака» сказать невозможно. Это все та же беззубая игра в атаке. Команде нужно ставить игру по новой. Деятельность Абаскаля привела к полному разладу.

Комбинационной и атакующей игры нет. Если бы не Максименко, то в наши ворота залетело бы пару мячей», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков.

«Спартак» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов против «Динамо».

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7 комментариев
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Жуков а ты с игроков спросить не хочешь ???или только тренер за результат ответ несёт.Почему у нас в стране вечно виноват тренер.А то что футболисты х занимаются на поле,это нормально 👌Если не получается по тренерский,ну б возьмите придумайте сами ,включите логику ,мысли , индивидуальность.
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Нужны креативные игроки. Качество игроков сильно уступает зенитовским легионерам. А пока только физикой и командной игрой можно противостоять, если купить нормальных атакующих игроков не могут. А по факту физика такая себе, а таких как Вендел или Педро просто нет. Промеса слили, Мозеса заморили.
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максименко конечно сделал все,чтобы Спартак не разгромили.
+5
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+5
Ответ Николай Повалюхин
Нужны креативные игроки. Качество игроков сильно уступает зенитовским легионерам. А пока только физикой и командной игрой можно противостоять, если купить нормальных атакующих игроков не могут. А по факту физика такая себе, а таких как Вендел или Педро просто нет. Промеса слили, Мозеса заморили.
Да с Промесом подлинко поступили.
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Не понял? Трудности перевода? Пара голов или пара десятков голов?
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Ну да, а с Черчесом наверное выиграли бы? С рёвом?)) Зы. Нормально для первого блина Слишковича. Не продули, а это главное.
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К полному разладу Спартак привел Черевиченко, когда его начнут поливать?
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