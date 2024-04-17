Жуков о «Спартаке»: «Деятельность Абаскаля привела к полному разладу. Все та же беззубая игра в атаке, нужно ставить по новой. Если бы не Максименко, пара мячей залетела бы»
Александр Жуков раскритиковал игру «Спартака» против «Зенита».
В ответном матче 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0, первый матч 1:2).
«Ничего хорошего, к сожалению, про игру «Спартака» сказать невозможно. Это все та же беззубая игра в атаке. Команде нужно ставить игру по новой. Деятельность Абаскаля привела к полному разладу.
Комбинационной и атакующей игры нет. Если бы не Максименко, то в наши ворота залетело бы пару мячей», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков.
«Спартак» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов против «Динамо».