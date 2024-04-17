Ротен о Доннаруме: «Выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ с таким вратарем – большая заслуга полевых игроков»

Жером Ротен снова раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее экс-игрок « » высказывал недовольство действиями итальянского голкипера, который совершил ряд ошибок в первом матче с «Барселоной» (2:3) в 1/4 финала .

В ответной игре парижанам удалось одержать победу над каталонцами (4:1) и по сумме двух матчей выйти в полуфинал соревнования.

« по-прежнему не обнадеживает, даже если принять во внимание его сэйвы.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов с таким вратарем – большая заслуга полевых игроков», – заявил в эфире RMC Sport.

Джуру о Доннарумме: «Допускает слишком много ошибок в игре ногами. Останется ли он в старте «ПСЖ» в следующем сезоне?»

Фердинанд о Доннарумме против «Барсы»: «Он был не в себе. Забывает про свой рост – играл так, будто он не 196 см, а 175 см»