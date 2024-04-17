Ротен о Доннаруме: «Выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ с таким вратарем – большая заслуга полевых игроков»

Теги ПСЖ Жером Ротен Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Жером Ротен снова раскритиковал игру Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее экс-игрок «ПСЖ» высказывал недовольство действиями итальянского голкипера, который совершил ряд ошибок в первом матче с «Барселоной» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответной игре парижанам удалось одержать победу над каталонцами (4:1) и по сумме двух матчей выйти в полуфинал соревнования.

«Доннарумма по-прежнему не обнадеживает, даже если принять во внимание его сэйвы.

Выход в полуфинал Лиги чемпионов с таким вратарем – большая заслуга полевых игроков», – заявил Ротен в эфире RMC Sport.

Джуру о Доннарумме: «Допускает слишком много ошибок в игре ногами. Останется ли он в старте «ПСЖ» в следующем сезоне?»

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18 комментариев
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Доннарумма пытался со всех сил не пустить парижан в полуфинал, но полевые игроки ПСЖ и Араухо оказались сильнее 😁
+38
-3
+35
Ответ Гуркюфф
У ПСЖ после прихода шейхов был один супер вратарь. И это Сальваторе Сиригу.
И Кейлор Навас
+30
-6
+24
У ПСЖ после прихода шейхов был один супер вратарь. И это Сальваторе Сиригу.
+27
-5
+22
Ответ Marcus-light
Доннарума это, конечно, кошмар. Я такой чехарды в воротах уже много лет не видел в плей-офф. Со времен Кариуса.
Кариус нормально стоял в воротах и только в финале подвёл.
+9
-2
+7
Ответ Anya Belova
Доннарумма пытался со всех сил не пустить парижан в полуфинал, но полевые игроки ПСЖ и Араухо оказались сильнее 😁
Один в поле не воин, как говорится
+6
0
+6
Ответ Александр Саввин
Один в поле не воин, как говорится
Кариус усомнится...
+5
0
+5
Доннарума это, конечно, кошмар. Я такой чехарды в воротах уже много лет не видел в плей-офф. Со времен Кариуса.
+4
-2
+2
Не могу понять, почему привозилу не садят на лавку? Ведь есть Навас.
+3
-1
+2
«Выход «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ с таким вратарем – большая заслуга полевых игроков» .....Согласен. Назову этих игроков: это Араухо и Канселу.
+2
0
+2
Ответ Marcus-light
Кейлор Навас в ПСЖ хорошо почти не играл. Но допускаю, что Рико был бы в старте, если бы не ненастье.
Навас лучший вратарь в истории ПСЖ. Я никогда в жизни не видел более сильного перфоманса на воротах, чем у Наваса в сезоне 2020/2021.
+3
-1
+2
Ответ Yunus Dagalaev
Бернар Лама)))
Возможно. Но на дистанции одного сезона Навас вне конкуренции. В том году защиты вообще не было, а Навас умудрился выдать лучший свой сезон по пропущенным. Тащил невероятно тогда во всех турнирах. Хотя большинство зрителей запомнило только матч с бавар мешком.
+2
0
+2
Кариус ошибся, а этот играть не умеет...
+1
0
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Навас лучший вратарь в истории ПСЖ. Я никогда в жизни не видел более сильного перфоманса на воротах, чем у Наваса в сезоне 2020/2021.
Бернар Лама)))
+1
0
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Навас лучший вратарь в истории ПСЖ. Я никогда в жизни не видел более сильного перфоманса на воротах, чем у Наваса в сезоне 2020/2021.
Навас в сезоне 13/14. Я только из-за него смотрел игры "Леванте", а потом ещё и Коста-Рики на ЧМ. Невероятно тащил и там, и там. По хорошему должен был быть в тройке номинантов на ЗМ, но это сложно даже для полевого играющего за условный "Леванте".
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Да, пацан тащил как мог, но команда его не поддержала :))
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В Вест Хэм Мойеса. Ну или в Ньюкасл норм бы зашел Донна.
А в команде играющей хоть в что-то отличное от бей-беги он просто оставляет ее в меньшинстве.
Со Штэгеном вчера разница поразительная была.
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