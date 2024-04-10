Доннарумма отбил мяч на Рафинью, прерывая передачу Ямаля, – бразилец забил в пустые ворота. Это его 1-й гол в ЛЧ
Рафинья впервые отметился голом в ЛЧ после неудачной игры Доннаруммы.
Вингер «Барселоны» открыл счет на 37-й минуте матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Бразилец получил мяч после того, как голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме при выходе из ворот не удалось должным образом прервать передачу Ламина Ямаля. Мяч отскочил к Рафинье, и бразилец точным ударом вывел свою команду вперед – 1:0.
В текущем сезоне вингер проводит в ЛЧ 6-й матч. Всего у него 11 игр в турнире. Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Барселона». 0:1 – Рафинья открыл счет! Онлайн-трансляция