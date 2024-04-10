Доннарумма отбил мяч на Рафинью, прерывая передачу Ямаля, – бразилец забил в пустые ворота. Это его 1-й гол в ЛЧ

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Джанлуиджи Доннарумма Рафинья Диас Ламин Ямаль Футбол

Рафинья впервые отметился голом в ЛЧ после неудачной игры Доннаруммы.

Вингер «Барселоны» открыл счет на 37-й минуте матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Бразилец получил мяч после того, как голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме при выходе из ворот не удалось должным образом прервать передачу Ламина Ямаля. Мяч отскочил к Рафинье, и бразилец точным ударом вывел свою команду вперед – 1:0.

В текущем сезоне вингер проводит в ЛЧ 6-й матч. Всего у него 11 игр в турнире. Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Барселона». 0:1 – Рафинья открыл счет! Онлайн-трансляция

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21 комментарий
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Доннарума старался старался пропустить и наконец пропустил тут и Мендеш не помог
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могу сказать лишь одно, спасибо Доннаруме за игру
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Доннарумма это фиаско, как всегда чудит в таких матчах.))
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Ответ Темирлан Шаваев
могу сказать лишь одно, спасибо Доннаруме за игру
Вот уже второй привёз
+5
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Доннарумма обязан был выходить в ситуации с голом и попытаться прервать передачу, потому-что Левандовски опережал Эрнандеса и выходил на ударную позицию, мяч мимо Беральдо пролетел.
+2
0
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Доннарумма днище. Как же Милану повезло, что он свалил.
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Потому что стиль это всё 😁 дреды к лицу Рафе
+2
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Сегодня Доннарумма допускает глупейшие ошибки на выходах, один раз спасли его партнеры, вынеся мяч с ленточки, сейчас получил расплату за свою ошибку.
+2
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Ответ kaka10
Вот уже второй привёз
и третий тоже
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Ответ corazon blanco
Сегодня Доннарумма допускает глупейшие ошибки на выходах, один раз спасли его партнеры, вынеся мяч с ленточки, сейчас получил расплату за свою ошибку.
Его типичная игра.
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Надеюсь, стадия 1/4 и 1/2 станут временем, когда решающие голы забьют Рафинья и Левандовски. Это сильно снизит давление и с них, и с Лапорты, которого обвиняют в слишком дорогих трансферах - по сути выходом в финал ЛЧ они отбили бы затраты на свои трансферы.
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Старания и работоспособность Рафиньи - вознаграждены первым голом Барселоны!
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Доннарумма швах )
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Рафинья Дезодоринья Маслинья отличный 1 тайм провел
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детская ошибка
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По уровню игры так и остался перспективным юнцом из Милана . Прогресса ноль
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В начале сезона бил по воробьям, кочергу начали выправлять)
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С почином🔥
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Ответ Эркинбек Апаканов
Доннарумма это фиаско, как всегда чудит в таких матчах.))
пусть дальше чудит)
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