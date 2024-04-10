Доннарумма отбил мяч на Рафинью, прерывая передачу Ямаля, – бразилец забил в пустые ворота. Это его 1-й гол в ЛЧ

Рафинья впервые отметился голом в ЛЧ после неудачной игры Доннаруммы.

Вингер «Барселоны» открыл счет на 37-й минуте матча с «ПСЖ» в 1/4 финала чемпионов.

Бразилец получил мяч после того, как голкиперу парижан при выходе из ворот не удалось должным образом прервать передачу . Мяч отскочил к Рафинье, и бразилец точным ударом вывел свою команду вперед – 1:0.

В текущем сезоне вингер проводит в ЛЧ 6-й матч. Всего у него 11 игр в турнире. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Барселона». 0:1 – Рафинья открыл счет! Онлайн-трансляция