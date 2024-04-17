Энрике о выходе «ПСЖ» в 1/2 ЛЧ: «Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми – лучшее чувство в мире. Теперь надо пробиться в финал» 

Теги ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике оценил выход «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане разгромили «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:3).

«Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит. Но я как профессионал должен выполнять свою работу и, думаю, сегодня сделал все возможное, чтобы помочь парням. Теперь мы в полуфинале.

Играть против «Барселоны» очень трудно. Это трудно в сентиментальном, эмоциональном плане. Мне бы не хотелось играть против «Барсы» слишком часто. Но я рад, что прошел через это.

Мы превосходно действовали в прессинге – Барколя, Килиан [Мбаппе] и Усман [Дембеле] были великолепны и позволили нам играть так, как мы хотели. Я подробно проанализировал первый матч и еще больше убедился в том, что мы не заслуживали поражения. После пропущенного мяча сегодня игроки сохранили уверенность и продолжали делать правильные вещи.

Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми – лучшее чувство в мире. Нет ничего лучше этого. Это чувство невозможно купить. Приятно осознавать, что твой клуб добился чего-то особенного. Теперь надо постараться в полуфинале и пробиться в финал», – сказал главный тренер «ПСЖ».

«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут

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40 комментариев
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Что там Кубраси? все ещё Мбаппе и Дембеле в кармане держит, как писали фанаты Барсы после первой игры?
+37
-18
+19
Если бы Лучо обыграл с таким счётом полный состав, можно было бы глумиться, но такую кризисную команду из 10 человек с 16 летними юнцами и короткую скамейку, это как старшеклассник фигачит первоклашку. Пусть скажет спасибо, что судья удалил Араухо, ведь до удаления играли на равных
+12
-2
+10
Ответ Roman
Что там Кубраси? все ещё Мбаппе и Дембеле в кармане держит, как писали фанаты Барсы после первой игры?
Такое пишут обычно школьники, но Кубарси вообще не виноват в этом поражении
+6
0
+6
Где ригобер?
+4
0
+4
Ответ razoblachitel
Где ригобер?
Он там уже 3 пачки откурил 😂
+3
0
+3
Ответ Roman
Что там Кубраси? все ещё Мбаппе и Дембеле в кармане держит, как писали фанаты Барсы после первой игры?
До удаления смотрелся нормально, потом вполне логично, что команда развалилась)
+4
-1
+3
Спасибо Энрике за проделанную работу 👍
+1
0
+1
Ответ Абдул Сугаипов
Комментарий удален модератором
Сам не забудь сегодня с Романом утешиться когда сити вынесет риалку
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Ответ Абдул Сугаипов
Источник: барса выиграет трофей))🥶
Папався, Эрнандес
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Ответ Tristan...
Кто о чём, а подписанные на Реал и Криша о наболевшем
Комментарий удален модератором
Ответ zrada prada
Когда Барса вылетает всегда праздник, особенно когда с разгромом )
Так последние года они по другому и не вылетают
+1
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0
Ответ Олег М
Лучше за Дортмунд. Красивая история с Ройсом может получиться)
Если в финал выйдут, дай Бог.
Просто ПСЖ ещё никогда не выигрывал ЛЧ, да и вообще у французских команд всего один Кубок Чемпионов
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Ответ S. A.
Если Арсенал не сдюжит, буду болеть за Париж в этой ЛЧ
Лучше за Дортмунд. Красивая история с Ройсом может получиться)
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Ответ Абдул Сугаипов
Источник: барса выиграет трофей) вухаахха🤣😂
да не было таких источников, барса слаба молода и без денег, какие трофеи. Всем адекватным было понятно что сезон будет очень тяжелый, так что всё еще более менее терпимо, можешь вухахакать сколько влезет
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Ответ menhausen
Сам не забудь сегодня с Романом утешиться когда сити вынесет риалку
Источник: барса выиграет трофей) вухаахха🤣😂
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Ответ Абдул Сугаипов
Комментарий удален модератором
братаньчик боится писать с мейна, поэтому с авторегов пишет каждый день XDDD. get a life bro
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Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
Ты секретарствуешь у чела выше?
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Вывез тему Луис...
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Как не увижу комент с вашей стороны,так бредятина. Ну на столько обиженные и ущемлённые высказывания у вас
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Не твои футболисты, а судья сделал счастливым этих болельщиков и весь мир видел это.
Так что не выпендривайся Лучо. Сегодняшний псг неспособна обыграть ниодной команды из четвертфинала.
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Теперь нужно максимально уверенно и без ошибок сыграть против Боруссии. А в финале, в одном матче возможно всё.

Allez le PSG !
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Комментарий удален модератором
Если Арсенал не сдюжит, буду болеть за Париж в этой ЛЧ
+3
-3
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
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