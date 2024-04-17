Энрике о выходе «ПСЖ» в 1/2 ЛЧ: «Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми – лучшее чувство в мире. Теперь надо пробиться в финал» 

Луис Энрике оценил выход «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане разгромили «Барселону» (4:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:3).

«Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит. Но я как профессионал должен выполнять свою работу и, думаю, сегодня сделал все возможное, чтобы помочь парням. Теперь мы в полуфинале.

Играть против «Барселоны» очень трудно. Это трудно в сентиментальном, эмоциональном плане. Мне бы не хотелось играть против «Барсы» слишком часто. Но я рад, что прошел через это.

Мы превосходно действовали в прессинге – Барколя, Килиан [Мбаппе] и Усман [Дембеле] были великолепны и позволили нам играть так, как мы хотели. Я подробно проанализировал первый матч и еще больше убедился в том, что мы не заслуживали поражения. После пропущенного мяча сегодня игроки сохранили уверенность и продолжали делать правильные вещи.

Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми – лучшее чувство в мире. Нет ничего лучше этого. Это чувство невозможно купить. Приятно осознавать, что твой клуб добился чего-то особенного. Теперь надо постараться в полуфинале и пробиться в финал», – сказал главный тренер « ».

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