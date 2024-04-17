Президент «ПСЖ» про Энрике после победы над «Барсой»: «У нас лучший тренер в мире»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» назвал Луиса Энрике лучшим тренером в мире.

Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Барселоной» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала турнира.

«Все сражались друг за друга. Каждый бился. Все очень хотели выйти в полуфинал.

У нас действительно отличный тренер, лучший в мире», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут

80 комментариев
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лучший тренер лучшим тренером, но по факту, что в первом матче, что в этом до удаления, ПСЖ был хуже Барсы, играющей 17 летними школьниками
+159
-16
+143
Какой лучший тренер 😂? Молитесь на тупость Араухо и не более
+84
-17
+67
ПСЖ Пеп тренирует?
+50
-13
+37
Ответ Rio de Janeiro
А Араухо для ПСЖ лучший футболист
Да, в одиночку решил исход противостояния☝️🤣🤣🤣
+31
-6
+25
Ответ mr kovalsky
лучший тренер лучшим тренером, но по факту, что в первом матче, что в этом до удаления, ПСЖ был хуже Барсы, играющей 17 летними школьниками
Мбаппе в школьном возрасте выбивал Боруссию из ЛЧ
+34
-10
+24
Ну, по правде говоря, Энрике чуток изменил стартовый состав и результат есть. Все хвалят Дембеле или Мбаппе, но Барколя... В переломный момент заработал удаление+ассист в первом голе. Вообще он отличный матч провел.
+22
-1
+21
Ответ Topwintop
Мбаппе в школьном возрасте выбивал Боруссию из ЛЧ
на то он и уникален
+24
-4
+20
Если говорить по фактам, то Хави чисто переиграл Энрике. Красная это уже индивидуальная ошибка Араухо, а до красной Барселона и один мяч забила, и игроков без проблем сдерживали, в общем до удаления было просто повторение прошлого матча. Хави по сути ничего и менять не стал, даже сверхъестественного не придумал, обычная игра от обороны, всё идеально работало до красной.
ПСЖ, с такой обороной и опорной зоной, плюс с плохой игрой Доннарумы ногами и на выходе, будет разгромлен Реалом или Сити, причем очень крупно на мой взгляд, там реализация намного лучше, чем у Барселоны.
+20
-5
+15
отдыхали 8 дней, Проигрывая в два мяча судья удалил соперника, удалил тренера плюс пенальти, против молодёжи, и вышли полуфинал, и гордость как будто Сити или Реал обыграли. Парижу сильно повезло, посмотрим против сильного соперника. А ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ЭТО ПЕП ГВАРДИОЛА, И ОН ТРЕНЕРУЕТ СИТИ, а не ПСЖ
+23
-12
+11
Ответ Rigan Lans
ПСЖ Пеп тренирует?
Вообще-то Хаби Алонсо #1 в мире сейчас
+16
-8
+8
А Араухо для ПСЖ лучший футболист
+15
-9
+6
Ответ Cruel Snake
Какой лучший тренер 😂? Молитесь на тупость Араухо и не более
Ты же молился на тупость Доннаруммы когда он 3 гола привёз.
+4
0
+4
Гвардиола же не в Париже тренирует))
+8
-5
+3
Лучший если только в Африке по лыжам, а так, если бы не удаление, Барса бы прошла, да и молодежка у Барсы отличная, будущее видно, а вот у Псж как не было его, так и не будет, рыбка тухнет с головы, сколько бы бабла не было!!!
+5
-2
+3
Ответ Fan of Sport
Если говорить по фактам, то Хави чисто переиграл Энрике. Красная это уже индивидуальная ошибка Араухо, а до красной Барселона и один мяч забила, и игроков без проблем сдерживали, в общем до удаления было просто повторение прошлого матча. Хави по сути ничего и менять не стал, даже сверхъестественного не придумал, обычная игра от обороны, всё идеально работало до красной. ПСЖ, с такой обороной и опорной зоной, плюс с плохой игрой Доннарумы ногами и на выходе, будет разгромлен Реалом или Сити, причем очень крупно на мой взгляд, там реализация намного лучше, чем у Барселоны.
👍
+3
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+2
Ответ Gio Land
Ну, по правде говоря, Энрике чуток изменил стартовый состав и результат есть. Все хвалят Дембеле или Мбаппе, но Барколя... В переломный момент заработал удаление+ассист в первом голе. Вообще он отличный матч провел.
а МБапе за что? за то что пенальти забил.
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0
+2
Я не знаю что он обещал судье, но точно столько что ему на всю жизнь хватит если его завтра уволят
+4
-2
+2
Араухо Ваш лучший тренер, а не Энрике который оба матча провалил
+3
-1
+2
Ответ mr kovalsky
Заиру 18 если что
Вот она причина 🤣
+4
-2
+2
Ну Энрике хотя бы тренер, в сравнении с нашим барселоновским Мартиросяном
+8
-6
+2
ПСЖ дико везёт. Могут с лёгкостью пройти финал. А там и очередное удаление или пенальти. И вот уже победители лч.
+7
-5
+2
Ответ mr kovalsky
лучший тренер лучшим тренером, но по факту, что в первом матче, что в этом до удаления, ПСЖ был хуже Барсы, играющей 17 летними школьниками
После замены Ямаля на 30 минуте количество 17-летних школьников в составах стало равным
так что так себе отмазка
+5
-4
+1
Ответ Canterano
Вообще-то Хаби Алонсо #1 в мире сейчас
Пусть лигу Европы возьмёт хотя бы,а потом видно будет….раньери тоже выиграл с Лестером,но лучшим в мире не стал
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Ответ фк кабинет
Лучшего тренера недавно уволили из Спартака.С Энрике у них только общие гражданство)
Эмери?
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Ответ Кармоид
Ну да, Араухо же просто так с поля ушел Ничему не помешал
Ничему)
+1
0
+1
Ответ Владимир Соколкин
Были такие судьи - Айтекин и Эвребе, им хватило на всю жизнь, или нет? Один притащил Барсу в полуфинал в 2017-м. Удаление Маркиньоса, непоставленный 200%-й пенальти на Ди Марии. Второй "обслуживал" каталонцев в полуфинале с Челси. Об этом клоуне даже вспоминать не хочется, зря ему Баллак с Дрогба харю не набили......А тут заплакала все. И Энрике никто и Мбаппе никакой и проиграли мальчикам из "Ла Масии" и судья "продажная,козёл ты". Научитесь проигрывать. Выигрывать умеют все
Так прям обслуживал что дал Абидалю в начале красную. Наверно спутал да?
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Ответ Canterano
Те кто пишут про лучшего тренера уже забыли про Хаби Алонсо? Никакой не Пер
как это никакой не Пеп? ты серьёзно?
Алонсо пока что лучший тренер в Германии, а не в Мире ))
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Президент ПСЖ об Энрике: У нас лучший тренер в мире. У него ДНК Барселоны.
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Ответ Gio Land
Ну, по правде говоря, Энрике чуток изменил стартовый состав и результат есть. Все хвалят Дембеле или Мбаппе, но Барколя... В переломный момент заработал удаление+ассист в первом голе. Вообще он отличный матч провел.
Энрике мог и в первом матче не чудить, а поставить те же 4-3-3. Тупо обрубил скоростные атаки с флагов.
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Ответ Gio Land
Ну, по правде говоря, Энрике чуток изменил стартовый состав и результат есть. Все хвалят Дембеле или Мбаппе, но Барколя... В переломный момент заработал удаление+ассист в первом голе. Вообще он отличный матч провел.
Если говорить по правде, то оба матча план Энрике не сработал. В первом матче Асенсио как форвард это был тренерский позор, а во втором до удаления никакого рисунка игры у ПСЖ не было. Энрике нужно пойти свечку там поставить, настолько халявный выход в 1/2
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