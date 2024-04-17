Президент «ПСЖ» про Энрике после победы над «Барсой»: «У нас лучший тренер в мире»
Президент «ПСЖ» назвал Луиса Энрике лучшим тренером в мире.
Французский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов после победы над «Барселоной» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала турнира.
«Все сражались друг за друга. Каждый бился. Все очень хотели выйти в полуфинал.
У нас действительно отличный тренер, лучший в мире», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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ПСЖ, с такой обороной и опорной зоной, плюс с плохой игрой Доннарумы ногами и на выходе, будет разгромлен Реалом или Сити, причем очень крупно на мой взгляд, там реализация намного лучше, чем у Барселоны.
так что так себе отмазка
Алонсо пока что лучший тренер в Германии, а не в Мире ))