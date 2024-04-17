Президент «ПСЖ» про Энрике после победы над «Барсой»: «У нас лучший тренер в мире»

Президент «ПСЖ» назвал Луиса Энрике лучшим тренером в мире.

Французский клуб вышел в полуфинал после победы над «Барселоной» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала турнира.

«Все сражались друг за друга. Каждый бился. Все очень хотели выйти в полуфинал.

У нас действительно отличный тренер, лучший в мире», – сказал президент « » .

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