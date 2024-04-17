Аль-Хелайфи о победе над «Барсой»: «ПСЖ» – топ-клуб. Мы в ЛЧ для того, чтобы пройти как можно дальше»

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после победы над «Барселоной».

Парижане обыграли каталонцев (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал.

«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.

Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту.

Мы хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.

Я разговаривал с перед матчем. Я сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я доверяю ему. Я также благодарю болельщиков, мы чувствовали себя как дома.

Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», – сказал президент « ».