Аль-Хелайфи о победе над «Барсой»: «ПСЖ» – топ-клуб. Мы в ЛЧ для того, чтобы пройти как можно дальше»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после победы над «Барселоной».

Парижане обыграли каталонцев (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал.

«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.

Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту.

Мы хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.

Я разговаривал с Энрике перед матчем. Я сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я доверяю ему. Я также благодарю болельщиков, мы чувствовали себя как дома.

Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», – сказал президент «ПСЖ».

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35 комментариев
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Поздравляю адекватных болельщиков ПСЖ если таковые имеются... Араухо своей нелепой ошибкой запустил самоликвидацию.

Но я, от имени адекватных болельщиков Барселоны, благодарю Хави и команду за вполне бодрое выступление в нынешней ЛЧ со школьниками и ветеранами в составе.
Кубарси и Ямал топы, Гюндоган очень помог в этом сезоне.

Барса ирала на равных с сильными соперником до удаления и могла выйти в полуфинал. Очень жаль...

Сезон для Барселоны закончен, будем ждать следующий 💙❤️
+46
-9
+37
Араухо просто весь сезон в мусорку отправил, жаль что так получилось,
5 месяцев без футбола, смысл остаток сезона смотреть нет!
+28
-8
+20
Ответ Isa Babaev
3 полуфинала и финал за 5 лет, сколько у других топ клубов?
Напомни когда барса выходила в полуфинал? Вроде после появления ВАР, они два раза побывали в ЛЕ)
+13
-7
+6
нет, Нассер, ПСЖ не топ клуб
+8
-2
+6
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Барса <<Клермон
+8
-3
+5
Хочется ответить фразой из советского фильма Гений(Картофельный папа)
Я же говорил, что я его поймаю!
Если бы не его девочки, хрен бы ты его поймал.
Так что катарский вагон с баблом, пусть много не болтает
+3
-1
+2
Ковач может уходить на пенсию ....
+3
-2
+1
Не надо всё валить на Араухо. В футбол играют 11 человек. Он и в этом матче и в прошлых играл неплохо. А от ошибок никто не застрахован. И перестраивать игру команды должен тренер. И готовить к таким перестройкам тоже. Так что не в Араухо дело, дамы и господа.
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Ответ Aziz Kurmanbekov
Поздравляю адекватных болельщиков ПСЖ если таковые имеются... Араухо своей нелепой ошибкой запустил самоликвидацию. Но я, от имени адекватных болельщиков Барселоны, благодарю Хави и команду за вполне бодрое выступление в нынешней ЛЧ со школьниками и ветеранами в составе. Кубарси и Ямал топы, Гюндоган очень помог в этом сезоне. Барса ирала на равных с сильными соперником до удаления и могла выйти в полуфинал. Очень жаль... Сезон для Барселоны закончен, будем ждать следующий 💙❤️
Большое спасибо! Барселона - достойный соперник. Удачи вам.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Барса <<Клермон
Ну как бы и Месси в своём последнем матче с Клермоном не мог обыграть бывшего спартаковца деревянного Кофрие: фолил и злился.. как итог: проигрыш команде из нижней части турнирной таблицы ☝️
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полная х......... судя сломал барсу психически
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Ушел Месси и ПСЖ снова проходит дальше 1/8.
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Раз в год и мешок стреляет
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Комментарий удален модератором
Ответ Aziz Kurmanbekov
Поздравляю адекватных болельщиков ПСЖ если таковые имеются... Араухо своей нелепой ошибкой запустил самоликвидацию. Но я, от имени адекватных болельщиков Барселоны, благодарю Хави и команду за вполне бодрое выступление в нынешней ЛЧ со школьниками и ветеранами в составе. Кубарси и Ямал топы, Гюндоган очень помог в этом сезоне. Барса ирала на равных с сильными соперником до удаления и могла выйти в полуфинал. Очень жаль... Сезон для Барселоны закончен, будем ждать следующий 💙❤️
Да, ты прав. С учетом того что команда состоит либо из молокососов либо из пенсионеров - это достижение.
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Ответ сларк
Дембеле красава красиво попустил бывший клуб. Ахха🔥😝
Комментарий удален пользователем
Ответ Дима
Всего то надо было кикнуть Зе беста
там в целом почти весь токсичный южноамериканский десант выкинули из клуба и пошло дело.
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