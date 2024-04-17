Аль-Хелайфи о победе над «Барсой»: «ПСЖ» – топ-клуб. Мы в ЛЧ для того, чтобы пройти как можно дальше»
Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после победы над «Барселоной».
Парижане обыграли каталонцев (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал.
«Это прекрасно. Мы ждали этого момента. «ПСЖ» – топ-клуб. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше.
Мы провели отличный матч. Нас много критиковали, но я был очень уверен. Мы были готовы к этому моменту.
Мы хотим продолжать в том же духе. Нужно сохранять спокойствие. Лига чемпионов очень сложна, важна каждая деталь.
Я разговаривал с Энрике перед матчем. Я сказал ему, что хочу, чтобы мы прошли дальше. Я доверяю ему. Я также благодарю болельщиков, мы чувствовали себя как дома.
Полуфинал Лиги чемпионов – это сложно. Мы хотим хорошо подготовиться. Тренер хорошо знает «Боруссию», – сказал президент «ПСЖ».
Но я, от имени адекватных болельщиков Барселоны, благодарю Хави и команду за вполне бодрое выступление в нынешней ЛЧ со школьниками и ветеранами в составе.
Кубарси и Ямал топы, Гюндоган очень помог в этом сезоне.
Барса ирала на равных с сильными соперником до удаления и могла выйти в полуфинал. Очень жаль...
Сезон для Барселоны закончен, будем ждать следующий 💙❤️
5 месяцев без футбола, смысл остаток сезона смотреть нет!
Я же говорил, что я его поймаю!
Если бы не его девочки, хрен бы ты его поймал.
Так что катарский вагон с баблом, пусть много не болтает