Энрике про 4:1 над «Барсой»: «ПСЖ» сделал шаг вперед в зрелости – мы провели цельный матч. Не оцениваю решения арбитра – говорю игрокам контролировать эмоции»

Луис Энрике высказался о победе над «Барселоной».

«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала .

С 29-й минуте каталонский клуб играл в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

«Мы начали матч блестяще. Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол.

Ламин Ямаль сыграл великолепно, после чего нам забили, но «ПСЖ» провел достаточно цельный матч от самого начала и до конца. Болельщики будут гордиться.

Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на место судьи.

Я стараюсь мало высказываться в адрес арбитра или вообще этого не делать, но говорю своим игрокам контролировать эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости», – сказал главный тренер « » .

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