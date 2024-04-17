Энрике про 4:1 над «Барсой»: «ПСЖ» сделал шаг вперед в зрелости – мы провели цельный матч. Не оцениваю решения арбитра – говорю игрокам контролировать эмоции»
Луис Энрике высказался о победе над «Барселоной».
«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
С 29-й минуте каталонский клуб играл в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.
«Мы начали матч блестяще. Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол.
Ламин Ямаль сыграл великолепно, после чего нам забили, но «ПСЖ» провел достаточно цельный матч от самого начала и до конца. Болельщики будут гордиться.
Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на место судьи.
Я стараюсь мало высказываться в адрес арбитра или вообще этого не делать, но говорю своим игрокам контролировать эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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«Парижане никогда не добивались успеха в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов. Завтра мы это сделаем!
Купите норм вратаря
Но, при всем уважении Лучо, это не честная победа. Надеюсь Пеп возьмет второй требл подряд.
https://www.sports.ru/football/1115997767-luis-enrike-pszh-nikogda-ne-otygryvalsya-posle-domashnego-porazheniya-.html