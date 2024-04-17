Энрике про 4:1 над «Барсой»: «ПСЖ» сделал шаг вперед в зрелости – мы провели цельный матч. Не оцениваю решения арбитра – говорю игрокам контролировать эмоции»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Луис Энрике Иштван Ковач судья Футбол

Луис Энрике высказался о победе над «Барселоной».

«ПСЖ» обыграл «Барселону» (4:1, общий счет – 6:4) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

С 29-й минуте каталонский клуб играл в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

«Мы начали матч блестяще. Были готовы к любому сценарию, даже к тому, что пропустим гол.

Ламин Ямаль сыграл великолепно, после чего нам забили, но «ПСЖ» провел достаточно цельный матч от самого начала и до конца. Болельщики будут гордиться.

Обычно я не оцениваю решения арбитра. Я стараюсь поставить себя на место судьи.

Я стараюсь мало высказываться в адрес арбитра или вообще этого не делать, но говорю своим игрокам контролировать эмоции. Сегодня мы сделали шаг вперед в зрелости», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

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33 комментария
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Барселону просто не предупредили что «нелепые детские ошибки» не во всех матчах учитывают как оправдание
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-2
+19
Ответ TaR
Барселону просто не предупредили что «нелепые детские ошибки» не во всех матчах учитывают как оправдание
Когда Доннарумма детскими ошибками три гола привёз, они называли это гениальным планом Хави.
+18
-2
+16
Очень обидно проиграли… удаление не в тему. Такой хороший и уже опытный защитник и так повёлся… блин… в равных составах так спокойно играли же🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
+18
-3
+15
Болельщиков ПСЖ с выходом в полуфинал. Энрике,грамотно настроил свою команду.
+13
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+12
Ответ katalonec.uz
Комментарий удален модератором
Когда он игроком и тренером для вас титулы клепал вы так не визжали
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Энрике вчера:

«Парижане никогда не добивались успеха в ответном матче плей-офф Лиги Чемпионов. Завтра мы это сделаем!
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Ответ Pamir88
Лучо как всегда за базар отвечает ) Но, при всем уважении Лучо, это не честная победа. Надеюсь Пеп возьмет второй требл подряд.
А в чём нечестность? Кто-то заставил Араухо руки распускать? Или Хави пинать атрибутику?
+3
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Ответ аdidаs
Не надо сразу же отправлять ПСЖ в финал, там еще Боруссия, которую они в группе не смогли обыграть
вообще-то в группе ПСЖ дома ВЫИГРАЛ Боруссию, а в гостях сыграл вничью
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Ответ аdidаs
Не надо сразу же отправлять ПСЖ в финал, там еще Боруссия, которую они в группе не смогли обыграть
Это тоже, да. Жаль, что в этом сезоне вышла такая несбалансированная по силе команд жеребьевка
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Вратарь дырка,любой удар гол!
Купите норм вратаря
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Ответ Тимур Амонов
Не знаю что ПСЖ может предложит в финале независимо от соперника, если вообще БД пройдут
не всегда же в финалах проигрывать
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Ответ фк кабинет
Энрике просто стыдно за тот позор Айтенкина когда он был тренером.Но говорить об этом он не может.
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Ответ Pamir88
Удалять игрока при неоднозначном/спорном моменте это ставить команду в заведомо проигрышное положение. Тем более, когда играют равные по силе соперники.
Так судья для того и нужен чтобы неоднозначные/спорные моменты разрешать, разве нет?
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Ответ Maverick407
вообще-то в группе ПСЖ дома ВЫИГРАЛ Боруссию, а в гостях сыграл вничью
В лотерею выиграл Боруссию или в покер?
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Ответ Maverick407
вообще-то в группе ПСЖ дома ВЫИГРАЛ Боруссию, а в гостях сыграл вничью
Ошибочка вышла, но посыл в том, что ПСЖ во втором матче не смог обыграть Боруссию, а выиграть им надо было, что бы не зависеть от параллельного матча
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Ответ neoline099
На самом деле этот ПСЖ довольно средний. Барса была лучше в обоих матчах до удаления. Любой соперник из другой сетке их переедет в финале. Только с Арсеналом шансы есть мне кажется если тем повезет там оказаться.
Не надо сразу же отправлять ПСЖ в финал, там еще Боруссия, которую они в группе не смогли обыграть
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Да какой ещё шаг? ПСЖ до прихода Месси также играл и в полуфинале и даже в финале.Просто все вернулось на свой уровень.
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Энрике поставил на место Чапи
+7
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Да каждый сезон почти так, уже можно и привыкнуть
0
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Энрике просто стыдно за тот позор Айтенкина когда он был тренером.Но говорить об этом он не может.
+2
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0
Комментарий удален модератором
Лучо как всегда за базар отвечает )
Но, при всем уважении Лучо, это не честная победа. Надеюсь Пеп возьмет второй требл подряд.
+3
-3
0
Всё верно. Эмоции нужно контролировать. Если видишь, что судья не любит споры и готов за них карать - помолчи и играй в футбол. Эмоции проявит стадион, если будет что-то вопиющее.
0
0
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Забавно теперь комменты читать на этой ветке)
https://www.sports.ru/football/1115997767-luis-enrike-pszh-nikogda-ne-otygryvalsya-posle-domashnego-porazheniya-.html
+1
-1
0
На самом деле этот ПСЖ довольно средний. Барса была лучше в обоих матчах до удаления. Любой соперник из другой сетке их переедет в финале. Только с Арсеналом шансы есть мне кажется если тем повезет там оказаться.
+8
-8
0
Почему Варсу в ЛЧ унижают всегда свои же игроки 😂😂😂
+5
-5
0
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