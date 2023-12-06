Лигу Туркменистана выиграл «Аркадаг», основанный в 2023 году экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Команда подписала лучших игроков конкурентов и набрала максимум очков
Чемпионом Туркменистана стал клуб, образованный весной этого года.
«Аркадаг» завоевал титул досрочно – за 4 тура до конца. Он набрал 60 очков за 20 матчей, забив 70 голов и пропустив 14. «Алтын Асыр» с 44 очками после 19 игр идет на втором месте.
«Аркадаг» – клуб из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».
Как утверждает BBC, дизайном формы и логотипа клуба занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги.
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удивлен, что он не стал лучшим бомбардиром и голкипером 🤯
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Единственной командой, которая в июле 2023 года в товарищеском матче сыграла вничью с «Аркадагом», стала выступающая во втором дивизионе Северной Македонии «Беса Добердолл» ))))
https://www.youtube.com/watch?v=nLesVEO6Y3U