Чемпионом Туркменистана стал клуб, образованный весной этого года.

«Аркадаг» завоевал титул досрочно – за 4 тура до конца. Он набрал 60 очков за 20 матчей, забив 70 голов и пропустив 14. « » с 44 очками после 19 игр идет на втором месте.

«Аркадаг» – клуб из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».

Как утверждает BBC, дизайном формы и логотипа клуба занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги.

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