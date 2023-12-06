Лигу Туркменистана выиграл «Аркадаг», основанный в 2023 году экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Команда подписала лучших игроков конкурентов и набрала максимум очков

Теги высшая лига Туркменистан Политика Алтын Асыр Футбол

Чемпионом Туркменистана стал клуб, образованный весной этого года.

«Аркадаг» завоевал титул досрочно – за 4 тура до конца. Он набрал 60 очков за 20 матчей, забив 70 голов и пропустив 14. «Алтын Асыр» с 44 очками после 19 игр идет на втором месте.

«Аркадаг» – клуб из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это слово является официальным титулом бывшего главы государства и означает «твердыню, опору и надежду».

Как утверждает BBC, дизайном формы и логотипа клуба занимался сам Бердымухамедов, по инициативе которого «Аркадаг» и создан. Перед началом сезона команда подписала большую часть лучших игроков лиги.

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46 комментариев
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легендарный диктатор

удивлен, что он не стал лучшим бомбардиром и голкипером 🤯
+81
-4
+77
Туркменский Ротенберг
+31
-3
+28
Странно только, что целых 14 мячей пропустили. 0 - должен был быть
+29
-2
+27
Аркадаг в переводе с туркменского означает зенит
+20
0
+20
Ну так логично - соперники не очень хотели чтобы их расстреляли.
+23
-3
+20
Когда скачал чит тактику и скупил лучших игроков в фм)
+16
0
+16
Ответ GibsonFlyingV
Туркменский Ротенберг
Туркменский Газовик
+15
-2
+13
Ответ stubborn89
легендарный диктатор удивлен, что он не стал лучшим бомбардиром и голкипером 🤯
Сразу Саша Барон Коэн перед глазами и его Олимпийские Игры...😂😂😂
+11
0
+11
Все 14 мячей в ворота Аркадага были забиты в качестве форы самим Бердымухамедовым
+10
0
+10
Ответ rarog
Комментарий скрыт
Только ты приплёл.
+12
-3
+9
Ответ stubborn89
легендарный диктатор удивлен, что он не стал лучшим бомбардиром и голкипером 🤯
зачем, если может стать лучшей командой....
+10
-1
+9
Начальник отделения милиции города Джар... бри... Джарабайды капитан Цхарджи... Цхарбриджибарджибаев.
©
+8
0
+8
Аркадак звучит как заклинание из «Гарри Поттера»)
+6
-1
+5
Братушки наши!!! И как не восхищаться такими партнерами?)
+6
-1
+5
Теперь по любому покажут себя в азиатской лч)
+4
0
+4
Интересный факт:

Единственной командой, которая в июле 2023 года в товарищеском матче сыграла вничью с «Аркадагом», стала выступающая во втором дивизионе Северной Македонии «Беса Добердолл» ))))
+3
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+3
Прикольно, так даже Зенит с Халком и Векселем не смог доминировать -)
+2
0
+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ waleri
Варламова в студию!!! https://www.youtube.com/watch?v=nLesVEO6Y3U
это чито за полупокер ?
+1
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Туркменский Зенит))
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0
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Зениту есть к чему стремиться
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действует как Бавария
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Хоть 500 забил - 10 пропустил. Дальше что??
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конкуренты Бекхэма
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Для Аркадага солнце всегда в зените.
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посмотрим лига чемпионов азия
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Ответ Иван Петров
Всё как у нас, какой вид спорта не возьми - футбол, баскетбол, воллейбол. Санкт петербург скупает лучших и тащит, хотя раньше была какая то конкуренция, сейчас - команду сверху дали и все, Санкт-Петербург Народная команда России.
За что ты так ненавидишь Петербург и Зенит? Я без наезда, просто очень часто вижу твои злые комментарии. Тебя там чем то обидели? Если да, то приношу тебе извинения от лица всех жителей, отпусти злость и живи дальше с Богом. Обнимаю.
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Ответ Кокич
Начальник отделения милиции города Джар... бри... Джарабайды капитан Цхарджи... Цхарбриджибарджибаев. ©
Все гораздо проще Туркмения
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Вот почему то вообще ни капли удивления
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Очень интересная новость
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вроде как, Аркадак собака , которой памятник поставили
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Авторы 14 забитых голов в ворота «Аркадага» извинились?
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Варламова в студию!!!
https://www.youtube.com/watch?v=nLesVEO6Y3U
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ой почему-то я не удивлён
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Интересная методика, стоит взять на вооружение
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Надо было еще написать, что 20 побед в 20 матчах)
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Очередной политпроект, листаем дальше
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А вы говорите: Сити, ПСЖ, Челси... Вот как надо. 😂😂😂
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Весёлое государство...
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