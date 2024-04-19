«Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: прогноз на матч 28 тура саудовской Премьер-лиги, 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, «Аль-Наср» и «Аль-Фейха» сыграют друг с другом в чемпионате Саудовской Аравии. Встреча пройдет в рамках 28 тура национального первенства и начнется в 18:00 по московскому времени. Поединок проведут в Эр-Рияде, на стадионе «Аль-Авваль Парк». Синоптики обещают 24 градуса тепла и переменную облачность, а значит, футболисты смогут показать достойный футбол.

Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа «Аль-Насра» (1.27);

ТБ 2.5 (1.38);

ОЗ да (1.71).

В предстоящей встрече состоится поединок одного из лидеров национального первенства и середняка местной лиги. При формировании прогноза на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фейха» обратимся в статистике выступления команд, информации о текущей игровой форме, показателям футболистов, спискам травмированных и дисквалифицированных игроков, а также истории противостояния коллективов.

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«Аль-Наср»

Луиш Каштру ведет свою команду на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. Команда имеет в своем активе 65 очков при 21 победе, двух ничьих и четырех поражениях. «Аль-Наср» наколотил 80 голов – это второй результат в лиге, пропустила команда только 34 гола. Отметим, отставание «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» составляет 12 очков.

В последних пяти матчах команда выиграла четыре встречи, еще в одном поединке потерпела поражение. «Аль-Наср» наколотил 16 голов, а пропустил только три мяча. Команда владеет мячом на протяжении 62,2% игрового времени.

Лидирует в списке лучших бомбардиров команды нестареющий Криштиану Роналду. Португальский ветеран наколотил 42 голов, правда 10 с пенальти, в 43 поединках. На втором месте идет Талиска с 26 голами, одним с пенальти в 31 встрече, а третью строчку занимает Садио Мане с 15 голами, двумя с пенальти, в 42 поединках.

Лучший ассистент команды – Абдулрахман Гариб с 12 результативными передачами в 39 матчах. На втором месте идет Криштиану Роналду с 12 голевыми пасами в 43 встречах, а на третьей строчке расположился Султан аль-Ганам с 11 ассистами в 32 матчах.

В предстоящей встрече из-за дисквалификации команде не поможет голкипер Наваф Аль-Акиди, а из-за травмы не сыграет вратарь Валид Абдулла. Кроме того, из-за мышечной травмы не сможет принять участие в поединке Талиска.

В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

08.04.24 «Аль-Хиляль» – «Аль-Наср» 2:1;

05.04.24 «Дамак» – «Аль-Наср» 0:1;

02.04.24 «Абха» – «Аль-Наср» 0:8;

30.03.24 «Аль-Наср» – «Аль-Тае» 5:1;

15.03.24 «Аль-Ахли» – «Аль-Наср» 0:1.

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«Аль-Фейха»

Команда Вука Рашовича занимает девятое место в чемпионате страны. «Аль-Фейха» набрала 35 очков при девяти победах, восьми ничьих и 10 поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 43 мяча.

В последних пяти матчах «Аль-Фейха» забила девять голов и пропустила восемь мячей. Команда владеет мячом на протяжении 44,8% игрового времени. Отметим, «Аль-Фейха» в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды проиграла и в одной встрече сыграла вничью.

Лучший бомбардир команды – Фешн Сакала. Игрок отличился 16 голами, одним с пенальти в 36 встречах. На втором месте идет Генри Онйекуру с 11 голами, одним с пенальти в 34 матчах. Третью строчку занимает Абдельхамид Сабири с шестью голами, одним с пенальти в 18 встречах.

Лидирует в списке ассистентов Фешн Сакала с семью результативными передачами в 36 матчах, на втором месте идет Абдельхамид Сабили с шестью пасами в 18 играх, а на третьей строчке – Гислейн Конан с пятью ассистами в 24 матчах.

Из-за травмы крестообразных связок в предстоящей встрече команде не поможет Мохаммед Маджраши.

В последних пяти играх были зафиксированы следующие результаты:

07.04.24 «Аль-Фейха» – «Аль-Охдуд» 3:0;

02.04.24 «Аль-Фейха» – «Аль-Вахда» 1:2;

29.03.24 «Аль-Иттихад» – «Аль-Фейха» 3:1;

15.03.24 «Аль-Фейха» – «Аль-Рияд» 1:1;

07.03.24 «Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха» 2:3.

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»

История противостояния команд насчитывает 14 встреч, в которых девять раз выигрывал «Аль-Наср», а еще в одной игре побеждала «Аль-Фейха». В последних пяти матчах были зафиксированы следующие результаты:

21.02.24 «Аль-Наср» – «Аль-Фейха» 2:0;

14.02.24 «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» 0:1;

28.10.23 «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» 1:3;

09.04.23 «Аль-Фейха» – «Аль-Наср» 0:0;

16.10.22 «Аль-Наср» – «Аль-Фейха» 4:0.

В предстоящей встрече все очевидно – команда Луиша Каштру фаворит игры, в том числе и по мнению аналитиков букмекерской конторы «БетБум». Коллектив пытается догнать «Аль-Хиляль» и наверняка сделает все, чтобы набрать максимум очков в поединке с середняком национального первенства.

Наверняка хозяева сыграют в яркую атакующую игру и смогут разгромить своего соперника. Гости же попытаются, как минимум, испортить настроение фанатам «Аль-Насра» и забить один или пару голов престижа – вариант ОЗ да имеет право на жизнь с учетом дисквалификации основного голкипера хозяев поля.

Наш прогноз – победа «Аль-Насра» (1.27), ТБ 2.5 (1.38), ОЗ да (1.71).

Коэффициенты букмекерских контор постоянно меняются. Рекомендуем отслеживать актуальные котировки на сайте и в приложениях «БетБум».

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