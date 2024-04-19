Кальяри — Ювентус: прогноз на матч 19 апреля 2024, Итальянская Серия A

19 апреля стартует программа 33 тура чемпионата Италии. В рамках тура сыграют «Кальяри» — «Ювентус». Игра пройдет в Кальяри на поле стадиона «Сарденья Арена». Начало встречи в 21:45 по московскому времени.

Гости получили статус фаворита матча, при этом «Кальяри» показывает лучшие результаты на отрезке в пять туров Серии A. В пяти играх чемпионата Италии у «островитян» две победы, две ничьи и одно поражение. Разница голов 9:7. Это шестой показатель среди всех команд. У «Ювентуса» только 12 место на этом отрезке. Команды трижды сыграла вничью, одержала одну победу и раз проиграла. Разница голов 3:3.

Статистика очных игр насчитывает 94 матча, в которых у черно-белых весомое преимущество по победам 49:15, 30 игр завершились вничью. Разница голов 138:75 в пользу команды из Турина. На чемпионат Италии пришлись 83 встречи: 12 побед «Кальяри», 26 ничьих и 45 побед «Ювентуса», разница голов 125:65 в пользу гостей предстоящего матча. В рамках первого круга «Ювентус» был сильнее 2:1. Все три гола пришлись на второй тайм. На 60 и 70 минутах за черно-белых забили Глейсон Бремер и Даниэле Ругани. В составе «Кальяри» единственный мяч на счету Альберто Доссена. «Ювентус» выиграл 9 из 10 очных матчей в чемпионате Италии, проиграв всего раз. Разница голов 21:6. «Ювентус» победил в пяти последних играх. «Кальяри» проиграл два последних очных матча на домашней арене, всего в 10 играх одна победа и девять поражений при разнице голов 22:7 в пользу гостей.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», победа «Кальяри» с форой +1,5, гол «Кальяри».

Кальяри

«Островитяне» сыграли вничью 2:2 с лидером чемпионата Италии «Интером». Черно-синие дважды выходили вперед. На 12 минуте отличился Маркус Тюрам, на 74 минуте пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Первый раз «Кальяри» сравнял счет благодаря голу экс-игрока «Ростова» Эльдору Шомуродову, который отличился на 65 минуте. Последний мяч в матче на счету Николаса Виолы на 83.

«Островитяне» прибавили последних матчах и несколько оторвались от зоны вылета. Команда расположилась на 14 месте с 31 набранным очком. Отрыв от 18 строчки четыре балла. В 32 играх сезона у «островитян» 7 побед, 10 ничьих и 14 поражений. Разница голов 34:54. По игре на домашней арене «Кальяри» на 12 строчке с 23 очками в 16 матчах. На счету команды 6 побед, 5 ничьих и 5 поражений при разнице голов 23:26.

Результаты «Кальяри» в пяти последних матчах:

Серия A, «Интер» — «Кальяри» 2:2;

Серия A, «Кальяри» — «Аталанта» 2:1;

Серия A, «Кальяри» — «Верона» 1:1;

Серия A, «Монца» — «Кальяри» 1:0;

Серия A, «Кальяри» — «Салернитана» 4:2.

На отрезке в 10 официальных игр у «Каьяри» три победы, три поражения и четыре ничьи. Разница голов 13:16. Команда без поражений в трех матчах. На домашней арене у «островитян» четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 15:13.

Интересные статистические факты по игре «Кальяри» в сезоне:

Самые результативные игроки в Серия A: Зиту Лувумбу 4+5, Николас Виола 5+2, Эльдор Шомуродов 3+3, Леонардо Паволетти 4+1, Альберто Доссена 2+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Зиту Лувумбу 4+6, Николас Виола 6+3, Эльдор Шомуродов 3+3, Альберто Доссена 3+3, Леонардо Паволетти 4+1;

«Кальяри» не проиграл в 4 домашних матчах;

Команда пропускает в 7 домашних играх;

В 9 из 10 домашних матчах забивают обе команды;

В 7 домашних матчах «Кальяри» забивает во втором тайме;

«Кальяри» проиграл «Ювентусу» в 15 из 17 и 9 из 10 матчах турнира.

Из-за проблем со здоровьем матч пропускали Марко Манкосу, Леонардо Паволетти.

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Ювентус

Черно-белые в игре 32 тура не смогли победить в туринском дерби. Гостевой матч с «Торино» завершился вничью 0:0. По созданным моментам гости были ближе к забитому голу.

Черно-белые занимают третье место в турнирной таблице с 63 очками. Отставание от лидирующего «Интера» 20 баллов. Команда имеет прекрасные шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов, отрыв от пятой строчки 8 очков. В 32 играх у «Ювентуса» 18 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Разница голов 45:24. По игре на выезде «Ювентус» на третьей строчке с 28 очками в 18 играх. На счету команды 8 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница голов 22:14.

Результаты «Ювентуса» в пяти последних матчах:

Серия A, «Торино» — «Ювентус» 0:0;

Серия A, «Ювентус» — «Фиорентина» 1:0;

Кубок Италии, «Ювентус» — «Лацио» 2:0;

Серия А, «Лацио» — «Ювентус» 1:0;

Серия A, «Ювентус» — «Дженоа» 0:0.

На отрезке в 10 официальных игр у туринцев три победы, три поражения и четыре ничьи. Разница голов 11:10. В статусе гостей у черно-белых четыре победы, три ничьи и три поражения. разница голов 13:10.

Интересные статические факты по игре «Ювентуса» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Серия A: Душан Влахович 15+4, Федерико Кьеза 7+1, Адриен Рабьо 4+3, Уэстон Маккенни 0+7, Андреа Камбьязо 2+3;

Самые результативные игроки в сезоне: Душан Влахович 16+4, Федерико Кьеза 8+1, Аркадиуш Милик 6+1, Адриен Рабьо 4+3, Федерико Гатти 4+0;

«Ювентус» без побед в 5 гостевых матчах;

В 4 играх «Ювентуса» забивается не более 2 голов;

«Ювентус» победил в 10 из 11 очных гостевых играх;

«Ювентус» не победил в 8 из 10 матчах Серии A;

В 4 играх в чемпионате как минимум один соперник не забивает.

Последний матч из-за травмы пропустил Николо Фаджоли и Аркадиуш Милик.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии A Кальяри — Ювентус

Гости получили статус фаворита матча исключительно благодаря выдающейся статистике очных игр. для «Ювентуса» «Кальяри» достаточно удобный соперник. Черно-белые были сильнее в 9 из 10 очных матчах турнира как на выезде, так и с учетом домашних встреч.

Коэффициенты на матч «Кальяри» — «Ювентус» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Кальяри» — 5,35;

Ничья — 3,71;

Победа «Ювентуса» — 1,70;

ТБ2,5 —2,14;

ТМ2,5 — 1,73;

«Обе забьют — да» — 2,03;

«Обе забьют — нет» — 1,80.

«Островитяне» прибавили в концовке чемпионата и имеют все шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Отрыв от зоны вылета скромный, но последние результаты лучше, чем у конкурентов. В последней игре турнира команда на выезде дважды отыгралась в матче с «Интером». «Ювентус» хорошими результатами на финише Серии A пока похвастаться не может. Команда имеет хороший отрыв от пятого места и сосредоточится на Кубке Италии, где осталась одна победа до выхода в финал. Хозяева более мотивированы в этом матче. В рамках чемпионата «островитяне» лучше играют дома. Основная ставка на матч — гол «Кальяри» с коэффициентом 1,71 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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