Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фейха где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Саудовской Аравии 19 апреля
В пятницу, 19 апреля, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Фейха в 28 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фейха
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Фейха
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