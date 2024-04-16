Хавбек «Малаги» Лоренсо взял у болельщика 50 евро за футболку: «Я не миллионер. У нас ограничено количество футболок, которые мы можем раздавать»

Теги болельщики Малага Атлетико Мадрид Б игровая форма деньги Футбол

Футболист «Малаги» взял с болельщика деньги за свою футболку.

«Малага» на выезде обыграла «Атлетико Б» в 32-м туре третьего дивизиона Испании. 

После финального свистка полузащитник гостей Дани Лоренсо подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку и сфотографироваться с ними. Один из фанатов попросил у него футболку и дал ему 50 евро. Этот момент попал на видео.

Лоренсо объяснил, почему взял у болельщика деньги. «Все произошло очень быстро. Чтобы люди понимали: мы играем в третьем дивизионе, я не миллионер, но хотел бы им стать.

У нас ограничено количество футболок, которые мы можем раздавать, и я уже превысил лимит. С этого момента клуб взимает с нас плату. Я сказал об этом человеку, который был на трибунах, и он дал мне 50 евро.

Он так удивил меня, предложив эти деньги, что я отреагировал самым естественным образом – взял их, но теперь думаю, что мне не следовало их брать. Я сделал это не из корыстных побуждений, и надеюсь, люди это поймут», – сказал футболист.

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29 комментариев
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Лапорта: нам нужен этот парень
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С ума сойти, они уже в третьем дивизоне. А ведь недавно небезуспешно рубились в плей-офф ЛЧ.
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Лоренсо Рабинович
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Малага еще позавчера шатала Зенит в ЛЧ. Как так то?
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Ответ Leon Petov
Лапорта: нам нужен этот парень
«Но только чтобы продавал футболки с первой!» – разъяснил свою позицию Лапорта.
+7
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+6
Купил за 20 оптом, продал по 50. 1000 шт*30 евро = 30000 евро. Нормальный старт для будущего миллионера. Шарфы тоже норм идут, ветровки в сезон.
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50 евро, где они теперь?
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нормально он все объяснил
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Я не миллионер, но хотел бы им стать. Первый шаг к мечте
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Ответ Marcus-light
С ума сойти, они уже в третьем дивизоне. А ведь недавно небезуспешно рубились в плей-офф ЛЧ.
Отчасти из за этого ввели ФП
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Ответ Marcus-light
С ума сойти, они уже в третьем дивизоне. А ведь недавно небезуспешно рубились в плей-офф ЛЧ.
Должны были в полуфинал выходить, но там была очереденая гениальная победа Клоппа с голом Сантаны с трехметрового офсайда, какой же Клопп все-таки крутой:))
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Ответ Serkan_Ballboy
Не знаю, на сколько правда, но в интернете инфа, что они все еще принадлежат шейху. Но, видимо, он там совсем не собирается вкладываться
Правда. Только вот какой он шейх - неизвестно. Всевозможный родственник Эль Тани, которые занимают разные должности в Катаре. Но вот у этого конкретно ничего кроме места в совете директоров Доха Банка нет. Малагу он использовал чтобы продвигать свой строительный бизнес в Испании, но не пошло совершенно. 3 года под следствием в Испании.
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Ответ mold-cel
Купил за 20 оптом, продал по 50. 1000 шт*30 евро = 30000 евро. Нормальный старт для будущего миллионера. Шарфы тоже норм идут, ветровки в сезон.
Трусы по двадцатке отдал бы
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Эвон какую он идею подсказал. Щас барыжить начнут футболками да трусами.
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Ответ Knife707
Малага еще позавчера шатала Зенит в ЛЧ. Как так то?
Где то там же помоему Депортиво
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Ответ Knife707
Малага еще позавчера шатала Зенит в ЛЧ. Как так то?
Она и сегодня их нахлобучит
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Даже и не знаешь что лучше в этой ситуации - смеяться или плакать ...
Привет минусаторам !
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Ответ Santucco
Лоренсо Рабинович
комон, у парня даже страницы на спортсе нет и в деньгах он не купается.
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Ответ Marcus-light
Правда. Только вот какой он шейх - неизвестно. Всевозможный родственник Эль Тани, которые занимают разные должности в Катаре. Но вот у этого конкретно ничего кроме места в совете директоров Доха Банка нет. Малагу он использовал чтобы продвигать свой строительный бизнес в Испании, но не пошло совершенно. 3 года под следствием в Испании.
Да? Очень жаль...
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Ответ Перстень Уэстбрука
Отчасти из за этого ввели ФП
Будь у Малаги тогда не мошенник во владельцах - ФФП и дальше закрывал глаза на это.
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Ответ gPk
Как же фанатов рояля воротит от Лапорты...Сначала в нулевых унижал их клуб ,затем прийдя в клуб с огромными долгами смог в Ла Лиге обыграть судейский сливочный клуб))
Причем тут воротит) просто мем, что в последнее время у клуба проблемы финансовые. Так же как про Ман Сити шутки про финансовый фейр плей или про Джона Терри раньше шутили про жён футболистов
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Ох уж эта богатая Европа!
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До миллиона осталось продать футболок на 999 950 евро)
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