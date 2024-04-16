Хавбек «Малаги» Лоренсо взял у болельщика 50 евро за футболку: «Я не миллионер. У нас ограничено количество футболок, которые мы можем раздавать»

Футболист «Малаги» взял с болельщика деньги за свою футболку.

« » на выезде обыграла « » в 32-м туре третьего дивизиона Испании.

После финального свистка полузащитник гостей Дани Лоренсо подошел к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку и сфотографироваться с ними. Один из фанатов попросил у него футболку и дал ему 50 евро. Этот момент попал на видео.

Лоренсо объяснил, почему взял у болельщика деньги. «Все произошло очень быстро. Чтобы люди понимали: мы играем в третьем дивизионе, я не миллионер, но хотел бы им стать.

У нас ограничено количество футболок, которые мы можем раздавать, и я уже превысил лимит. С этого момента клуб взимает с нас плату. Я сказал об этом человеку, который был на трибунах, и он дал мне 50 евро.

Он так удивил меня, предложив эти деньги, что я отреагировал самым естественным образом – взял их, но теперь думаю, что мне не следовало их брать. Я сделал это не из корыстных побуждений, и надеюсь, люди это поймут», – сказал футболист.