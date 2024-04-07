Винни Джонс о психологических проблемах футболистов: «У людей, зарабатывающих 200 фунтов в неделю, могут быть те же трудности, что у игроков, которые получают 200 тысяч»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Куинз Парк Рейнджерс Винни Джонс психология деньги Футбол

Винни Джонс рассказал о психологическом состоянии фтболистов.

«Когда только начинаешь что-то, ты знаешь, это довольно приятно, потому что нет никакого давления, никаких ожиданий. То же самое, когда игроки начинают играть, ну, например, как Руни начинал. От них ничего не ждут.

Но вчера я сказал одному человеку: «Знаешь, мы их возносим, и потом у них остается лишь один путь – свалиться на хрен». Понимаешь?

То же самое и с футбольными болельщиками, это касается не только футболистов – не надо заблуждаться. У нас есть люди, которые ходят смотреть матчи и у которых в жизни не меньше трудностей, чем у профессиональных футболистов.

Некоторые игроки получают по 200 000 фунтов в неделю, и могут быть люди с такими же трудностями, зарабатывающие по 200 фунтов в неделю. Проблемы те же», – сказал актер и бывший игрок «Челси» Винни Джонс в интервью Mail Sport.

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5 комментариев
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Трудность "где взять денег на жизнь" кажется повыше стоит. У того, кто получает 200 фунтов в неделю, даже на лечение в случае чего денег не будет
+6
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+6
Ответ Арман Мартиросян
200 фунтов в неделю в Англии? Там пособия для безработных выше, наверное. Или там тоже на регионах еле выживают?
Ну это он так, гипотетически. А так минималка в Великобритании чуть больше 400 фунтов в неделю. Так что, да, 200 фунтов в неделю для британских реалий прям на уровне черты борьбы с другими нуждающимся на заднем дворе супермаркета за лучшие продукты с просрочкой выброшенные в конце дня.
+3
0
+3
Ответ Арман Мартиросян
200 фунтов в неделю в Англии? Там пособия для безработных выше, наверное. Или там тоже на регионах еле выживают?
Я думаю это просто гипербола
+1
0
+1
Ответ Арман Мартиросян
200 фунтов в неделю в Англии? Там пособия для безработных выше, наверное. Или там тоже на регионах еле выживают?
Лондон не Великобритания, как говорится, в любом случае) а так это преувеличение для красного словца, в плане суммы

Но правда бедность в UK набирает обороты, кстати: https://www.bbc.com/news/uk-68625344

И среди молодого населения в том числе:
https://www.ft.com/content/dd180705-6331-4187-acd5-fc07ca6da3ac
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