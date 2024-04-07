Винни Джонс о психологических проблемах футболистов: «У людей, зарабатывающих 200 фунтов в неделю, могут быть те же трудности, что у игроков, которые получают 200 тысяч»

Винни Джонс рассказал о психологическом состоянии фтболистов.

«Когда только начинаешь что-то, ты знаешь, это довольно приятно, потому что нет никакого давления, никаких ожиданий. То же самое, когда игроки начинают играть, ну, например, как Руни начинал. От них ничего не ждут.

Но вчера я сказал одному человеку: «Знаешь, мы их возносим, и потом у них остается лишь один путь – свалиться на хрен». Понимаешь?

То же самое и с футбольными болельщиками, это касается не только футболистов – не надо заблуждаться. У нас есть люди, которые ходят смотреть матчи и у которых в жизни не меньше трудностей, чем у профессиональных футболистов.

Некоторые игроки получают по 200 000 фунтов в неделю, и могут быть люди с такими же трудностями, зарабатывающие по 200 фунтов в неделю. Проблемы те же», – сказал актер и бывший игрок « » в интервью Mail Sport.

«Я скорее Гекльберри Финн, чем Иван Грозный». Винни Джонс больше не псих: заправляет кровать и ценит одиночество