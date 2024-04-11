КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» на 70 тысяч рублей в сумме после матча Кубка России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Матч ТВ деньги Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» по итогам первого матча Фонбет Кубка России.

«Спартак» уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2.

«На 24‑й минуте матча с сектора активной поддержки «Зенита» была брошена пластиковая бутылка, которая упала на нижний сектор стадиона. За бросание предметов с трибуны «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Сектор активной поддержки «Спартака» скандировал оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ответная встреча пройдет 17 апреля в Санкт‑Петербурге.

6 комментариев
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во как!
за пластиковую бутылку 50, а за хамство 20)
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Григорянц экономит деньги Алекперова.
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Тут скорее соразмерно бюджетам команд))
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Как-будто эту пластиковую бутылку не могли свои на этом стадионе кинуть, когда он кинет , разве вокруг него будут разбираться, кто он и зачем её кинул. Чушь какая-то. Тут трудно установить, чей это болельщик.
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А проводы питерских на вокзале были?
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Ответ Виталик Украинский
Григорянц экономит деньги Алекперова.
самое смешное, что он не имеет права голоса
так почему он там сидит, а не бывший футболист или хотя бы Пресняков младший, в чём смысл?)))
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