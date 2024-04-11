КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» на 70 тысяч рублей в сумме после матча Кубка России
КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит» по итогам первого матча Фонбет Кубка России.
«Спартак» уступил «Зениту» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 1:2.
«На 24‑й минуте матча с сектора активной поддержки «Зенита» была брошена пластиковая бутылка, которая упала на нижний сектор стадиона. За бросание предметов с трибуны «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.
Сектор активной поддержки «Спартака» скандировал оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ответная встреча пройдет 17 апреля в Санкт‑Петербурге.
за пластиковую бутылку 50, а за хамство 20)
так почему он там сидит, а не бывший футболист или хотя бы Пресняков младший, в чём смысл?)))