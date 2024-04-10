Защитника «Ромы» Манчини не дисквалифицировали за празднование победы в дерби с флагом с крысой в цветах «Лацио». Его оштрафовали на 5000 евро, фанаты собрали эту сумму на краудфандинговой платформе

Теги Рома Лацио серия А Италия болельщики Джанлука Манчини деньги Футбол

Джанлука Манчини не будет дисквалифицирован за празднование победы над «Лацио».

Защитник «Ромы» отпраздновал победу в дерби в 31-м туре Серии А (1:0) вместе с болельщиками, размахивая флагом в цветах «Лацио» с нарисованной крысой. Позднее он извинился за это. Манчини грозила дисквалификация на один матч.

Как передает ESPN, Федерация футбола Италии приняла решение не дисквалифицировать игрока. Манчини будет оштрафован на 5 тысяч евро.

Также сообщается, что после оглашения вердикта болельщики «Ромы» запустили на краудфандинговой платформе сбор средств на оплату штрафа Манчини – менее чем за 14 часов им удалось собрать более 7 тысяч евро. В случае, если футболист решит оплатить штраф самостоятельно, организаторы сбора обещают потратить собранные средства на благотворительность.

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1 комментарий
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а у Манчини рям нет пяти кусков евро
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