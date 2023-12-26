16-летний форвард «Палмейрас» Эстеван интересен «Барсе», «ПСЖ», «МЮ», «Сити» и «Челси». Игрок хотел бы перейти к каталонцам

16-летний форвард «Палмейрас» интересен «Барселоне», «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.

хотел бы перейти в «Барселону», но каталонцы медлят. Их нерешительность и финансовые проблемы могут привести к тому, что футболист будет куплен другим европейским клубом.

За нападающим, которого называют Мессиньо или «Маленький Месси», следят « », « », « » и « ».

Футболист ранее говорил, что мечтает играть за «Барсу», но сине-гранатовые не готовы сделать того, что могут позволить себе другие топ-клубы – выплатить отступные в 60 миллионов евро.

Эстеван уже дебютировал за первую команду « ». В составе сборной Бразилии U17 он забил 3 гола в 5 играх.

Он не сможет приехать играть в Европу раньше лета 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет. «Палмейрас» хотят в ближайшее время продать игрока и оставить его у себя в аренде, как было сделано при трансфере Эндрика в «Реал».

В октябре отец Эстевана побывал в Манчестере («Ман Сити»), Лондоне (« »), Париже (« ») и Барселоне. Он бы предпочел, чтобы его сын перешел в «Барсу».

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