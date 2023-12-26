16-летний форвард «Палмейрас» Эстеван интересен «Барсе», «ПСЖ», «МЮ», «Сити» и «Челси». Игрок хотел бы перейти к каталонцам

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Палмейрас высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция возможные трансферы Эстеван Футбол

16-летний форвард «Палмейрас» интересен «Барселоне», «ПСЖ» и топ-клубам АПЛ.

Эстеван хотел бы перейти в «Барселону», но каталонцы медлят. Их нерешительность и финансовые проблемы могут привести к тому, что футболист будет куплен другим европейским клубом.

За нападающим, которого называют Мессиньо или «Маленький Месси», следят «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Футболист ранее говорил, что мечтает играть за «Барсу», но сине-гранатовые не готовы сделать того, что могут позволить себе другие топ-клубы – выплатить отступные в 60 миллионов евро.

Эстеван уже дебютировал за первую команду «Палмейрас». В составе сборной Бразилии U17 он забил 3 гола в 5 играх.

Он не сможет приехать играть в Европу раньше лета 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет. «Палмейрас» хотят в ближайшее время продать игрока и оставить его у себя в аренде, как было сделано при трансфере Эндрика в «Реал».

В октябре отец Эстевана побывал в Манчестере («Ман Сити»), Лондоне («Челси»), Париже («ПСЖ») и Барселоне. Он бы предпочел, чтобы его сын перешел в «Барсу».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда уже топ-клубы начнут покупать бразильских футболистов сразу после зачатия?
+7
-1
+6
Топ-клубам пора по детсадам своих скаутов отправлять.
+4
-1
+3
они всё надеятся найти нового Месси и думают что это их спасёт
+3
-1
+2
Продам Фреди Аду , каждому второму Келон в подарок . Олдфаги поймут
+3
-1
+2
Такие Мессиньо каждый год появляются в Ла Масии. Барсу нужен опытный игрок и будет лучше если он опорный ползащитник
+2
-1
+1
Ответ Veles3101
они всё надеятся найти нового Месси и думают что это их спасёт
Только вот Месси по итогу привел свой родной клуб к банкротству)))
+2
-1
+1
Ну раз 3 за юниоров забил, надо брать.
+1
-1
0
Уже сколько этих МЕСИНЬЁ КРИШТАНИНЬЁ. Хватить дайти хоть одному молодёжку дойти до уровня на 10% их достижения
+1
-1
0
Ответ Jan Paskel
Когда уже топ-клубы начнут покупать бразильских футболистов сразу после зачатия?
можно и в жидком виде брать
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий