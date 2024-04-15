Рами считает, что Мбаппе несчастлив в «ПСЖ»: «Он не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым. Тренер и клуб причинили ему немало страданий в этом году»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Адиль Рами Килиан Мбаппе Футбол

Адиль Рами предположил, что Килиан Мбаппе несчастлив в «ПСЖ».

«Не стоит забывать, что тренер и клуб причинили Килиану немало страданий в этом году. Мы наблюдали некоторые проявления гнева в матче с «Монако» и вновь увидели это в матче с «Марселем», когда были нецензурные слова и злость.

Как бывший игрок, я знаю, как ему важно чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сейчас он явно не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Мбаппе, похоже, назвал Энрике «сукиным сыном». Бесят ранние замены

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55 комментариев
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это называется "чемоданное настроение"
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бедняжка (
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подписали его дружков, продали и не продлили ему ненавистных. что ему еще надо?
он не сталкивался с хейтом, как Месси и Неймар.
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Ответ oka79410
это называется "чемоданное настроение"
Или панельное, кому как угодно
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Бедненький, как он только справляется.
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С него пылинки в ПСЖ сдували с самого момента его перехода из Монако. Из-за этого у Мбаппе и такое ЧСВ. Теперь бедолагу не любили оказывается, весь хейт в ПСЖ доставался кому угодно, но не Мбаппе. Теперь когда он сваливает свободным агентом с огромным чемоданом денег любить его никто не будет, оно и неудивительно
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Может надо добавить обнимашек? Они там совсем его не чмокают при встречах и разлуках? В такой ситуации у нас даже Джикия загрустил и стал заедать стресс.
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Ответ Пеп чемпион
Ок Мбаппе плохой и строят команду без него, но я не понимаю какую. Энрике дергает на Асенсио, но испанец сейчас бездарен. Да когда то он тащил, но это было давным давно. Дембеле вроде бегает, но его травмы не делись никуда и стабильность не появилась. Лучший игрок финального матча чемпионата мира забил аж 6 мячей в чемпионате водокачки, португал аж 8 играя столба без единой голевой. Топари. Барколя будет тащить? Условный Диаби из АB супер звезда мирового футболя по сравнению с этим распиаренным Барколя. Короче я команды что с Мбаппе, что без Мбаппе не вижу или нужны будут летом очередные млн 300?
Да что же ты такое несешь ?
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Хочешь любви - заведи собаку
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С губоном будут блм тянуть в реале. Пора реалу основной комплект на черный менять
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Какие же мы нежные за дохера миллионов в год.
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Какой ранимый, плачет ночами.
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Ответ Олег Ринкевич
С жиру он будет беситься в сборной Франции! А так то Оливье в Милане играет!
пойдет
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Страдалец))) ну пусть скушает фуагрушечку, заест стресс)
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Какой-то детский сад. Получать такое бабло. Несчастный. Вы понимаете!!! Несчастный. Ну, ушел бы в другой клуб. В чем проблема. Но блин, несчастный!!!!!
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Кантона на них нет…
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Ёжики кололись и плакали, но продолжали получать 1+млн руб час. Невыносимые страдания...
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Ответ помню джанашия
Это называется-с жиру бесится. Слова несчастлив и страдания, тут вообще неприменимы.
С жиру он будет беситься в сборной Франции! А так то Оливье в Милане играет!
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Вспоминается мем, где Вуди Харрельсон баксами себе слезы вытирает
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Всем бы так страдать...
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Ответ Analjinn
Бедненький, как он только справляется.
Коктейли из евро помогают.
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Ответ Moe Joe
подписали его дружков, продали и не продлили ему ненавистных. что ему еще надо? он не сталкивался с хейтом, как Месси и Неймар.
Уахах у Мбаппе плохие отношения с Месси?
«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — сказал Месси.
Месси это сказал после ухода из ПСЖ.
«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport.

А теперь пруф где Месси или Мбаппе друг о друге высказываются как то критически.
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Он и в сборной ходит пешком постоянно. Там тоже не любят?
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Какая бедная черепашка, не любят его. Наверное в ночных клубах, куда он часто ходит - больше любви
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Как же сделать его вновь счастливым? Может еще баблишка насыпать?
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Зумеры. Удерживают внимание на объекте не более 8 секунд... и хотят быть счастливыми...
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Ответ помню джанашия
Это называется-с жиру бесится. Слова несчастлив и страдания, тут вообще неприменимы.
Ну не надо ля-ля!
Жиру в Италии вообще-то
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Ответ Moe Joe
подписали его дружков, продали и не продлили ему ненавистных. что ему еще надо? он не сталкивался с хейтом, как Месси и Неймар.
Скоро может столкнуться
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Ответ oka79410
это называется "чемоданное настроение"
Это называется-с жиру бесится. Слова несчастлив и страдания, тут вообще неприменимы.
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Ответ Пеп чемпион
Уахах у Мбаппе плохие отношения с Месси? «Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — сказал Месси. Месси это сказал после ухода из ПСЖ. «Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport. А теперь пруф где Месси или Мбаппе друг о друге высказываются как то критически.
Они друг другу голландский штурвал делают походу
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