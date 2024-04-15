Рами считает, что Мбаппе несчастлив в «ПСЖ»: «Он не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым. Тренер и клуб причинили ему немало страданий в этом году»
Адиль Рами предположил, что Килиан Мбаппе несчастлив в «ПСЖ».
«Не стоит забывать, что тренер и клуб причинили Килиану немало страданий в этом году. Мы наблюдали некоторые проявления гнева в матче с «Монако» и вновь увидели это в матче с «Марселем», когда были нецензурные слова и злость.
Как бывший игрок, я знаю, как ему важно чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сейчас он явно не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым», – сказал бывший игрок сборной Франции.
Мбаппе, похоже, назвал Энрике «сукиным сыном». Бесят ранние замены
он не сталкивался с хейтом, как Месси и Неймар.
«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — сказал Месси.
Месси это сказал после ухода из ПСЖ.
«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport.
А теперь пруф где Месси или Мбаппе друг о друге высказываются как то критически.
Жиру в Италии вообще-то