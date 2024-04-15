Рами считает, что Мбаппе несчастлив в «ПСЖ»: «Он не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым. Тренер и клуб причинили ему немало страданий в этом году»

Адиль Рами предположил, что Килиан Мбаппе несчастлив в «ПСЖ».

«Не стоит забывать, что тренер и клуб причинили немало страданий в этом году. Мы наблюдали некоторые проявления гнева в матче с «Монако» и вновь увидели это в матче с «Марселем», когда были нецензурные слова и злость.

Как бывший игрок, я знаю, как ему важно чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сейчас он явно не выкладывается на 100%, потому что не чувствует себя любимым», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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