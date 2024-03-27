«Мбаппе не бегал, а ходил пешком, всю игру напоминал призрака – капитан сборной не имеет права так играть. Его пресс-конференции были превосходными, игра – убогой». Журналист Риоло о Килиане против Чили

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Чили по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру Килиана Мбаппе против сборной Чили.

Товарищеский матч в Марселе завершился победой сборной Франции со счетом 3:2. На протяжении всего матча болельщики освистывали Мбаппе.

«Он не бегал, а ходил пешком, сделал четыре ускорения. Я абсолютно согласен, этот [свист] был очень странным, это было слишком масштабно, чтобы быть правдой. Но обычно это его не беспокоит.

В сборной Франции не бывает, чтобы у него не было мотивации в двух матчах подряд. Весь матч он напоминал призрака, это ненормально и даже стыдно, он не может так играть. Он приезжает в сборную Франции именно для того, чтобы играть, особенно если проводит на поле все 90 минут – он не имеет права теряться. Он капитан, и он должен играть хорошо.

В данном случае он может попросить сыграть один матч из двух или сыграть оба матча, но в обоих не сделать ничего. Мне это совсем не нравится, оба матча были не очень хороши. Он упускал все [моменты]. Его пресс-конференции были превосходными, но выступления – убогими», – сказал Риоло.

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26 комментариев
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С одной стороны прав, а с другой стороны нафиг ему травма и трата сил в товарнякЕ?
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+27
Ещё бы он против таких костломов в товарке рисковал
+17
-3
+14
Смысл в товарняке рвать пятую точку накануне решающих стадий плей-офф ЛЧ
+11
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Посмотрел подборку статей этого журналиста - везде хайп.
Начиная от Мбаппе, Месси и т.д.
+5
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Ответ trashbox
Уже забыли ЧМ в Катаре, когда Мбаппе вообще весь первый тайм финала тупо не играл ?
А вся франция прям играла жесть как
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ну да, пусть лучше он бегает, сломается и пропустит Евро. Журналист просто хайпожор
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Любой игрок будет беречь себя, когда идут переговоры по новому контракту. Тем более, в товарищеских матчах. Травма ухудшит позиции игрока в переговорах и может, в итоге, стоить игроку очень много денег.
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Ответ trick00
Ещё бы он против таких костломов в товарке рисковал
А с немцами, что мешало играть?
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ну так у него в Париже два года такой пример перед глазами был. Решил скосплеить, бывает.
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Он и с Германией как дно играл
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Ходил пешком в товаряняке, жесть
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сейчас бы в товарняке бегать и потеть, когда через пару недель четвертьфиналы Лиги Чемпионов
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А зачем ему задницу рвать в товарняке перед важнейшей концовкой сезона и евро?
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Понять его конечно можно и даже нужно, но уж сильно он увлечён самолюбованием в его годах, это не совсем красиво и корректно. Сказать по русскому - просто тошнит от этого.
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Полный бред.

Отдал умную голевую передачу
Пару раз опасно пробил издали по воротам.
Несколько раз накрутил одного-двух защитников, но подоспевший третий отнимал мяч.
Какие ещё могут быть претензии к нападающему????
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Он просто уже заглядывал в раздевалку Реала,а там Папа Карло всё чётко прописал...)
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и это будущий игрок реала.
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Ответ Barsenoga
Бегун жертва пиар машины запущеной реалом нечего из себя не предствалял с самово начала часто путаясь под золотыми ногами моего месси но чемпионат мира раставил ху ис ху леональ 38 лет > мбапэ 23 лет.
все ок?
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Ответ Тюменский медвежонок
сейчас бы в товарняке бегать и потеть, когда через пару недель четвертьфиналы Лиги Чемпионов
не выходи, дай сыграть другим
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