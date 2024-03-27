«Мбаппе не бегал, а ходил пешком, всю игру напоминал призрака – капитан сборной не имеет права так играть. Его пресс-конференции были превосходными, игра – убогой». Журналист Риоло о Килиане против Чили
Журналист Даниэль Риоло раскритиковал игру Килиана Мбаппе против сборной Чили.
Товарищеский матч в Марселе завершился победой сборной Франции со счетом 3:2. На протяжении всего матча болельщики освистывали Мбаппе.
«Он не бегал, а ходил пешком, сделал четыре ускорения. Я абсолютно согласен, этот [свист] был очень странным, это было слишком масштабно, чтобы быть правдой. Но обычно это его не беспокоит.
В сборной Франции не бывает, чтобы у него не было мотивации в двух матчах подряд. Весь матч он напоминал призрака, это ненормально и даже стыдно, он не может так играть. Он приезжает в сборную Франции именно для того, чтобы играть, особенно если проводит на поле все 90 минут – он не имеет права теряться. Он капитан, и он должен играть хорошо.
В данном случае он может попросить сыграть один матч из двух или сыграть оба матча, но в обоих не сделать ничего. Мне это совсем не нравится, оба матча были не очень хороши. Он упускал все [моменты]. Его пресс-конференции были превосходными, но выступления – убогими», – сказал Риоло.
Начиная от Мбаппе, Месси и т.д.
Отдал умную голевую передачу
Пару раз опасно пробил издали по воротам.
Несколько раз накрутил одного-двух защитников, но подоспевший третий отнимал мяч.
Какие ещё могут быть претензии к нападающему????