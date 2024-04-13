«Неймар и Месси были недовольны тем, что Мбаппе получил «ключи от грузовика» в «ПСЖ». Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах

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Сотрудник «ПСЖ» поделился воспоминаниями о поведении Неймара .

«Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но, общаясь с ним день ото дня, он потерял к нему уважение.

В свою очередь, Неймар и Месси были очень недовольны решением клуба отдать Килиану «ключи от грузовика» (выражение, обозначающее, что человеку доверено выполнять ведущую роль в какой-либо миссии – Sports).

Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не Неймар. Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.

Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем», – рассказал на правах анонимности сотрудник «ПСЖ».

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23 комментария
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1. Молодой Мбаппе. Француз. Свой.
2. Неймар. Травмат.
3. Месии. Престарелый аргентинец.

Конечно же, очень удивительно, что первостепенная роль досталась Мбаппе.
+42
-11
+31
Ответ Frakiec 77
Комментарий скрыт
Что вы называете сделал?
1. Обыграли по пенальти
2. Забей французы свои 2 момента в концовке 2 овертайма
это точно нельзя назвать "сделал"

+этот француз в 19 лет уже обыгрывал аргов в 1/8 на чм 2018)) причем что называется в соло
+17
-5
+12
Ответ Роман
Так Мбаппе тащер. Неймар хорош, но травмы подводили. Месси обуза, который выкинул ПСЖ со всех турниров. Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.
А я думал травмы ведущих защитников и зеленые пацаны в центре поля, а оказывается Месси в одного выкинул. Как оказывается все просто
+19
-8
+11
Ответ MustangGT
Как показало время, "ключи от грузовика" оказались в правильных руках. Отсутствие двух дорогостоящих чемоданов никто даже не заметил.
да, но только сейчас гениальные пасики Мбаппе никто не вырезает и Псж на грани вылета из Лч
+7
0
+7
Ответ Роман
Так Мбаппе тащер. Неймар хорош, но травмы подводили. Месси обуза, который выкинул ПСЖ со всех турниров. Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.
Лол, видели этого тащера с Барсой (нет). С Месси они выиграли 2 чемпионата, при чем второй титул Месси тащил наравне с твоим мбуппе, хотя после ЧМ Месси это вообще не нужно было, однако на максимум играл и много игр отлично провёл, забивал решающие голы. В ЛЧ вины Месси, что они вылетали вообще 0, один год вылет от чемпионов, второй год сломался Неймар и твой Мбаппе, в полузащите играл Эмери, во второй игре сломался Маркиньос, поэтому ПСЖ был обречён и Месси тут не при чему
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Так Мбаппе тащер. Неймар хорош, но травмы подводили. Месси обуза, который выкинул ПСЖ со всех турниров.

Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.
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-23
+1
Ответ Edwin_Hubble
1. Молодой Мбаппе. Француз. Свой. 2. Неймар. Травмат. 3. Месии. Престарелый аргентинец. Конечно же, очень удивительно, что первостепенная роль досталась Мбаппе.
Престарелый аргентинец который в одиночку выиграл ЧМ 🏆
+2
-1
+1
Ответ Роман
Так Мбаппе тащер. Неймар хорош, но травмы подводили. Месси обуза, который выкинул ПСЖ со всех турниров. Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.
Почему позавчера не тащил
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Ответ Leon Petov
Жаль из-за Месси ещё выгнали Ди Марию, который всегда тащил в важных матчах. В финал ЛЧ вышли во многом благодаря ему. Почувствуйте разницу
в финал они вышли благодаря неймару и маркиньосу
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Ответ Achilles 21
в финал они вышли благодаря неймару и маркиньосу
В финал они вышли благодаря жеребьевке, ни одного топа до финала.
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Ответ Audi
В финал они вышли благодаря жеребьевке, ни одного топа до финала.
ну это тоже
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Комментарий удален модератором
Хотел бы я посмотреть на Псж с вальверде Каземиро и Камавингой в центре поля + Ней Мес и Кил , смогли бы они что-то больше в лч или нет. Но в том и прикол , что такие игроки не хотели в Псж даже с таким нападением.
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Ответ Frakiec 77
Комментарий скрыт
😂😂😂😂😂
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Ответ Роман
Так Мбаппе тащер. Неймар хорош, но травмы подводили. Месси обуза, который выкинул ПСЖ со всех турниров. Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.
😂😂😂🤦🏻‍♂️🤡
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Ответ Willy Kambwala
"Месси хоть и был интровертом, но здоровался". - А что интроверты не здороваются?)
Показывает этим, что Экстраверт Неймар не здоровался! Когда даже интроверт, на которого можно было бы спустить, ну он же интроверт, здоровался.
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