«Неймар и Месси были недовольны тем, что Мбаппе получил «ключи от грузовика» в «ПСЖ». Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах

Сотрудник «ПСЖ» поделился воспоминаниями о поведении Неймара .

«Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но, общаясь с ним день ото дня, он потерял к нему уважение.

В свою очередь, Неймар и были очень недовольны решением клуба отдать Килиану «ключи от грузовика» (выражение, обозначающее, что человеку доверено выполнять ведущую роль в какой-либо миссии – Sports).

Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не . Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.

Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем», – рассказал на правах анонимности сотрудник « ».