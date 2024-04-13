«Неймар и Месси были недовольны тем, что Мбаппе получил «ключи от грузовика» в «ПСЖ». Килиан потерял уважение к бразильцу». Сотрудник клуба о форвардах
Сотрудник «ПСЖ» поделился воспоминаниями о поведении Неймара .
«Поначалу Мбаппе нравился Неймар, но, общаясь с ним день ото дня, он потерял к нему уважение.
В свою очередь, Неймар и Месси были очень недовольны решением клуба отдать Килиану «ключи от грузовика» (выражение, обозначающее, что человеку доверено выполнять ведущую роль в какой-либо миссии – Sports).
Месси, хоть и был интровертом, здоровался. Но не Неймар. Складывалось впечатление, что он тебя не уважает.
Он отказывался контактировать. Жаль, потому что с близкими он кажется милым и щедрым. Я же никогда не находил его приятным или теплым. Хотя он понимал французский язык, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем», – рассказал на правах анонимности сотрудник «ПСЖ».
2. Неймар. Травмат.
3. Месии. Престарелый аргентинец.
Конечно же, очень удивительно, что первостепенная роль досталась Мбаппе.
1. Обыграли по пенальти
2. Забей французы свои 2 момента в концовке 2 овертайма
это точно нельзя назвать "сделал"
+этот француз в 19 лет уже обыгрывал аргов в 1/8 на чм 2018)) причем что называется в соло
Доминирующая роль Мбаппе имеет смысл. Единственный кто тащил.