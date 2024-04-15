Вест Хэм Юнайтед — Байер 04: прогноз на матч 18.04.2024, Лига Европы

После первого поединка этих команд может сложиться мнение, а что тут можно вообще обсуждать? На БайАрене в Леверкузене на футбольном поле одна команда все 90 минут наседала на ворота гостей, вторая пыталась хоть как-то отбиться. Не получилось. В воскресенье футболисты «Байера» добились главной цели сезона, команда впервые в истории выиграла Бундеслигу. Понятно, что все они профессионалы, — делу время, потехе час. И все же команда Хаби Алонсо играла в диком напряжении, тут еще довлеет беспрецедентная беспроигрышная серия. Как все это скажется на ответном матче в Лондоне, сказать не может никто. Хотя «Байер» по ходу сезона приучил к тому, что может выпутываться из самых разных, порой, абсолютно безнадежных ситуаций.

По идее свой путь в Лиге Европы команда могла закончить в 1/8 финала в противостоянии с «Карабахом», но в обоих случаях происходили какие-то чудеса, приправленные характером и мастерством футболистов из Леверкузена. «Вест Хэм» похоже не оправился от поражения в первом матче плей-офф Лиги Европы. Команда Дэвида Мойеса в английской Премьер-лиге продолжает борьбу за зону еврокубков, но за последний месяц выиграла всего один раз в гостях у «Вулверхэмптона». В остальном сплошные ничьи и поражения. Казалось бы, в домашнем матче против середняка «Фулхэма» вполне можно добыть три очка, но и тут поражение. В итоге победитель Лиги конференций прошлого сезона может остаться у разбитого корыта, и надежда только на то, что футболисты «Байера» бурно праздновали свое чемпионство. Матч состоится на Лондон Стэдиуме, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 3

Вест Хэм Юнайтед

Начало сезона у «молотобойцев» получилось отличным. Команда будто вдохновилась победой в Лиге конференций и перенесла настрой на матчи внутреннего чемпионата. В первых турах «Вест Хэм» шел в зоне Лиги чемпионов, но потом результаты закономерно ухудшились. Все же в иерархии английских клубов есть те, что котируются повыше. В любом случае по сравнению с минувшим сезоном наблюдается определенный прогресс. Тогда все силы были брошены на международные соревнования, а внутренний чемпионат команда закончила аж на 14 месте в шести очках от зоны вылета.

Сейчас вновь игра на два фронта. Если исключить последние неудачи в Премьер-лиге, то «Вест Хэм» определенно сделал шаг вперед. То же можно сказать и в отношении еврокубка. В соперниках по группе Лиги Европы у «молотобойцев» были немецкий «Фрайбург», греческий «Олимпиакос» и сербская «Бачка Топола». Команда Мойеса практически не испытала проблем, лишь одно поражение в пяти матчах от «Олимпиакоса», в остальном пять побед и первое место в группе. В 1/8 финала жребий вновь свел англичан и «Фрайбург».

Немецкая команда на своем поле оказалась сильнее, но в ответном поединке в Лондоне «Вест Хэм» не оставил шансов своему сопернику, забив пять безответных мячей. В четвертьфинале еще одна немецкая команда, мастерство которой на порядок выше. В матче с «Фулхэмом» хозяева дали сопернику возможность больше бить по своим воротам, за два матча подряд этих ударов накопилось уже более полусотни, а голкипер Лукаш Фабианьски делает сейв за сейвом, но он не железный. Перед вами результаты пяти последних матчей «Вест Хэма».

АПЛ. 14.04.2024, «Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм» — 0 : 2

— 0 : Лига Европы. 11.04.2024, «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 АПЛ. 06.04.2024, «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 01.04.2024, «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1 : 1

АПЛ. 30.03.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4 : 3

Факты и цифры

«Вест Хэм» в 1965 году стал обладателем Кубка УЕФА, предшественника нынешнего турнира Лиги Европы

В текущем турнире «молотобойцы» участвуют благодаря победе в Лиге конференций сезона 2022-2023 года

Лучшими бомбардирами команды в турнире являются полузащитник из Ганы Мохаммед Кудус и бразилец Лукас Пакета, на счету обоих по 4 забитых мяча.

Двое лучших и среди ассистентов, у англичан Джеррод Боуэн и Джеймса Уорда-Проуза по 4 результативных передачи

Байер

«Байер» был основан в 1904 году, о чем свидетельствуют две цифры в названии команды. За это время кто только не выигрывал чемпионат Германии. Многих из чемпионов уже нет на слуху, при этом клуб из Леверкузена не выигрывал турнир никогда. Победа в Кубке Германии в 1993 году единственная, которой могла гордиться команда на протяжении всей своей истории. Плюс на международной арене в 1988 году был выигран Кубок УЕФА. Все. При этом на отдельных отрезках истории «Байер» не раз представлял очень грозную силу и боролся за титул в Бундеслиге.

Особенно жестоким было разочарование в сезоне 1999-2000 годов, когда титул был упущен в последнем туре. Через год, лидируя в чемпионате, «Байер» вновь терпит ряд поражений, упускает чемпионство, затем проигрывает финал Кубка страны «Шальке 04», а после и финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу». Именно с тех пор команда получила прозвище «неверкузен». Думалось, что навсегда, пока на тренерский пост не пришел Хаби Алонсо. Понятно, что он не единственный автор триумфа «Байера», в нем было несколько составляющих включая работу руководства команды.

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Многие рассматривали «Ливерпуль» в качестве будущего победителя Лиги Европы, но шансы «Байера» сейчас представляются более высокими. Тем более сменилось и прозвище, теперь команду можно назвать «неверлузен», если получится выиграть в европейском турнире и Кубке Германии, финал которого состоится 25 мая, а в соперниках «Кайзерслаутерн». Сейчас порой, кажется, что коллектив Хаби Алонсо заговоренный от поражений, но матч в Лондоне предстоит очень непростой. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Байера».

Бундеслига. 14.04.2024, «Байер» — «Вердер» — 5 : 0

— «Вердер» — : 0 Лига Европы. 11.04.2024, «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 Бундеслига. 06.04.2024, «Унион Берлин» — «Байер» — 0 : 1

— 0 : Кубок Германии. 03.04.2024, «Байер» — «Фортуна» — 4 : 0

— «Фортуна» — : 0 Бундеслига. 30.03.2024, «Байер» — «Хоффенхайм» — 2 : 1

Факты и цифры

«Байер» выигрывал Кубок УЕФА в сезоне 1987-1988 года и играл в финале Лиги чемпионов в сезоне 2001-2002 года

В минувшем сезоне «Байер» дошел до полуфинала Лиги Европы, где по сумме двух встреч уступил итальянской «Роме»

Лучшие бомбардиры команды в нынешнем турнире нападающие Виктор Бонифейс и Патрик Шик, на счету обоих по 5 забитых мячей

Лучший ассистент Флориан Виртц, на счету полузащитника 4 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Вест Хэм Юнайтед и Байера

Возможности играть часто у команд не было. «Вест Хэм» пока не приучил своих поклонников к тому, что команда регулярно выступает в еврокубках. «Байер» в последние годы не всегда попадал в шестерку лучших команд Германии. Разве что можно было играть товарищеские поединки. Один такой команды сыграли друг с другом в августе 2023 года, будто предчувствуя, что придется встречаться в официальных матчах. Поединок проходил в Леверкузене, и «Байер» не оставил шансов английской команде — 4 : 0. Второй матч состоялся совсем недавно, о ходе той игры говорит счет ударов по воротам 33 – 1 в пользу хозяев. При этом долгое время они не могли поразить ворота Лукаша Фабианьски. Лишь за семь минут до конца основного времени матча Йонасу Хофманну удалось открыть счет, а в компенсированные минуты Виктор Бонифейс укрепил преимущество своей команды.

Два безответных мяча позволяют «Байеру» более-менее спокойно чувствовать себя в Лондоне. Но странно было видеть в Леверкузене такой «Вест Хэм». Если была надежда на «автобус», то и это в итоге не получилось. В этой связи интересно, какой будет тактика Дэвида Мойеса в предстоящей игре. Деваться некуда, придется атаковать и, следовательно, раскрываться, чем будут пользоваться леверкузенцы на контратаках. Им теперь и вовсе предстоит испытание медными трубами. После выезда в Лондон сразу играть с дортмундской «Боруссией», а следом со «Штутгартом». Букмекеры на стороне гостей. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Вест Хэм Юнайтед» — 3,61

Ничья — 3,82

Победа «Байера» — 2,00

Если исходить из первой игры, то сомневаться в победе «Байера», по крайней мере, по сумме двух встреч не приходится. Интересно как отразится на состоянии игроков чемпионский титул. После таких событий бывает, что команда становится эмоционально выхолощенной. Еще одно испытание для коллектива Хаби Алонсо, которого не было ранее.

Где смотреть матч Вест Хэм – Байер

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