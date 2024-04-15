Оренбург – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 17 апреля
В среду, 17 апреля, сыграют Оренбург и Динамо Москва в полуфинале этапа 1 ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газовик».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Оренбург – Динамо Москва
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Оренбург – Динамо
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