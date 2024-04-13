У Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак», у Угальде – в 5 играх РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Сочи Манфред Угальде Футбол

У Тео Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак».

Вингер не отметился результативными действиями и сегодня в игре 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи».

Также результативных действий нет у форварда Манфереда Угальде в 5 матчах РПЛ после перехода. Единственный гол он забил «Зениту» в Фонбет Кубке России.

Бонгонда и Угальде были заменены на 60-й минуте матча с «Сочи». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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23 комментария
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Ничего, главное набрать форму к Кубку Матч Премьер и на первые три тура сезона. А там уже с титулами можно будет по классике спокойно год доигрывать.
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Ответ Эдуард Звонков
Вопросы к руководству, Что за мусор приобрели, зачем?!
Вы не устали писать этот бред?Про Рохо,про Пареху,про Штранцля,про Таски,про Кавенаги и тд тоже самое писали,Оказалось мусорные только тренеры и руководители которые не давали нормально игру выстроить.
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Зарплата капает, зачем жопв рвать?
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Гнать все руководство Спартака вместе с футболистами. Не позорьте великий клуб.
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Привет этим топам от Педро!
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Вопросы к руководству, Что за мусор приобрели, зачем?!
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Причем в сборных результат есть. Я просто вообще не понимаю, у Абаскаля вообще нет честолюбия?
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Умяров,Медина,Абаскаль на выход срочно!
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Весь Спартак - команда Бонгондов!
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все по делу по 15 лямов за мусор отдавать могут клоуны из спартака, говорят сидя в сторонке бразильцы зенита
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Ответ Игорь Стукачев
Гнать все руководство Спартака вместе с футболистами. Не позорьте великий клуб.
Цикл кончается)) каждый год эта фраза
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Ответ Эдуард Звонков
Вопросы к руководству, Что за мусор приобрели, зачем?!
Вообще то не мусор.
Бонгонда начинал в Спартаке просто сказочно, в первых 4-х играх - 3 гола и передача, лучший новичок Спартака в 21-м веке, лучше Промеса начинал. И в итоге утонул в красно-белом болоте. И Угальде там тонет. Без нормального тренера все игроки деградируют. А назвать "нормальным" тренера, который формирует стартовый состав по персональным указаниям Бога, переданным голосами в голове, затруднительно.
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Ответ Седой Петрович
Умяров,Медина,Абаскаль на выход срочно!
еще и мешок туда же
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кумяр и мешок что за персонажи!?
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А сколько соплей экспертов и комментаторов Матч тв вылилось с голубого экрана, восхваливая Угальде....
Других комментаторов и экспертов у нас для вас нет.
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Снова классная спартаковская селекция в действии.
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Ответ Алексей Спартаковский
в никуда слили 25 лямов, на эту сумму можно было купить цепкого опорника типа Барриоса и 10, которой у нас нет со времен Алекса, брависсимо лукойл
Ты видимо не понимаешь,что Педро,что Барриос те же самые в Спартаке были бы плохи.А вот Угальде или Бонгонда в Зените хороши,а знаешь почему?Потому что в Спартаке проблема не в игроках а в организации игры.
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