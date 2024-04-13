У Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак», у Угальде – в 5 играх РПЛ
У Тео Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак».
Вингер не отметился результативными действиями и сегодня в игре 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи».
Также результативных действий нет у форварда Манфереда Угальде в 5 матчах РПЛ после перехода. Единственный гол он забил «Зениту» в Фонбет Кубке России.
Бонгонда и Угальде были заменены на 60-й минуте матча с «Сочи». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Бонгонда начинал в Спартаке просто сказочно, в первых 4-х играх - 3 гола и передача, лучший новичок Спартака в 21-м веке, лучше Промеса начинал. И в итоге утонул в красно-белом болоте. И Угальде там тонет. Без нормального тренера все игроки деградируют. А назвать "нормальным" тренера, который формирует стартовый состав по персональным указаниям Бога, переданным голосами в голове, затруднительно.
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