У Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак», у Угальде – в 5 играх РПЛ

У Тео Бонгонда нет результативных действий в 14 матчах подряд за «Спартак».

Вингер не отметился результативными действиями и сегодня в игре 24-го тура Мир РПЛ против «Сочи».

Также результативных действий нет у форварда Манфереда Угальде в 5 матчах РПЛ после перехода. Единственный гол он забил «Зениту» в Фонбет Кубке России.

Бонгонда и Угальде были заменены на 60-й минуте матча с «Сочи». Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.