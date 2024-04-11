Дьяков об Угальде: «Вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Если бы 3-4 млн евро стоил, тогда ладно»

Виталий Дьяков раскритиковал форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства.

Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» – сказал бывший игрок «Ростова».

Напомним, 21-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой. Стоимость трансфера составила 13 млн евро. Угальде провел за «Спартак» шесть матчей, в которых забил один гол.