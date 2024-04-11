Дьяков об Угальде: «Вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Если бы 3-4 млн евро стоил, тогда ладно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виталий Дьяков Манфред Угальде Футбол

Виталий Дьяков раскритиковал форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства.

Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» – сказал бывший игрок «Ростова».

Напомним, 21-летний костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой. Стоимость трансфера составила 13 млн евро. Угальде провел за «Спартак» шесть матчей, в которых забил один гол. 

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7 комментариев
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Глубокая аналитика. Здорово, что специалистам достаточно 6 игр.
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Угальде - это лучший атакующий игрок Спартака прямо сейчас!

+ сложно проявить себя в команде, в которой вообще нет игры - один хаос
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А как дела, к примеру по Артура, которого взяли за 15 млн. евро.
Оправдывает вложенные в него средства?!
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Зачем жирным выделять диванное мнение бывшего игрока Ростова о игроке Спартака?
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Может пока Угальде не поражает воображение своей игрой, но упрекнуть его трудно, да даже сказать что то плохое, конечно, мог бы лучше реализовать что имел за эти игры. Однако, он всегда привлекает внимание, оттягивает соперников, ищет мяч и пространство. Да и наигрывался он с Промесом. Можно только пожалеть, что он не попал в команду раньше
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Ответ Roman Vleskov
Зачем жирным выделять диванное мнение бывшего игрока Ростова о игроке Спартака?
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