Артета о календаре «Арсенала»: «Приходится играть каждые три дня, просто безумие. Начнем готовиться к матчу в Мюнхене с верой, что можем выйти в полуфинал ЛЧ»

Теги Бавария Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал календарь Футбол

Микель Артета высказался о плотном календаре.

«Арсенал» дома уступил «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ.

– Дал ли «Арсенал» психологическое преимущество «Сити»?

– Не знаю, но если посмотреть на расписание, на то, что нам приходится играть каждые три дня, это просто безумие. Так что подобное может случиться с любой командой. Это случалось и в прошлом.

Мы не можем все это контролировать. Мы можем контролировать только то, что сделаем сейчас. С завтрашнего дня мы начнем готовиться к матчу в Мюнхене с верой, что можем выиграть и выйти в полуфинал [Лиги чемпионов], – отметил главный тренер «Арсенала».

В среду «Арсенал» сыграет на выезде с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

 

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8 комментариев
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+14
Сити зато пашет в трех турнирах, тут уж точно каждые три дня игры. Так что условия, как минимум, равны 🤷‍♂️
+7
0
+7
Ответ Burel
зато у реала лайтовый календарь от карманных руководителей Ла Лиги, но даже это не поможет автобусному антифутболу
🤡
+6
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Ниче, скоро времени будет много свободного.
+2
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+1
На самом деле так и есть, матчей много. Учитывая сборные и все кубки. Но вы и не на первенстве водокачки
+1
0
+1
Ответ Burel
зато у реала лайтовый календарь от карманных руководителей Ла Лиги, но даже это не поможет автобусному антифутболу
Как будто то у Барсы другой календарь))
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Ждем отличное противостояние.
Будь такой календарь у Барсы, Чапи бы всё слезами залил.
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