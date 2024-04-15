Артета о календаре «Арсенала»: «Приходится играть каждые три дня, просто безумие. Начнем готовиться к матчу в Мюнхене с верой, что можем выйти в полуфинал ЛЧ»
Микель Артета высказался о плотном календаре.
«Арсенал» дома уступил «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ.
– Дал ли «Арсенал» психологическое преимущество «Сити»?
– Не знаю, но если посмотреть на расписание, на то, что нам приходится играть каждые три дня, это просто безумие. Так что подобное может случиться с любой командой. Это случалось и в прошлом.
Мы не можем все это контролировать. Мы можем контролировать только то, что сделаем сейчас. С завтрашнего дня мы начнем готовиться к матчу в Мюнхене с верой, что можем выиграть и выйти в полуфинал [Лиги чемпионов], – отметил главный тренер «Арсенала».
В среду «Арсенал» сыграет на выезде с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
Будь такой календарь у Барсы, Чапи бы всё слезами залил.