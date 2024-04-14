Морган после 0:2 от «Виллы»: «Роналду мог бы забить за «Арсенал» 25+ голов, думаю. Отказ от топ-форварда – главная проблема Артеты»
Пирс Морган высказался о проблемах «Арсенала» после поражения от «Астон Виллы».
В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл с счетом 0:2 и опустился на 2-е место в турнирной таблице, уступив лидерство «Манчестер Сити».
«Ради всего святого. Мы снова захлебнулись. Невероятно.
Отсутствие у «Арсенала» хорошего нападающего снова стало проблемой. В первом тайме было так много моментов, но ни один из них не был реализован. Если бы Уоткинс играл за нас, мы бы выиграли со счетом 3:0.
Я думаю, что Криштиану с его отдачей мог бы забить в нашей команде больше 25 голов за сезон. Отказ Артеты отдать предпочтение топовому нападающему – его главная проблема», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».