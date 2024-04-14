Морган после 0:2 от «Виллы»: «Роналду мог бы забить за «Арсенал» 25+ голов, думаю. Отказ от топ-форварда – главная проблема Артеты»

Теги Криштиану Роналду Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Олли Уоткинс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о проблемах «Арсенала» после поражения от «Астон Виллы».

В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» проиграл с счетом 0:2 и опустился на 2-е место в турнирной таблице, уступив лидерство «Манчестер Сити».

«Ради всего святого. Мы снова захлебнулись. Невероятно.

Отсутствие у «Арсенала» хорошего нападающего снова стало проблемой. В первом тайме было так много моментов, но ни один из них не был реализован. Если бы Уоткинс играл за нас, мы бы выиграли со счетом 3:0.

Я думаю, что Криштиану с его отдачей мог бы забить в нашей команде больше 25 голов за сезон. Отказ Артеты отдать предпочтение топовому нападающему – его главная проблема», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».

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9 комментариев
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Тогда МС или Ливерпуль досрочно стали бы чемпионами в АПЛ, как Аль Хилаль в СА:)
+10
-2
+8
25 голов криштика это -50 голов остальной команды:)) Проверено в Ювентусе:)
+8
-3
+5
Ответ Tristan...
Ага. И занимали бы тогда места ниже топ 4
Чем занимается МЮ без КриРо мы уже увидели, с ним было бы точно не хуже.
+3
-1
+2
Пхпхахахахахпх
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Роналду не согласится. Все таки нужен молодой Модрич и Кроос в команду
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Ответ rigobersong
25 голов криштика это -50 голов остальной команды:)) Проверено в Ювентусе:)
Узнаю токсичные комменты
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