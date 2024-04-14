Фримпонг потроллил «Арсенал», празднуя чемпионство «Байера» с Джакой: «Гранит, скажи им, что мы выиграли лигу! Ты перешел из «Арсенала» и выиграл здесь!»

Джереми Фримпонг с иронией высказался в адрес «Арсенала» после победы в Бундеслиге.

« » досрочно одержал победу в чемпионате Германии после того, как обыграл «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

Защитник «Байера» вел прямую трансляцию в социальной сети из раздевалки и пообщался с партнером по команде .

«Гранит, Гранит, иди сюда, мы в эфире! Скажи им, что мы выиграли лигу! Скажи, что мы выиграли лигу! Мы выиграли!

Ты перешел из « » и выиграл здесь!» – сказал Фримпонг.

Джака присоединился к «Байеру» перед этим сезоном. Хавбека купили у английского клуба за 25 миллионов евро.