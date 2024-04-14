Райс о 0:2 с «Виллой»: «Очень обидно – в первом тайме могли убить игру. В АПЛ надо сохранять концентрацию все 100 минут. Нужно закатать рукава и идти дальше»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Деклан Райс высказался о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы».

«Это очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру. Пусть они попали в перекладину в конце тайма, но у нас было два-три момента до этого. Когда ты не используешь свои моменты против таких качественных команд, как «Вилла», это может обернуться против тебя во втором тайме, что и произошло.

Это Премьер-лига, именно поэтому нужно сохранять концентрацию все 100 минут. Во втором тайме мы уже не имели столько пространства, как в первом, они никуда не торопились и доставляли нам много проблем.

В конце концов, они забили два гола и полностью уничтожили нас. В футболе случаются такие дни. Нужно закатать рукава и идти дальше», – сказал полузащитник «Арсенала» Деклан Райс в интервью BBC.

Морган после 0:2 от «Виллы»: «Роналду мог бы забить за «Арсенал» 25+ голов, думаю. Отказ от топ-форварда – главная проблема Артеты»

Артета после 0:2 от «Виллы»: «Победа, победа, победа, победа – оставаться на высоте легко. «Арсенал» должен показать характер именно сейчас, после поражения»

 

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3 комментария
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Выносите требл для Сити.
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+2
Ответ Waititi
Выносите требл для Сити.
До требла еще много работы, но сегодняшние результаты воодушевляют. Осторожно надеемся и верим
+2
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+2
А ещё и замены Артета какие то дурацкие сделал
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