Райс о 0:2 с «Виллой»: «Очень обидно – в первом тайме могли убить игру. В АПЛ надо сохранять концентрацию все 100 минут. Нужно закатать рукава и идти дальше»

Деклан Райс высказался о поражении «Арсенала» от «Астон Виллы».

«Это очень обидно, потому что в первом тайме у нас были шансы убить игру. Пусть они попали в перекладину в конце тайма, но у нас было два-три момента до этого. Когда ты не используешь свои моменты против таких качественных команд, как « », это может обернуться против тебя во втором тайме, что и произошло.

Это Премьер-лига, именно поэтому нужно сохранять концентрацию все 100 минут. Во втором тайме мы уже не имели столько пространства, как в первом, они никуда не торопились и доставляли нам много проблем.

В конце концов, они забили два гола и полностью уничтожили нас. В футболе случаются такие дни. Нужно закатать рукава и идти дальше», – сказал полузащитник « » в интервью BBC.

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