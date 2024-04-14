Мерсон после 0:2 «Арсенала» с «Виллой»: «Жезус хорошо вышел на замену против «Баварии», и Артета оставил в запасе Хавертца – так было и с Жоржиньо в прошлом сезоне. Вот где нужно хладнокровие Гвардиолы»

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Пол Мерсон считает, что Микель Артета ошибся с составом на матч с «Астон Виллой».

В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» уступил со счетом 0:2 и уступил лидерство в турнирной таблице «Манчестер Сити».

«Перед матчем я говорил, что мне не нравится решение Артеты относительно выбора состава.

Продолжайте играть с одной и той же командой, которая побеждает каждую неделю, пусть вас не обманывает 25-минутное камео в матче с «Баварией». Жезус хорошо сыграл, выйдя на замену, и он решил оставить в запасе Хавертца.

Они выиграли 9 матчей из 10, а Жоржиньо и Хавертц играли на своих позициях. Сегодня на скамейке запасных не было никого на случай, если что-то пойдет не так. Обычно можно выпустить Троссарда и Жезуса.

Он сделал то же самое в матче с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне, когда оставил Жоржиньо в запасе. Все ощущают давление. Вот когда нужно сохранять хладнокровие, как Пеп Гвардиола», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

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9 комментариев
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Такое ощущение, что Арсенал проиграл какому-то аутсайдеру, а не команде из 4ки, столько сразу умников на Артету налетело:))
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Жезуса уже давно можно списывать со счетов. Если раньше его слабое завершение компенсировалось скоростью и дриблингом, то после травмы колена он превратился в Ляказетта образца сезона 21/22.
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да лан, разнылись - еще никто ничего не выиграл
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Ответ rigobersong
Такое ощущение, что Арсенал проиграл какому-то аутсайдеру, а не команде из 4ки, столько сразу умников на Артету налетело:))
Да всегда так было. Построй сто мостов…
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Астон Вилла в 4 ке если что.
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Ответ Adamdfdgds
Комментарий удален модератором
Он больше потратил чем сити. Вот в чем смех
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Ответ SPB Patriot
Норм что команда проиграла. Это футбол. Сегодня так случилось. У Артеты - шикарная команда! А самое приятное, что нет ярдов от Шейхов! Микель, АПЛ продолжается!! Дерзай!!
Комментарий удален модератором
Ответ Adamdfdgds
Комментарий удален модератором
Во первых не больше а во вторых у Сити уже был топ состав и им почти не нужно было тратить деньги в последние годы на его усиление, а Арсеналу нужно было строить команду и конечно же не со всеми покупками угадали(с тем же Зинченко деньги на ветер, а вот Жезус стоит своих денег)
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Ответ SPB Patriot
Норм что команда проиграла. Это футбол. Сегодня так случилось. У Артеты - шикарная команда! А самое приятное, что нет ярдов от Шейхов! Микель, АПЛ продолжается!! Дерзай!!
Сколько лет Арсенал попрекали Пепе за 80 млн. Артета летом взял двоих за 180. Других Тимберов не считаю. Венгеру, например, такое и не снилось. 2 игрока на 180!!! Сити же, наоборот, продает. Из видимых широкому глазу покупок в этом сезоне - Доку за 70. Но они и продают последние два года при этом. Жезус и Зинченко ни о чем не говорят? Хорош уже все сводить к деньгам.
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