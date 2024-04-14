Мерсон после 0:2 «Арсенала» с «Виллой»: «Жезус хорошо вышел на замену против «Баварии», и Артета оставил в запасе Хавертца – так было и с Жоржиньо в прошлом сезоне. Вот где нужно хладнокровие Гвардиолы»

Пол Мерсон считает, что Микель Артета ошибся с составом на матч с «Астон Виллой».

В матче 33-го тура « » уступил со счетом 0:2 и уступил лидерство в турнирной таблице « ».

«Перед матчем я говорил, что мне не нравится решение относительно выбора состава.

Продолжайте играть с одной и той же командой, которая побеждает каждую неделю, пусть вас не обманывает 25-минутное камео в матче с «Баварией». Жезус хорошо сыграл, выйдя на замену, и он решил оставить в запасе .

Они выиграли 9 матчей из 10, а Жоржиньо и Хавертц играли на своих позициях. Сегодня на скамейке запасных не было никого на случай, если что-то пойдет не так. Обычно можно выпустить Троссарда и Жезуса.

Он сделал то же самое в матче с «Саутгемптоном» в прошлом сезоне, когда оставил Жоржиньо в запасе. Все ощущают давление. Вот когда нужно сохранять хладнокровие, как Пеп Гвардиола», – сказал Мерсон в эфире Sky Sports.