Клопп о потере 5 очков в 2 матчах: «Я не тупой, понимаю, вы должны задавать такие вопросы. Ответ простой: если будем играть как в 1-м тайме, почему мы должны выиграть АПЛ?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кристал Пэлас Футбол

Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов после поражения от «Пэлас».

«Ливерпуль» дома уступил «Кристал Пэлас» (0:1) в 33-м туре Мир РПЛ.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп ответил на вопрос о потере пяти очков в двух последних матчах чемпионата.

«Я все понимаю, конечно, вы должны задавать такие вопросы – что это значит для гонки за титул и тому подобное. Я не тупой, я все понимаю. Ответ простой: если мы будем играть так, как в первом тайме, то почему мы должны выиграть лигу?

Если играть как во втором тайме, то мы сможем выигрывать матчи. Раз мы можем выигрывать матчи, то посмотрим, сколько еще сможем выиграть. Мы должны быть рядом, когда соперники оступаются, но нам нужно выигрывать матчи в любом случае.

Если я не ошибаюсь, у нас сейчас серия из четырех выездных матчей, это было будет непросто. Нам придется с этим разбираться, и это самое простое объяснение. Больше мне нечего сказать. Критика в такие моменты – это совершенно нормально и абсолютно правильно, главное – как мы с ней справляемся.

В первом тайме мы не очень хорошо справились с ситуацией, но во втором взяли себя в руки и должны были выиграть игру, но не сделали этого, я видел результат. Вот и все», – сказал Клопп.

«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хватит к дяде Клоппу приставать, он Барсу с Ориги и Шакири в нападении и с молодым Трентом громил 4 0, а потом Тоттенхэм на классе чпокнул и взял ЛЧ. И ещё два финала ЛЧ у него. Он красавчик, он не виноват, что игроки не могут с 5 метров в ворота попасть
+26
-2
+24
Ахаха, " в 33м туре МИР РПЛ")))) ахахах
+5
0
+5
Спортс, у Эвана Ндика что-то случился со здоровьем, матч прерван. Будете что-нибудь писать про это?
+7
-3
+4
Для ливерпуля и арсенала еще ничего не потеряно. Как болельщик сити говорю, сегодня нам повезло, теперь все в руках пепа, очень надеюсь что выиграем чемпионат
+3
0
+3
Ответ FOOTBALL
Для ливерпуля и арсенала еще ничего не потеряно. Как болельщик сити говорю, сегодня нам повезло, теперь все в руках пепа, очень надеюсь что выиграем чемпионат
Ой да ладно, слабо верю что оступитесь
И глубина состава позволяет и менталка и опыт
+3
0
+3
Какой же Клопп не тупой!
+1
0
+1
Это было будет... Да что там говорить - есть!
0
0
0
что за кривой перевод?
0
0
0
Отдайте уже Нуньесу премию Дарвина
+1
-1
0
Ответ Голубая Эскадра
Спортс, у Эвана Ндика что-то случился со здоровьем, матч прерван. Будете что-нибудь писать про это?
да, эта новость находится в работе.
0
0
0
Ответ Голубая Эскадра
Спортс, у Эвана Ндика что-то случился со здоровьем, матч прерван. Будете что-нибудь писать про это?
Напишут, можешь не писать ради плюсиков
+4
-4
0
Ответ R14052010
Хватит к дяде Клоппу приставать, он Барсу с Ориги и Шакири в нападении и с молодым Трентом громил 4 0, а потом Тоттенхэм на классе чпокнул и взял ЛЧ. И ещё два финала ЛЧ у него. Он красавчик, он не виноват, что игроки не могут с 5 метров в ворота попасть
Да ладно с 5, там с 1.5 не могут.
0
0
0
Ответ mr Gadisov
Ой да ладно, слабо верю что оступитесь И глубина состава позволяет и менталка и опыт
Нет, коллега прав. Хотя в этом сезоне позорных пропущенных голов в концовке, превращающих вроде выигранную игру в ничью намного меньше, но очковая разница ещё слишком мала. За Сити календарь, кроме Вест Хема у остальных 5ти вообще нет мотивации - ни вылетающих, ни борющихся за еврокубки ..
0
0
0
Ответ serginn
Нет, коллега прав. Хотя в этом сезоне позорных пропущенных голов в концовке, превращающих вроде выигранную игру в ничью намного меньше, но очковая разница ещё слишком мала. За Сити календарь, кроме Вест Хема у остальных 5ти вообще нет мотивации - ни вылетающих, ни борющихся за еврокубки ..
Тоттенхэм борется за лч
0
0
0
Ответ dagerd
Тоттенхэм борется за лч
Сити не играет с ними, я про календарь Сити говорил.
0
0
0
Ответ serginn
Сити не играет с ними, я про календарь Сити говорил.
Как это не играет?Играет и с МС и Ливерпулем и Арсеналом.Тотенхем - Сити следующий тур.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий