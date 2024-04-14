Пол Мерсон: «Если Салах уйдет, у «Ливерпуля» можно убирать «пуль». У Сака и Мартинелли прошлый сезон был прорывным, но они и в сумме не забили столько, сколько один Мохамед»
Пол Мерсон считает колоссальным влияние Мохамеда Салаха на «Ливерпуль».
«Если он уйдет, можно убирать «пуль» из слова «Ливерпуль». Мы говорим о правом вингере, который демонстрирует такую статистику.
Люди говорят о Сака, феноменальном футболисте. Но у него и близко нет такой статистики, как у Мохамеда.
У Букайо и Мартинелли прошлый сезон был прорывным, но они и в сумме не забили столько, сколько один Салах. А ведь «Ливерпуль» при этом финишировал не пойми где», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.
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