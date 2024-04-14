Пол Мерсон: «Если Салах уйдет, у «Ливерпуля» можно убирать «пуль». У Сака и Мартинелли прошлый сезон был прорывным, но они и в сумме не забили столько, сколько один Мохамед»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Мохамед Салах Букайо Сака Габриэл Мартинелли Футбол

Пол Мерсон считает колоссальным влияние Мохамеда Салаха на «Ливерпуль».

«Если он уйдет, можно убирать «пуль» из слова «Ливерпуль». Мы говорим о правом вингере, который демонстрирует такую статистику.

Люди говорят о Сака, феноменальном футболисте. Но у него и близко нет такой статистики, как у Мохамеда.

У Букайо и Мартинелли прошлый сезон был прорывным, но они и в сумме не забили столько, сколько один Салах. А ведь «Ливерпуль» при этом финишировал не пойми где», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире Sky Sports.

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3 комментария
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Жёстко, но честно.
Несмотря на возраст - мозг и двигатель команды.
Не дай Бог по окончании сезона он соберётся в Саудовскую Аравию ...
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