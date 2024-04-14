Хаби Алонсо выиграл первый трофей в карьере тренера – чемпионат Германии с «Байером»

Хаби Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере.

Сегодня, за 5 туров до конца сезона в Бундеслиге, «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

Это первый трофей в карьере тренера для 42-летнего баска.

выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», « », « » и «Баварию». На клубном уровне он выиграл 15 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

За сборную Испании Алонсо играл с 2003 по 2014 год и взял три трофея – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Алонсо ранее тренировал юношескую команду «Мадрида» (2018-2019) и вторую команду «Реал Сосьедад» (2019-2022).

« » он возглавил 5 октября 2022 года. Сегодня команда провела 80-й матч при нем.