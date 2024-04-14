Хаби Алонсо выиграл первый трофей в карьере тренера – чемпионат Германии с «Байером»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Сборная Испании по футболу Эйбар Футбол

Хаби Алонсо завоевал первый трофей в тренерской карьере.

Сегодня, за 5 туров до конца сезона в Бундеслиге, «Байер» досрочно стал чемпионом Германии, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

Это первый трофей в карьере тренера для 42-летнего баска.

Хаби Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал Мадрид» и «Баварию». На клубном уровне он выиграл 15 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

За сборную Испании Алонсо играл с 2003 по 2014 год и взял три трофея – Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012.

Алонсо ранее тренировал юношескую команду «Мадрида» (2018-2019) и вторую команду «Реал Сосьедад» (2019-2022).

«Байер» он возглавил 5 октября 2022 года. Сегодня команда провела 80-й матч при нем.

59 комментариев
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Как же он хорош!
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Поздравляю Шаби. Из большого игрока в большие тренеры
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Поздравляю Байер и Хаби - заслуженная победа !
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Теперь Алонсо надо сделать невозможное
Возглавить Тоттенхэм и взять с ним АПЛ
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Ответ shikini
Как же он хорош!
Как мощны его игрочищи
+18
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Ответ SergioRamos92
Теперь Алонсо надо сделать невозможное Возглавить Тоттенхэм и взять с ним АПЛ
с Кейном в составе
+12
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Ответ Богдан
Как мощны его игрочищи
Волчара баскский!
+10
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Лучший
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Крутеший чел. Поздравления! Вот и замена Клоппу.
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Поздравляем лично Хаби, каждого из героев этого талантливого Леверкузена. И всю футбольную Германию с самым радостным событием за последние двенадцать лет - с Новым Чемпионом, наконец-то...уффф! ))
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За Виртца развернется не шуточная борьба. Запасаемся попкорном.
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Настоящий творец истории!!! Браво Алонсо!!!
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Поздравления Алонсо... Красавчик
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В первую очередь хочу поздравить Байер.
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Браво! Блестящая работа!
Удачи в ЛЧ!
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Красавец!!!заслужил
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Ответ Акер
Круто. А ещё веселее посмотреть на Алонсо и его команду в следующем году. Сможет ли удержать Байер на уровне или будет как с Наполи.
Ну, падение Наполи началось как раз со смены тренера. Был бы Спаллетти, кто знает, как оно вышло бы.
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Чемпионство без единого поражения. Выдающееся достижение. Хотелось бы, чтоб Алонсо построил династию с этими ребятами.
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Это Вам не победа с миллиардным составом. Из зоны вылета в чемпионы. Гений.
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Круто. А ещё веселее посмотреть на Алонсо и его команду в следующем году. Сможет ли удержать Байер на уровне или будет как с Наполи.
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Какая атмосфера на стадионе!
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- Поздравляем, невероятное достижение спустя столько лет, гегемония Баварии прервалась!!!
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Ответ Мади Шарипов
Больше не "Неверкузен"
Теперь "Неверлузен"
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Браво Байер, браво Хаби!!!
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Супер буст для команды. То чувство, когда игроки и тренер идеально подходят друг другу
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Человек, который изменил все!
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Пожалуй главная радость сезона. Хаби красавчик! Удачи!
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браво, просто браво. принял команду когда она думала вот вот вылетить из Бундеслиги. а некст сезоне взял чемпионат!
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Ответ SergioRamos92
Теперь Алонсо надо сделать невозможное Возглавить Тоттенхэм и взять с ним АПЛ
Мб Атлетик Бильбао?
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еще они в финале кубка германи+ есть ЛЕ. в полне могут оформит хет-трик)
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