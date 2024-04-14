«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» потерял первую строчку в таблице чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре.

По итогам тура «канониров» опередил «Манчестер Сити», вчера разгромивший «Лутон» (5:1). На счету «горожан» 73 очка, у лондонцев – 71.

«Ливерпуль» занимает третье место, тоже набрав 71 балл, но уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Команда Клоппа сегодня проиграла «Кристал Пэлас» (0:1).

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177 комментариев
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апл-это когда весь сезон доминирует арсенал, а побеждает сити)
+198
-6
+192
Ожидание:борьба за чемпионство в АПЛ
Реальность: ожесточённая борьба за залупл между двумя гениями
+170
-17
+153
У Сити сегодня день рождения что ли? Или у кого из шейхов? Такие подарки от конкурентов по какому поводу. Два сухих поражения, дома. Как сговорились. Ну Эмери конечно титан, нельзя не отметить.
+97
-3
+94
В среду еще будничный вылет от Баварии и залупл Артеты будет еще более полным, у Клоппа хоть кубок есть.
+94
-18
+76
Ответ кирилл
апл-это когда весь сезон доминирует арсенал, а побеждает сити)
Помню, в прошлом сезоне Арсенал доминировал где то +220 дней, а МС 37 дней. Но в итоге чемпионом стал МС:)

Ничего нового. Тот же Ливерпуль, который раз сливает чемпионат. Тот же Арсенал, который раз доминирует и набирает опыта, и тот же МС, который побеждает снова и снова...
+58
0
+58
Ответ Ихарь Окенфэйлов
У Сити сегодня день рождения что ли? Или у кого из шейхов? Такие подарки от конкурентов по какому поводу. Два сухих поражения, дома. Как сговорились. Ну Эмери конечно титан, нельзя не отметить.
Сити просто морально давит соперников, своими результатами. У них огромный опыт. Вот увидишь, они все свои 6 игр выиграют.
+47
-4
+43
Проходят года
Ничего не меняется
За окном весна
Арсенал обсирается
+42
-2
+40
Ответ faz
Печалька. Но все еще есть шанс.
Сити своего не упустит.
+38
-2
+36
Ответ Зинедин Седан
Ожидание:борьба за чемпионство в АПЛ Реальность: ожесточённая борьба за залупл между двумя гениями
Чёт смешно
+33
-2
+31
Гуд ебенинг!
+31
-3
+28
Ответ Ихарь Окенфэйлов
У Сити сегодня день рождения что ли? Или у кого из шейхов? Такие подарки от конкурентов по какому поводу. Два сухих поражения, дома. Как сговорились. Ну Эмери конечно титан, нельзя не отметить.
Эмери глыба.. респект.. думаю Лига конфедераций его и астон виллы
+21
-1
+20
МАН СИТИ ЧЕМПИОН 2024
+19
-3
+16
А могло бы быть 0-4, попади Уоткинс и Тилеманс.

Худший матч сезона. Второй тайм просто трэшак. В Мюнхене 5-1 будет за подарок.
+17
-5
+12
Самый позорный тайм в сезоне
Все абсолютно заслужено
Надо было забивать в первом тайме или выходить уничтожать во втором, но в итоге сели, отдали мяч и получили что заслужили.
ЛЧ была 5 дней назад, так что никаких отмазок не может быть.
+12
-1
+11
ну и сити с победой в чемпионате можно поздравить. особенно если изучить календарь трёх первых команд.
+11
-1
+10
Мой любимый Арсенал как всегда .Ничего нового
+11
-1
+10
После чемпионства Байера возвращаемся к более привычным новостям.
+10
-1
+9
Сегодня день Ман Сити
+8
0
+8
Самое позорное в этом матче было, когда после 90+ минуты стадион опустел. Это просто ужасный показатель отношения фанатов к команде: типа мы с вами только при победах, а поражения это вы сами. Такие моменты могут просто уничтожить игроков любой команды психологически. Что может быть хуже, чем предательство фанатов?
+8
-1
+7
Ливерпуль, подержите наше пиво!
+10
-3
+7
Вот и сказочке конец,
Кто за Сити тот молодец.
+7
-1
+6
Очередной позор. Вытравить лузерское наследие Венгера никак не выходит. Может Артета просто такой же необучаемый.
Не удивлюсь, если после поражения в Мюнхене, в оставшихся матчах лиги даже 6-9 очков не наберём
+9
-3
+6
Печалька. Но все еще есть шанс.
+8
-3
+5
Вот это поворот!!!! Даже болелы Сити не верили в такой двойной подарок!
+5
0
+5
знатно уделал Эмери Артету)
+7
-2
+5
Игроки Арсенала и Ливерпуля Гвардиоле - "Тренер, мы го...но"
+7
-2
+5
Тур назад до МЮ все короновали Ливер. Теперь за 6 туров до конца коронуют Сити. Да погодите , ещё 6 (шесть!!!) туров и копеечная разница очков, рано ещё.
+5
0
+5
Ну что же, видимо нам всю жизнь суждено страдать, Сити с чемпионством
+7
-2
+5
Сити и напрягаться не пришлось. "Конкуренты" самоликвидировались. Конечно Сити тоже может ошибиться, но они уже 4 месяца не проигрывают, так что мало верится. Скорее всего 6 АПЛ за 7 лет
+7
-2
+5
Ответ Влад Салаев
До игры с Мю все короновали Ливерпуль, потом Арсенал на неделю, а сейчас уже Сити.....да погодите вы, еще 6 туров есть до конца сезона.
Дело в том, что Ливерпуль и Арсенал такие гонки регулярно сливают, а Сити такие гонки регулярно выигрывает.
+4
0
+4
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