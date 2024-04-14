«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м
«Арсенал» потерял первую строчку в таблице чемпионата Англии.
Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре.
По итогам тура «канониров» опередил «Манчестер Сити», вчера разгромивший «Лутон» (5:1). На счету «горожан» 73 очка, у лондонцев – 71.
«Ливерпуль» занимает третье место, тоже набрав 71 балл, но уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Команда Клоппа сегодня проиграла «Кристал Пэлас» (0:1).
Реальность: ожесточённая борьба за залупл между двумя гениями
Ничего нового. Тот же Ливерпуль, который раз сливает чемпионат. Тот же Арсенал, который раз доминирует и набирает опыта, и тот же МС, который побеждает снова и снова...
Ничего не меняется
За окном весна
Арсенал обсирается
Худший матч сезона. Второй тайм просто трэшак. В Мюнхене 5-1 будет за подарок.
Все абсолютно заслужено
Надо было забивать в первом тайме или выходить уничтожать во втором, но в итоге сели, отдали мяч и получили что заслужили.
ЛЧ была 5 дней назад, так что никаких отмазок не может быть.
Кто за Сити тот молодец.
Не удивлюсь, если после поражения в Мюнхене, в оставшихся матчах лиги даже 6-9 очков не наберём