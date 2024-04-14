«Арсенал» уступил «Ман Сити» лидерство в АПЛ, отстав на 2 очка за 6 туров до конца чемпионата. «Ливерпуль» идет 3-м

«Арсенал» потерял первую строчку в таблице чемпионата Англии.

Команда Микеля Артеты уступила «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре.

По итогам тура «канониров» опередил « », вчера разгромивший «Лутон» (5:1). На счету «горожан» 73 очка, у лондонцев – 71.

« » занимает третье место, тоже набрав 71 балл, но уступая « » по дополнительным показателям. Команда Клоппа сегодня проиграла «Кристал Пэлас» (0:1).